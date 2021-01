Stasera in tv domenica 17 gennaio 2021. All’esordio la nuova serie Mina Settembre con protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Tornano i talk della domenica sera. E torna anche Live non è la D’Urso con la prima puntata del 2021. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv domenica 17 gennaio 2021 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Mina Settembre, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti. Due episodi: il primo s’intitola, Un giorno di Settembre a Dicembre. Nella vita di Mina Settembre (Serena Rossi), assistente sociale in un consultorio di Napoli, entra Domenico (Giuseppe Zeno), il nuovo ginecologo della struttura. Insieme si occupano del caso di Nanninella, amante di un boss che tiene in ostaggio il figlio. A seguire il secondo episodio, My Fair Lord. Un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo e solo l’intervento di Mina e Domenico riesce a farlo ragionare.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Filippa Lagerback introduce, come di consueto, esponenti del mondo della medicina, dello spettacolo, della politica e della cultura che si raccontano alla scrivania di Fabio Fazio. Si prosegue con lo spazio di Luciana Littizzetto e, nella seconda parte, con il Tavolo a cui siedono tra gli altri Nino Frassica e Gigi Marzullo.

Su Rai 5, alle 21.15, il concerto Le ultime parole di Cristo. Allo splendido Teatro di Corte della Reggia di Caserta, complesso borbonico progettato da Vanvitelli, il maestro Riccardo Muti dirige l’orchestra giovanile Luigi Cherubuni ne “Le ultime sette parole del Cristo sulla Croce” di Haydn.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Dallo studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, Barbara d’Urso presenta una nuova puntata del suo popolare talk show, in onda con successo dal 13 marzo 2019. Come sempre non mancheranno i confronti tra i personaggi più chiacchierati del momento e le agguerrite Sfere.

La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di Via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti propone anche stasera una lettura incisiva dell’attualità. In primo piano i differenti punti di vista sulla riapertura delle scuole e le fibrillazioni della politica.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Family Food Fight Italia. Seconda serata del talent dedicato alle famiglie. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il premio finale di 100.000 euro? A giudicare i concorrenti, che nel corso della puntata affrontano tre prove, sono Antonino Cannavacciuolo, Lidia Bastianich e il figlio Joe.

Su Nove, alle 21.00, calcio. Supercoppa Spagna: Finale. Si assegna questa sera allo stadio La Cartuja di Siviglia il trofeo istituito nel 1982. La scorsa edizione è stata vinta dal Real Madrid, che ha battuto per 4-1 dopo i calci di rigore l’Atletico Madrid.

Stasera in tv domenica 17 gennaio 2021 film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2015, di Afonso Poyart, Premonitions, con Anthony Hopkins, Abbie Cornish. L’agente Merriwether deve far luce su una serie di omicidi e chiede aiuto al dottor John Clancy, ex psichiatra. I poteri d’intuizione dell’uomo conducono presto al killer.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Antonio Albanese, Contromano, con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois. Mario ha un negozio di calze a Milano. Quando nel suo quartiere arriva Oba, un ambulante senegalese che gli fa concorrenza, decide di rapirlo per riportarlo a casa sua.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1980, di Jack Gold, Il piccolo Lord, con Alec Guinness, Ricky Schroeder. Ceddie (Ricky Schroeder) e sua madre (Connie Booth) lasciano New York per trasferirsi in Inghilterra. Là vive il nonno, il conte di Dorincourt (Alec Guinness), che ha nominato il piccolo suo erede. Rimasto solo con l’uomo, il ragazzo fatica ad adattarsi alle regole che dominano la vita nel castello.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di Tony Scott, Unstoppable – Fuori controllo, con Chris Pine. Un treno carico di sostanze tossiche avanza senza controllo lungo la ferrovia. Il macchinista Frank e il capotreno Will iniziano una corsa contro il tempo per fermare il convoglio.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1978, di Michael Cimino, Il cacciatore, con Robert De Niro, J. Savage. Partiti per combattere in Vietnam, tre amici vengono catturati dai vietcong, vivono orrori indicibili e poi si separano. Uno di loro, tornato a casa, va a cercare gli altri due.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2009, di M. Scott, Mrs Miracle – Una tata magica, con Doris Roberts. E’ Natale: Seth deve trovare una babysitter per i suoi scatenati gemelli. Tutto sembra perduto, quando alla porta bussa Mrs. Merkle, una tata molto, molto speciale.

I Film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per sopravvivere alle ostilità degli altri detenuti, si unisce alla gang della Fratellanza ariana.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 1973, di Tonino Valerii, Il mio nome è Nessuno, con Terence Hill. Un giovane cowboy coinvolge il suo idolo d’infanzia, un anziano pistolero sul viale del tramonto, in un’ultima impresa: affrontare i 150 banditi del cosiddetto “mucchio selvaggio”.