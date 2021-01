Che tempo che fa torna con la puntata di domenica 17 gennaio. Tre le fasce orarie occupate come al solito. Alle 20.00 l’anteprima, alle 21.10 il programma vero e proprio e successivamente in seconda serata Il Tavolo di Che tempo che fa.

Che tempo che fa 17 gennaio torna Anthony S. Fauci

Nuova puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Inoltre c’è lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano,

Ospiti della puntata il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia. Ma soprattutto il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Lo scienziato è stato inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo. Inoltre è membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca con il nuovo Presidente Biden.

Presenti inoltre il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e Roberto Burioni, presenza oramai fissa del talk condotto da Fabio Fazio sulla terza rete.

Per lo spazio dedicato alla politica di casa nostra c’è il Presidente di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani.Si parla naturalmente di crisi di governo e di come potrà risolversi un tale empasse in un periodo in cui l’Italia e l’Europa sono assediate dalla pandemia.

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti arriva Christian De Sica, che ha da poco compiuto 70 anni e festeggia con Fazio l’importante compleanno.

Presenti Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, che hanno duettato nel brano “Tu-Me”, contenuto nel nuovo album della cantante milanese “Unica”, in uscita il prossimo 29 gennaio.

Inoltre: il Direttore del Parco Archeologico di Pompei e Direttore Generale dei Musei dello Stato, Massimo Osanna e il corrispondente Rai Antonio Di Bella da Washington DC. Le ultime notizie prima delle cerimonia di insediamento del nuovo Capo di Stato John Biden e della sua vice Karola Harris.

Che tempo che fa – il Tavolo

A seguire, l’ultima parte del talk dal titolo Che Tempo Che Fa – Il tavolo. Ospiti fissi sono: Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti di questa sera: Mara Maionchi, Orietta Berti e lo stilista Nicolò “Nick” Cerioni.