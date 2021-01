Stasera in tv 4 gennaio 2021. Su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip. Rai 1 trasmette il film scritto e diretto da Valerio Attanasio intitolato Il tuttofare. Su Rete una nuova puntata del talk show Quarta Repubblica. Molti i reality ed i film, tra cui Top Gun, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 4 gennaio 2021 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, il film di genere commedia Il tuttofare. Valerio Attanasio si è occupato di regia, soggetto e sceneggiatura. Guglielmo Poggi interpreta Antonio Bonocore, un praticante legale che lavora come assistente del professor Toti Bellastella, docente di Diritto Penale e principe del foro. Non ha però un contratto ufficiale e guadagna circa 300 euro al mese. Antonio si presta alla maggior parte delle richieste del datore di lavoro. Dopo aver superato brillantemente gli esami, Bellastella propone al giovane praticante un nuovo sacrificio per poterlo assumere: dovrà sposare la sua amante argentina, per permetterle di ottenere la cittadinanza italiana.

Su Rai 2, alle 21.20, il film drammatico Io & Marley. I giovani sposi John e Jenny si trasferiscono in Florida dal Michigan. Qui entrambi trovano un impiego come giornalisti, sebbene in due testate concorrenti. Jenny propone al marito di iniziare a pensare ad un figlio. John, spaventato dall’idea di diventare padre, le regala un cucciolo di Labrador Retriever, consigliato da un fidato amico. Il cane viene chiamato Marley e si dimostra da subito estremamente vivace.

Su Rai 3, alle 21.20, Report. Torna il programma condotto da Sigfrido Rainucci. Puntata speciale dedicata alla trattativa Stato-mafia, alle stragi del 1992 e del 1993. I giornalisti d’inchiesta propongono alcune inedite testimonianze e documenti esclusivi per ricostruire le vicende che collegherebbe l’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 alle bombe di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5

Su Rai 4, alle 21.10, la pellicola action di fantascienza Maze Runner – La rivelazione. Adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da James Dashner. Seguito diretto del film Maze Runner – La Fuga. Ambientato in un futuro distopico. Per salvare l’amico Minho dalla prigionia, Thomas ed il suo gruppo di sopravvissuti inseguono un treno con all’interno numerosi ragazzi prigionieri. Riescono a trarre in salvo la maggior parte dei giovani, senza però trovarvi il compagno. Dopo essersi messi al sicuro, vengono a conoscenza di una Ultima Città. Qui potrebbe essere stato rinchiuso l’amico Minho.

Su Rai 5, alle 20.56, il programma di stampo documentaristico L’Altro 900 – La Tela di Penelope. Quarto appuntamento alla scoperta di dettagli inediti sulla vita dei più grandi autori della letteratura italiana dello scorso secolo. In ogni episodio viene esplorato il passato degli artisti grazie al contributo di testimonianze, documenti d’epoca e materiali d’archivio. Argomento della puntata è la scrittura di genere. Con il contributo di Dacia Maraini, che ricorda la grande personalità di Franca Valeri, recentemente scomparsa. A quest’ultima è inoltre dedicato il film in onda in coda alla puntata, intitolato “Il segno di Venere” di Dino Risi.

Stasera in tv 4 gennaio 2021: programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, Quarta repubblica. Torna il talk show di approfondimento ed informazione condotto da Nicola Porro. Tra gli argomenti principali della puntata: i rallentamenti subiti dal piano di vaccinazione nazionale, i danni economici causati dalle restrizioni per le recenti festività natalizie ed infine un’analisi sulle principali misure inerenti la MaxiManovra, approvata dal Senato lo scorso 30 dicembre 2020.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip 2020. In questa puntata viene eliminato un nuovo concorrente. Uno dei VIP tra Mario Ermito, Giulia Salemi, Andrea Zenga e Giacomo Urtis dovrà ufficialmente abbandonare la Casa. Alfonso Signorini annuncerà il concorrente più votato al televoto. Inoltre, vengono svelati nuovi dettagli sulla relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Al termine della puntata vengono annunciate le nuove nomination che decreteranno i nomi dei prossimi concorrenti a rischio.

Su Italia 1, alle 21.16, il film d’azione Top Gun. Tom Cruise interpreta Pete “Maverick” Mitchell, un giovane pilota della marina militare statunitense (US Navy). In seguito alla perdita dell’amico e copilota durante un volo di pattugliamento nell’Oceano Indiano, si crede responsabile e convive con un forte senso di colpa. Grazie all’esperienza nel programma di formazione sul campo di addestramento cresce, fisicamente e moralmente.

Programmi e film su La7 e Tv8



Su La7, alle 21.15, il film del 1997 Robinson Crusoe. Adattamento cinematografico del celebre romanzo scritto da Daniel Defoe. Il film rielabora liberamente la trama e gli sviluppi narrativi, attraverso una narrazione esterna da parte dello stesso scrittore. Robinson Crusoe è un ricco gentiluomo scozzese. Durante un viaggio navale, a causa di una violenta tempesta l’imbarcazione viene distrutta e Robinson naufraga su un’isola all’apparenza deserta, al largo dei Mari del Sud. Con Pierce brosnan.

