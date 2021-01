C’è posta per te, puntata 16 gennaio 2021, storie, ospiti

Questa sera, 16 gennaio 2021, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi ci regala grandi emozioni con nuove storie ed ospiti vip. Partecipano al programma questa sera: Marco Bocci, Giulia Michelini ed Irama.

Inizia il programma. Giulia Michelini e Marco Bocci fanno il loro ingresso in studio per supportare cinque fratelli che vogliono dire grazie alla loro mamma. Silvia, la madre, ha fatto moltissimi sacrifici per loro ed ora che sono diventati grandi cercano di sostenerla come possono. Sono consapevoli che è giunto per lei il momento di prendersi cura di se stessa, ma Silvia ancora non vuole smettere di lavorare e di faticare per aiutarli.

Entrata in studio, Silvia apre la busta e si trova davanti alcuni cartelli che compongono la frase: “Sei tutta la nostra vita”. “Vorremmo darti un futuro migliore ed uniti ce la faremo” – le dice una delle figlie, la maggiore.

In una dolce lettera, la ragazza ripercorre la vita insieme alla mamma, il dolore della perdita del padre, le difficoltà economiche, le lacrime silenziose di Silvia, i mille sacrifici per i figli ed i lavori stancanti. “Lasciaci essere quello che tu sei sempre stata per noi” – le dicono.

I figli chiedono una promessa alla mamma: deve permettere loro di prendersi cura di lei. Dalle scale entrano Marco e Giulia per essere testimoni del giuramento. I due attori le regalano una carta con dei soldi da spendere per sé.