Con Le Storie di Melaverde di domenica 17 gennaio Edoardo Raspelli torna in Norvegia. L’appuntamento è alle 11.00 su Canale 5 prima dell’inizio della nuova puntata di Melaverde alle 11.55.Il critico gastronomico era già stato tra i fiordi norvegesi per far conoscere ai telespettatori lo stoccafisso e il baccalà. Adesso, resta ancora nel settore, ma con una storia differente.

Le Storie di Melaverde 17 gennaio Raspelli in Norvegia

Edoardo Raspelli, in questa puntata di Le Storie di Melaverde, torna di nuovo in un fiordo norvegese, vicino alla città di Bergen. L’obiettivo è conoscere da vicino quello che molti considerano il re dei pesci: il salmone.

La Norvegia è il più grande produttore mondiale di salmoni atlantici. Per cui potremo vedere le tecnologie più moderne applicate all’allevamento e la grande attenzione per l’ambiente. E poi scopriremo come i salmoni vengono allevati, dalla nascita in acqua dolce fino alla completa maturità raggiunta in mare. Vedremo come vengono raccolti dalle navi, come vengono lavorati per poi essere commercializzati freschi oppure affumicati. E, infine, come vengono cucinati.

Edoardo Raspelli partecipa anche ad un pranzo norvegese tipico delle grandi feste, dando qualche suggerimento per una ricetta un po’ insolita. Si farà anche raccontare da un italiano che vive ormai da anni in Norvegia come sono vissute le festività in questo paese e le differenze rispetto alle nostre tradizioni.

Insomma, di nuovo una puntata in cui tutto si svolge tra i meravigliosi paesaggi dei fiordi, che sono sicuramente tra i più suggestivi al mondo.

Il mercato del pesce a Bergen

D’inverno, questo mercato del pesce è gestivo soltanto dagli abitanti del posto. Invece d’estate è anche il rifugio di chi, nei paesi d’origine, Italia e Spagna in primis, fa altri lavori e viene qui a trascorrere vacanze di lavoro. Qui, inoltre, sono sempre rintracciabili le leccornie dell’Atlantico. Tra queste: panini con gamberi o con balena affettata, balena venduta a pezzi (il governo fissa ogni anno un numero preciso) pesci e crostacei di ogni tipo e taglia.