Stasera in tv 5 gennaio 2021. Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Viaggio nella Grande Bellezza dedicata a Venezia. Molti i film in onda, tra cui La La Land su Rai 3, Now You See Me – I maghi del crimine su Italia 1 e Ben Hur su Nove. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 5 gennaio 2021 i film Rai

Su Rai 1, alle 21.25, il film italiano di genere commedia/fantastico La befana vien di notte. Paola Cortellesi interpreta Paola, una maestra di scuola elementare che nasconde un inquietante segreto. Di giorno, infatti, è una ragazza bella e giovane, mentre di notte si trasforma nella leggendaria Befana. Un giorno, viene rapita da un misterioso giocattolaio a cui diversi anni prima ha rovinato l’infanzia.

Su Rai 2, alle 21.20, il film Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa. Terzo capitolo della saga d’animazione a tinte comedy con protagonisti il conte Dracula e la sua famiglia di mostri. I congiunti partono per una vacanza in una crociera di lusso. Drac si innamora inaspettatamente del misterioso capitano della nave, una donna che nasconde un terribile segreto. La pellicola ha ottenuto numerose candidature ai Nickelodeon Kids Choice Awards, senza vincere in alcuna categoria.

Su Rai 3, alle 21.20, il film musicale/sentimentale La La Land. Scritto e diretto da Damien Chazelle. La pellicola racconta la tormentata storia d’amore tra un’aspirante attrice ed un brillante musicista di pianoforte amante del Jazz. Iniziano a frequentarsi ed in breve tempo si innamorano. Intenzionati però a realizzare i propri sogni, per raggiungere il successo devono separarsi. La pellicola ha ottenuto 6 premi Oscar a fronte di 14 candidature nel 2017.

I film in onda su Rai 4 e Rai 5

Su Rai 4, alle 21.20, il film di genere thriller/horror Dark Hall. Cinque ragazze adolescenti con un passato tragico si ritrovano a frequentare come studentesse una misteriosa accademia privata. Qui, ognuna di esse eccelle in un particolare talento. Quando pensano di aver finalmente trovato un luogo dove poter migliorare le proprie qualità e costruirsi un futuro radioso, scoprono il reale terrificante scopo dell’istituto. Con AnnaSophia Robb e Uma Thurman.

Su Rai 5, alle 21.15, il film satirico Morto Stalin, se ne fa un altro. Dopo la morte del dittatore russo Stalin nel 1953, i suoi sottoposti lottano politicamente per prendere il suo posto e raggiungere il potere assoluto. Nessuno di loro sembra però intenzionato a migliorare le condizioni del Paese. La pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo a fumetti La morte di Stalin scritto da Fabien Nury e Thierry Robin.

Stasera in tv 5 gennaio 2021: programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.22, il film del 1981 diretto da Mario Monicelli Il marchese del Grillo. La pellicola è ambientata nella Roma del diciannovesimo secolo. Alberto Sordi interpreta il marchese Onofrio del Grillo, un nobile romano. Alla corte di Pio VII, ama trascorrere le sue giornate senza lavorare ed oziando per la maggior parte del tempo. Frequenta osterie ed ha relazioni amorose clandestine con ragazze popolane. Inoltre, ha un passatempo che lo ha reso celebre tra gli abitanti del paese: compie numerosi scherzi e si fa beffe in particolare di alcuni membri della sua famiglia, prendendosi gioco del loro bigottismo e compostezza aristocratica.

Su Canale 5, alle 21.20, la serie Viaggio nella Grande Bellezza. Dopo la prima puntata dedicata alla Natività, la città lagunare veneta, viene raccontata attraverso immagini inedite dei canali, delle piazze e monumenti storici. Cesare Bocci ricostruisce la storia della città millenaria, attraverso il racconto delle più importanti residenze patrizie, dei caffè storici e degli antichi e moderni musei, come ad esempio il museo Guggenheim.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione/thriller Now You See Me – I maghi del crimine. Quattro maghi e prestigiatori, abituati a fare spettacoli davanti ad un pubblico estremamente ristretto, ricevono dei tarocchi da una misteriosa figura incappucciata. Dopo aver seguito le indicazioni delle carte, si ritrovano insieme in un appartamento abbandonato dove un’ologramma proietta alcuni complessi trucchi di magia. Un anno dopo, il gruppo prende il nome i Quattro Cavalieri e tengono prestigiosi show pirotecnici davanti a centinaia di persone. Con un cast d’eccezione composto da Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Morgan Freeman.

