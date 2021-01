Questa sera, 4 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del GF Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Sonia Lorenzin.

Gf Vip 5 diretta 4 gennaio 2021, Pierpaolo e Giulia: è amore?

Inizia la puntata. Si parla di Stefania e Dayane. La Orlando si è confidata con la coinquilina in un momento di difficoltà e si è sentita successivamente tradita da lei perchè la Mello l’ha criticata e nominata. Stefania, al contrario, ha espresso la volontà di non votare i concorrenti entrati con lei nella Casa all’inizio. Tra le due non sembra essere possibile trovare un punto d’incontro.

Samantha De Grenet si confronta con Antonella Elia. L’opinionista l’ha raggiunta nella Casa per rispondere agli attacchi ricevuti dalla De Grenet, che l’ha definita “imbecille”. “Chi ti credi di essere? Sei la regina dell’arroganza, una borgatara ripulita male. Sei una s****za” – incalza l’Elia. “Ho la coscienza a postissimo” – le risponde Samantha.

Antonella chiede poi di incontrare Andrea Zelletta. “Perchè non ci fai vedere chi sei veramente? Sei nascosto perchè vuoi arrivare alla fine. E’ una settimana che piangi disperato. Mostrare gli attributi significa anche prendere decisioni” – gli dice la Elia. “Difenderò la mia donna fino alla morte perchè i chiacchiericci se li porta via il vento” – controbatte Andrea.

Tocca poi Cecilia, accusata di essere poco sincera nella questione Stefania – Dayane. “Sei bellissima, però fai il doppiogioco” – afferma la Elia. “Spesso Dayane non si esprime benissimo. Voglio bene ad entrambe” – si difende Cecilia.

Gf Vip 5 diretta 4 gennaio 2021, la mamma di Pierpaolo

Si passa a parlare di Pierpaolo che la sera dell’ultimo dell’anno ha ricevuto una ramanzina dalla madre. La mamma gli ha spiegato che sta perdendo molti consensi da quando si è avvicinato alla Salemi e gli ha consigliato di tornare ad essere il Pierpaolo spensierato e gioioso – come nel post Gregoraci. “Ringrazio mia madre e da genitore la capisco, ma seguo il mio istinto. Saremmo finti altrimenti” – commenta Pier.

“Le mie insicurezze e titubanze hanno trovato risoluzione. Ero impaurita, ma c’è una chimica incredibile e siamo partiti da amici e ci capiamo” – racconta Giulia. “Con Elisabetta è stato un colpo di fulmine immediato, ma non è stato alimentato perchè non è stato contraccambiato e dunque si è spento. Con Giulia abbiamo un senso dell’humor molto simile, ridiamo molto insieme. Non c’è niente di più bello che ridere col partner”– aggiunge Pierpaolo.

La Salemi svela poi di aver riflettuto su un possibile trasferimento a Roma. Pretelli è contento di questa possibilità.