Made in Italy Amazon Prime Video – trama, cast, primi quattro episodi

Made in Italy è una serie televisiva italiana co-prodotta da Mediaset in collaborazione con TaoDue Film e The Family. É stata rilasciata il 23 settembre 2019 in prima visione assoluta sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, servizio in abbonamento incluso nel pacchetto Amazon Prime. Il programma doveva approdare lo scorso 10 marzo sulle reti Mediaset, ma ha subito numerosi rinvii a causa dell’emergenza dovuta al COVID-19.

La serie è di genere drama/comedy con elementi documentaristici. Racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana. È ambientata a Milano nel 1974. Una ragazza entra a far parte della redazione di una rivista professionale. Grazie a questo lavoro ha l’opportunità di conoscere stilisti affermati e giovani emergenti dalle idee innovative che hanno reso celebre il proprio brand a livello mondiale.

La trasmissione sviluppa le sotto trame dei personaggi secondari tenendo conto del contesto socio – politico dell’epoca. In Italia, infatti, tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni ottanta del XX secolo, ci fu uno dei periodi più bui della nostra Repubblica, identificato come gli anni di piombo.

Per il momento è stata prodotta una sola stagione, composta da 8 episodi della durata di circa 50 minuti ognuno. Le puntate non presentano un titolo originale, bensì sono numerate ordinatamente.

Made in Italy Amazon Prime Video – regia, protagonisti, dove è girato

Camilla Nesbitt è l’ideatrice della serie. Ha collaborato anche al soggetto assieme a Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesani (i quali si sono occupati inoltre della sceneggiatura) e Virginia Valsecchi. Hanno lavorato alla sceneggiatura anche Mara Perbellini, Mauro Spinelli e Lea Marina Tafuri. I registi sono Luca Lucini, per quanto riguarda la parte televisiva, e Ago Panini, regista pubblicitario.

Le riprese di Made in Italy sono cominciate a Milano il 24 ottobre 2018. Nonostante il capoluogo lombardo sia ambientazione principale della serie, sono state girate diverse scene anche negli Stati Uniti ed in Marocco.

La troupe ha utilizzato alcuni dei costumi originali degli stilisti degli anni ’70, a dimostrazione dell’estrema cura posta nei dettagli da parte dei creatori. In ogni episodio, Irene Mastrangelo incontra e conosce uno stilista storico diverso, tra cui Armani, Versace, Valentino.

Made in Italy Amazon Prime Video – trama primo episodio

Irene Mastrangelo è una giovane ventitreenne, figlia di immigrati dal Sud. Studia Storia dell’Arte, ma non è soddisfatta del proprio percorso. Ha infatti numerose incomprensioni con i professori a causa delle sue idee, considerate troppo originali. È fidanzata con Luigi, unico ragazzo che abbia mai frequentato, ma non è felice della relazione. Dopo un esame non superato, un forte litigio con il padre la costringe a cercarsi un lavoro per pagarsi autonomamente gli studi. Risponde così ad un annuncio proposto dalla redazione di una rivista di moda chiamata Appeal, dove conosce la caporedattrice Rita Pasini e lo stilista Albini. Una sera, Irene esce dall’ufficio con il collega fotografo John Sassi. Per questo motivo, il fidanzato Luigi le mostra violentemente tutta la sua gelosia.

Trama secondo episodio

Nonostante le iniziali difficoltà di inserimento all’interno della redazione, la protagonista impara le regole di una testata giornalistica. Comincia a stringere amicizia con i colleghi Monica e Filippo. Con loro condivide i propri dubbi riguardo la complicata relazione con Luigi. Dopo una serata in una discoteca milanese, Irene resta a casa dell’amica Monica per la della chiusura notturna della Metro. Non avvisa però i genitori, che la aspettano per tutta la notte, preoccupati.

A causa di questo comportamento, Irene ha un’ennesima discussione con il padre che la picchia con violenza. La giovane decide così di trasferirsi da Monica definitivamente. Le ragazze iniziano a convivere, dividendo tutte le spese. Nei giorni seguenti, la stilista Krizia è attesa alla Triennale per una sfilata. Rita, invitata a nome della rivista, non si presenta. Irene decide così di sostituirla, riuscendo ad ottenere anche una breve intervista.

Made in Italy Amazon Prime Video – trama terzo episodio

Irene viene incaricata di incontrare Missoni fuori Milano. Ha il compito di ritirare alcuni abiti per realizzare un reportage fotografico. Prende in prestito l’auto dei genitori. Non conosce però la strada e perde l’orientamento. Una volta raggiunto il luogo dell’incontro, riesce ad ottenere un’intervista esclusiva che non viene apprezzata dai suoi capi. Per essersi trattenuta troppo tempo a lavoro, dimentica un’importante cena di famiglia.

Nel frattempo, Monica deve realizzare un servizio di moda per bambini. Un’epidemia di morbillo tra i giovani modelli la costringe a doverli sostituire. Opta così per alcuni ragazzi che indossano vestiti di poco conto. Il suo obiettivo è creare un servizio originale. Irene poi rientra a casa dei genitori. Qui la attende una cena con la famiglia di Luigi che le chiede di sposarlo. Dopo averci riflettuto a lungo, Irene rifiuta.

Trama quarto episodio

Irene resta single. Poi le viene affidato il compito di realizzare un servizio fotografico per Lella Curiel in Nord Africa. Parte così per il Marocco, assieme al fotografo John ed alla modella Helana. Quest’ultima, però, la sera prima del servizio, si ubriaca al punto da non riuscire più a posare e deve quindi essere sostituita.

Irene ha un’intuizione: convince John a dare il ruolo di modella ad una cameriera di colore dell’hotel dove alloggiano.

Intanto, si sviluppano le sotto trame dei personaggi secondari della serie.

Monica deve scrivere un articolo di quattro pagine incentrato sul tema della donna, basandosi solo sui dati disponibili in archivio. Decide quindi di ingaggiare una modella, permettendole di scegliere autonomamente gli abiti.

Rita Pasini tenta di contattare il figlio per riallacciare i rapporti. Per trovarlo, raggiunge il luogo di incontro del gruppo di Lotta Comunista di cui fa parte.

Filippo continua la relazione con Flavio, di cui è ormai innamorato. Inizia, però, a notare in lui un comportamento sospetto in seguito all’ennesima richiesta di denaro.

Made in Italy – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: