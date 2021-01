Flavio Montrucchio presenta le coppie che partecipano nella puntata di martedì 5 gennaio di Primo Appuntamento. Il dating show di Real Time giunge alle quinta edizione.

Come di consueto otto single decidono di partecipare ad un appuntamento al buio, con la speranza di trovare l’anima gemella. L’incontro consiste nel cenare insieme ad uno sconosciuto in un ristorante dell’ Eur.

Prendono parte alla puntata di oggi Armando e Jenny, Carmelo e Roberta, Nicole e Marco, Simone e Gabriella.

Primo Appuntamento 5 gennaio, diretta, coppie

La prima single ad entrare è Nicole, ha 20 anni ed una ragazza molto estroversa. Lavora come animatrice, ama viaggiare e possiede ben 12 piercing, anche nelle parti intime. Incontrerà Marco. Anche lui ha 20 anni, è originario di Napoli ma vive a Roma. Studia all’università e per mantenersi lavora come barman. E’ una persona espansiva ma allo stesso tempo seria.

Simone, invece, ha 37 anni e viene da Frosinone. E’ laureato in Lettere Classiche ed è in cerca di un’occupazione. Non ha mai avuto una relazione con una ragazza. La sua partner è Gabriella, 32 anni, di Teramo. Anche lei è single da sempre perché convinta di non piacere agli uomini.