Programmazione La7, Tv8, Nove e Real Time



Su La7, alle 21.15, la commedia Non siamo angeli. Pellicola ambientata nel 1935. Tre detenuti evadono da un carcere statunitense. Fuggiti dal penitenziario, si separano prendendo strade opposte. Due di loro decidono di avviarsi assieme verso un paesino della frontiera. Qui vengono scambiati per sacerdoti in visita ad un santuario. Decidono di assecondare quest’incomprensione e cambiare vita. Con Sean Penn e Robert De Niro.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’animazione Il segreto di Babbo Natale. Un elfo di nome Bernard sogna di diventare inventore ma lavora come spalatore di neve nel villaggio di Babbo Natale. Ogni anno, presenta una nuova invenzione che però non funziona mai secondo le aspettative. Un giorno, Bernard presenta una macchina dei ricordi natalizi, con il compito di proiettare i ricordi più belli legati a questa festività. La sua invenzione causa però un black-out nel villaggio. Per questo motivo, viene obbligato ad andarsene.

Su Nove, alle 21.25, la pellicola di genere storico/d’avventura Ben Hur. Il film è il quinto adattamento cinematografico del romanzo del 1880 scritto da Lew Wallace. Jack Huston interpreta Ben Hur, un principe di Gerusalemme che viene ridotto in schiavitù in seguito ad una falsa accusa di tentato omicidio. Affronterà anni di disavventure e viaggi per realizzare la sua vendetta contro l’ufficiale romano che lo aveva condannato.

Su Real Time, alle 21.20, il primo episodio della quinta stagione del docureality Primo appuntamento. Il programma prevede che due persone single, mai incontrate prima, partecipino ad una cena con lo scopo di conoscersi e decidere se intraprendere una relazione. Flavio Montrucchio conduce al ristorante in questa puntata quattro coppie: Nicole e Marco, Simone e Gabriella, Armando e Jenny e Roberta e Carmelo.

Stasera in tv 5 gennaio 2021, Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di genere commedia d’azione Smetto quando voglio – Ad Honorem. Terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta dal regista Sidney Sibilia. I membri della banda guidata da Pietro Zinni sono rinchiusi nel carcere Regina Coeli di Rebibbia. Il gruppo cerca di convincere i magistrati che qualcuno sta programmando un attentato ed intende fare una strage. Non vengono però creduti. Decidono quindi di evadere dal carcere chiedendo aiuto ad una vecchia conoscenza, con l’obiettivo di interrompere i piani di Walter Mercurio.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film action/thriller Speed. Nella città di Los Angeles, in California, un terrorista piazza un ordigno esplosivo su un autobus. All’interno sono presenti numerose persone. La bomba si attiverà al raggiungimento delle 50 miglia orarie ed esploderà se il veicolo diminuisce la velocita: il mezzo è costretto quindi a mantenersi in costante movimento. Un agente speciale viene inviato a disattivare l’ordigno. Con Keanu Reeves e Sandra Bullock.

Su Iris, alle 21.00, la pellicola di genere western biografico Wyatt Earp. Il film racconta la storia vera di Wyatt Earp, celebre personalità vissuta oltre la metà del diciannovesimo secolo, nel Selvaggio West americano. Sin da giovane, apprende l’importanza della famiglia e della legge nella sua vita. Dopo essere diventato sceriffo di Tombstone, decide di dichiarare guerra ad una pericolosa banda di fuorilegge.

Programmazione Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione/drammatico L’ultimo samurai. Pellicola ambientata nel 1876. Tom Cruise interpreta Nathan Algren, un ex capitano e veterano dell’esercito statunitense. In patria lavora come pubblicitario di armi da fuoco. L’imperatore giapponese Meiji gli invia la proposta di addestrare il suo esercito, con il fine di eliminare i samurai ribelli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di genere biografico/drammatico Radioactive. La pellicola è basata sul romanzo omonimo scritto da Lauren Redniss. Il film racconta la storia vera di Marie Curie, scienziata polacca due volte premio Nobel. La chimica e fisica deve affrontare le ormai deboli condizioni fisiche, oltre alle difficoltà di emergere nel suo campo in una società dominata dal potere maschile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di genere fantascienza/horror Underwater. Un gruppo di scienziati lavora in un impianto di trivellazione situato sul fondo della fossa delle Marianne. Un forte terremoto distrugge intere sezioni del laboratorio, causando inoltre la morte di numerosi membri dell’equipaggio. Sopravvivono solo tre superstiti. Devono trovare un modo per tornare in superficie inviando segnali di SOS alla base dell’azienda proprietaria dell’impianto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la pelliccia di genere thriller Il traditore tipo. Perry e Gail sono una coppia sposata in piena crisi matrimoniale. Decidono di partire per una vacanza in Marocco, per cercare di risanare il proprio rapporto. Qui conoscono Dima, un potente uomo d’affari che collabora con la mafia russa. Questi chiede alla coppia di metterlo in contatto con i servizi segreti britannico, per accedere ad importanti informazioni segrete. Con Ewan McGregor.