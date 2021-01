Stasera in tv domenica 10 gennaio 2021. Eccezionalmente di domenica la serie Che Dio ci aiuti 6 con la seconda puntata. Tornano i talk dalla domenica Che tempo che fa e Non è L’Arena. La puntata prevista di Live non è la D’Urso, prima del nuovo anno, non va in onda per lasciare spazio ad una intervista esclusiva con Papa Francesco.

Stasera in tv 10 gennaio 2021 programmi Rai e La 7

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Che Dio ci aiuti 6. Due episodi anche stasera. Il primo s’intitola: Amore o dipendenza. Suor Angela (Elena Sofia Ricci) cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto Nico vorrebbe riconquistare Ginevra, ma la ragazza vuole dimostrare a tutti di essere diventata una donna matura e indipendente. A seguire il secondo episodio, Fuori posto.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Dopo la lunga pausa natalizia, Fabio Fazio e la sua squadra tornano in onda per raccontare, settimana dopo settimana, l’anno appena cominciato. Grande spazio, come sempre da dieci mesi a questa parte, all’emergenza sanitaria, in particolare alla campagna vaccinale gestita da Domenico Arcuri.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Barbara d’Urso lascia il posto ad una intervista esclusiva a Papa Francesco. Un evento di grande rilevanza per il quale è stata sacrificata la trasmisione della conduttrice napoletana.

La7, Tv8, NOVE

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Primo appuntamento del 2021 con Massimo Giletti. Al centro del programma i temi più caldi del momento: la campagna di vaccinazioni anti Covid, il timore di una terza ondata di contagi, ma anche di polemiche politiche.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Family Food Fight Italia. Per la prima volta in chiaro il talent culinario trasmesso la scorsa primavera da Sky Uno. Sei famiglie si contendono il premio di 100.000 euro. La giuria è composta da Antonino Cannavacciuolo, Lidia Bastianich e suo figlio Joe.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Anplagghed. Seconda parte dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo, in teatro nel 2006 e trasmesso da Canale 5 nel 2008. Rivediamo, tra l’altro, il trio vincitore sul palco durante la Notte degli Oscar e Giovanni alle prese col bungee jumping.

Stasera in tv 10 gennaio 2021, i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di McG, 3 days to kill, con Kevin Costner. L’agente della Cia Etham Renner, affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare il rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Edoardo Falcone, Questione di karma, con Fabio De Luigi. Giacomo è l’erede di una ricca famiglia di industriali. La morte del padre lo porta ad avvicinarsi all’esoterismo, convincendolo che il defunto genitore si sia reincarnato nel corpo di Mario.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1984, di Franco Castellano (Pipolo), Il ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto, Massimo Boldi. L’ingenuo Artemio (Renato Pozzetto) vive un’esistenza noiosissima a Borgo Tre Case, un minuscolo paese della provincia pavese. Arrivato a 40 anni, decide di cambiare vita e di trasferirsi a Milano, dove vive suo cugino Severino (Massimo Boldi). Presto, però, scopre che il parente è un ladro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2017, di James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 2, con Chris Pratt, Zoe Saldana. Mentre Gamora, Rocket, Baby Groot e Drax cercano di scoprire l’identità del padre di Peter Quill (Chris Pratt), i Guardiani vengono assoldati da una potente razza aliena per portare a termine una difficile missione. Inoltre devono combattere per tenere unita la propria famiglia, ritrovata da poco.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Glenn Ficarra e John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, prende sotto la sua ala la giovane e attraente Jess, facendole da mentore. Le cose si complicano quando i due s’innamorano.

Iris, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Franco Zeffirelli, Jane Eyre, con Charlotte Gainsbourg. Inghilterra, 1820. L’orfana Jane viene assunta come istitutrice della piccola Adele presso la casa del signor Rochester. L’uomo, attratto dalla ragazza, decide di sposarla.

Su Cine 34, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Gabriele Muccino, Baciami ancora, con Vittoria Puccini, Stefano Accorsi. Sequel del fortunato L’ultimo bacio, il film ritrova i vecchi personaggi dieci anni dopo. Carlo non può vivere senza Giulia, Marco e Veronica sono in crisi. Adriano è nei guai.

I film Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2002, di Chuck Russell, Il Re Scorpione, con Dwayne Johnson. In un lontano passato, il tiranno Memnon vuole sottomettere le popolazioni nomadi del deserto egiziano. Dovrà fare i conti con Mathayus, capo di un manipolo di irriducibili.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Aurelio Grimaldi, Il delitto Mattarella, con David Coco. Anni 80. Il Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella viene ucciso. Ad occuparsi delle prime indagini è il sostituto procuratore Pietro Grasso, a cui seguirà il giudice Falcone.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2013, di Jean Pierre Jeunet, Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, con Kyle Catlett. Il dodicenne T.S. Spivet, appassionato di cartografia e scienze, scopre di aver vinto un riconoscimento per una sua invenzione. Parte allora per partecipare alla premiazione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Andrea Di Stefano, The informer – Tre secondi per sopravvivere, con J. Kinnaman. Pete Koslow, ex soldato, viene reclutato dall’Fbi per una missione sotto copertura. Deve incastrare il Generale, boss della droga del clan polacco a New York. mA qualcosa va storto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Joel Edgerton, Regali da uno sconosciuto, con Jason Bateman. Simon e Robyn sono una giovane coppia la cui vita procede tranquilla. L’incontro con un compagno del liceo manda il loro mondo in tilt, facendo riemergere segreti del passato.