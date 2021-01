Stasera in tv 6 gennaio 2021. Rai 1 trasmette l’annuale speciale de I Soliti Ignoti legato alla Lotteria Italia. Su Rete 4 va in onda una nuova puntata del talk Stasera Italia. Sono molti i film presenti nel palinsesto, come Show Dogs, in prima visione televisiva su Rai 2. Di seguito la programmazione completa di stasera.

Stasera in tv 6 gennaio 2021 – programmi Rai

Rai 1 trasmette Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia dalle 20.30. In occasione della festività del 6 gennaio, l’Epifania, nel corso del noto game show condotto da Amadeus si svolge l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

Su Rai 2, invece, è proposto alle 21.20 in prima visione tv il film Show Dogs – Entriamo in scena. La storia di Max, cane poliziotto che decide di reclutare i cani di una mostra cinofila per sventare un attentato. Nonostante inizialmente sembrino del tutto inadatti alla missione, riescono a coordinarsi e a salvare gli umani.

Rai 3 manda in onda alle 21.20 ripropone la mini serie I Miserabili andata già in onda a dicembre 2019. Girata nel 2018, è ispirata all’omonimo romanzo dell’autore francese Victor Hugo. Dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone, con l’accusa di aver rubato un tozzo di pane. La libertà, purtroppo, è pagata a caro prezzo: tutti diffidano di lui, e rifarsi una vita sarà più difficile del previsto.

Stasera in tv 6 gennaio 2021 – programmi Mediaset

Stasera Italia, il programma d’informazione realizzato dalla redazione del TG4 e condotto da Barbara Palombelli, va in onda alle 21.20. La conduttrice discute con ospiti in studio o in collegamento argomenti di stringente attualità inerenti la politica, l’economia o la cronaca nazionale.

Su Canale 5 va in onda la terza puntata della serie Fratelli Caputo, con Nino Frassica. Nino e suo fratello sono sul lastrico: il terreno di Agata che gestivano è stato espropriato. Proprio in un momento tanto delicato sono coinvolti in un tornado familiare. Una faida interna tra Franca, la madre di Alberto, e Agata mette a serio rischio l’unità della famiglia Caputo.

Infine, Italia 1 propone Now You See Me 2 – I maghi del crimine, dalle 21.16. Il film racconta le gesta criminali di quattro abilissimi illusionisti, che in passato hanno sfruttato le loro capacità illusorie per una rapina passata alla storia. Dopo un lungo periodo di lontananza dai palcoscenici, Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio della tecnologia li convince a lavorare per lui, e trafugare un prezioso microchip.

I programmi La7, TV8 e NOVE

Atlantide – Storie di uomini e di Mondi è in onda dalle 21.15 su La7. Andrea Purgatori conduce il talk che propone filmati di stampo documentaristico, e racconta la storia dei grandi protagonisti della politica, dell’economia o della cronaca italiana. Fra gli ospiti ci sono testimoni e personaggi che hanno conosciuto o conoscono il protagonista di ogni puntata.

Il film maker Marco Maisano conduce dalle 21.30 su TV8 il programma Piacere Maisano. Un format molto particolare in cui il conduttore racconta storie di politica, economia, cronaca o scienza attraverso la lente del suo smartphone. Tutto il programma è girato come una lunga “storia” di Instagram, per far sentire lo spettatore più vicino alle vicende raccontate e al loro narratore: Maisano.

Invece, NOVE propone alle 21.25 un classico cult del cinema: Dirty Dancing – Balli proibiti. Quando gli Houseman si recano in vacanza sulla East Coast, Baby Houseman, la figlia minore, non si aspetta certo di trovare l’amore della sua vita. Invece, il ballerino Jhonny la conquista un passo di danza alla volta, e le cambia per sempre la vita.

Stasera in tv 6 gennaio 2021, i film in onda su Sky Cinema

Dalle 18.50 su Sky Cinema 1, canale 310, è in onda il film Spider Man – Far from home. Tom Holland torna nel ruolo di Peter Parker, alias Spider Man, in un momento delicatissimo della vita del personaggio. Il mentore di Peter, Tony Stark, si è sacrificato per salvare l’universo, e ha designato Peter come suo successore. Ma il giovane liceale non si sente affatto pronto a raccogliere l’eredità del suo predecessore.

Invece, sempre Sky cinema 1, canale 310, alle 21.15 trasmette il film L’ultimo Samurai. Tom Cruise interpreta un capitano della cavalleria americana che viene rapito da un gruppo di samurai. Inizialmente restio al loro modo di vivere, ne comprende la bellezza e l’intensità, al punto da diventare lui stesso un Samurai. Ma il progredire delle tecnologia, e l’avvento delle armi da fuoco in Giappone rischia di portare gli onorevoli guerrieri all’estinzione.