Su Tv8, alle 21.30, il terzo episodio della prima stagione della serie televisiva Das Boot, intitolato Spazio per respirare. Produzione Franco – tedesca di guerra, seguito diretto del film del 1981 U-Boot 96. È basata sui romanzi di Lothar-Günther Buckheim. In questo episodio, a bordo del sottomarino continua la rivalità fra Hoffmann e Tennstedt. Intanto, la resistenza francese pianifica un’importante operazione militare a La Rochelle.

Programmi su Nove e Real Time, Rai Movie



Su Nove, alle 21.25, lo spettacolo teatrale del trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo con la partecipazione di Silvana Fallisi Anplagghed. I tre comici sono autori e interpreti dei loro sketch. Raccontano la quotidianità di persone che abitano in un quartiere di periferia di una grande città. I personaggi interpretati variano a seconda degli eventi: vecchiette derubate, spacciatori, teppisti imbranati, vicini di casa litigiosi.

Su Real Time, alle 21.20, due episodi del docureality Vite al limite. Il primo è dedicato alla vita di Dominic, un uomo di oltre 300 kg ossessionato dal cibo che vive in un camper con il fratello. Parte per un viaggio verso il Texas per incontrare il dottor Now. Alle 23.05 va in onda il secondo episodio dedicato a Lisa, una ragazza ingrassata notevolmente dopo aver assistito all’assassinio del fratello. Le sue tragiche condizioni non le permettono di alzarsi dal letto. Si rivolge al dottor Now, che aiuterà anche in questo caso.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di genere western The Missing. Pellicola ambientata nel 1885 in Nuovo Messico. Tommy Lee Jones interpreta Samuel, un uomo che ha abbandonato la sua famiglia per circa venti anni per andare a vivere assieme ad una comunità di indiani d’America. Quando rivede una delle sue due figlie desidera riconciliarsi con loro. Inizialmente la donna lo respinge. La donna lo respinge, ma Samuel farà tutto il possibile per ritornare nella vita dei familiari.

Stasera in tv 4 gennaio 2021, film 20 Mediaset e Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film di genere thriller Oldboy. Remake della pellicola cult coreana uscita nel 2003. Joe Doucett é un dirigente pubblicitario separato dalla moglie. Ha una figlia di circa 3 anni. Una sera si ubriaca al punto da perdere i sensi. Quando si risveglia, si ritrova rinchiuso in una stanza d’albergo, senza alcuna possibilità di uscire o comunicare con l’esterno. All’interno della stanza c’è però un televisore: il protagonista apprende dal telegiornale che la ex moglie é stata violentata ed assassinata. Inoltre, é lui il principale sospettato. Dopo 20 anni di prigionia, Joe viene liberato.

Su Iris, alle 21.00, il film di genere biografico/drammatico L’uomo che vide l’infinito. Il film racconta la storia vera di Srinivasa Ramanujan, un matematico indiano cresciuto in totale povertà a Madras, in India, nei primi anni del ventesimo secolo. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, ottiene l’ammissione all’Università di Cambridge. Qui conosce il proprio mentore e professore G.H. Hardy, che riconosce la validità delle sue innovative teorie matematiche.

Stasera in tv 4 gennaio 2021, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la commedia d’azione del 2019 Charlie’s Angels. La pellicola si basa sulla serie televisiva omonima del 1976. L’agenzia investigativa all’avanguardia Townsend é globalmente riconosciuta per le straordinarie capacità ed abilità delle sue temibili agenti. Quando una giovane ingegnere scopre una nuova pericolosa tecnologia, le Charlie’s Angels sono chiamate all’azione per proteggere il mondo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di genere drammatico Il curioso caso di Benjamin Button. Basato sull’omonimo racconto breve scritto da Francis Scott Fitzgerald. Benjamin nasce al termine della prima Guerra Mondiale. Nonostante sia appena un neonato, presenta caratteristiche fisiche di un uomo anziano di circa ottant’anni. Inizialmente i medici sembrano concordi nel dire che l’uomo morirà presto. La sua esistenza si rivela però opposta alla vita di un uomo normale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di genere action/fantastico del 2016 Gods of Egypt. Il dio delle tenebre Seth usurpa il trono di re d’Egitto destinato ad Horus, figlio di Osiride. Così facendo, l’impero precipita nel caos. Un giovane eroico chiede aiuto al potente Dio Horus per salvare il genere umano in pericolo. Il film ha riportato una perdita al botteghino di circa 90 milioni di dollari.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il thriller psicologico The Intruder. Una giovane coppia di sposi compra una casa nella Napa Valley. L’abitazione ha molti acri di terreno ed una grande foresta nelle vicinanze. I due coniugi sono estremamente felici dell’acquisto. Tuttavia, si accorgono che l’uomo inizialmente simpatico ed amichevole che gliel’ha venduta si rifiuta di lasciare la proprietà. Il vecchio proprietario, infatti, falcia il prato, fa riparazioni, si aggira giorno e notte sul luogo.