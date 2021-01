Mina Settembre personaggi e profilo dei protagonisti della serie

Ecco i personaggi di MIna Settembre ed il loro profilo con tutte le caratteristiche con cui li conoscono i telespettatori dal 17 gennaio 2021. La serie inizia su Rai 1 in prima visione con protagonista Serena Rossi.

Mina Settembre personaggi e profilo dei protagonisti

Mina Settembre (Serena Rossi)

Assistente sociale in un consultorio del centro storico di Napoli, Mina combatte ogni giorno contro ingiustizie, inciviltà e miseria. Non si tira indietro di fronte alle avversità. Separata da poco dal marito Claudio, dopo un tradimento di lui, quando la incontriamo è passato un anno dalla morte del suo amatissimo padre Vittorio. Torna a vivere da sua madre Olga con la quale ha da sempre un rapporto conflittuale. Questa frattura interna però non intacca il carattere solare, la creatività caotica con cui risolve i casi quotidiani, la leggerezza con cui affronta la vita che continua ad amare pazzamente anche in mezzo alla tempesta. Accanto a lei Irene e Titti, le sue amiche di sempre, e il nuovo ginecologo del consultorio, Domenico, che presto inizia a corteggiarla. Anche se i sentimenti per il suo ex marito non sono ancora del tutto spenti.

Domenico (Giuseppe Zeno)

Bello, solare, dalla battuta pronta e innamorato del suo lavoro, il nuovo ginecologo del consultorio fa strage tra le pazienti. Ma chi rapisce il suo cuore è Mina, per la quale prova fin da subito una fortissima attrazione. Per lei dimentica Piera, la sua compagna storica, che lavora lontano e che però nel frattempo ritorna a Napoli a sparigliare le carte. Sarà proprio in questa occasione che Domenico rivela il suo lato più fragile, ritrovandosi impreparato rispetto alle decisione da prendere. Questo conflitto interiore sarà motivo di allontana- mento tra lui e Mina, ma allo stesso tempo lo spingerà a lasciare il consultorio e il quartiere in cui è nato, i luoghi delle sue radici, per entrare in una clinica privata. Un personaggio diviso quindi tra ciò che è e ciò che forse vuole diventare, orgoglioso delle sue umili origini e proiettato verso quelle novità che la vita e la professione possono offrirgli. Un ragazzo nel corpo di un adulto, il cui fascino risiede proprio in questo dualismo.

Claudio (Giorgio Pasotti)

facciamo la sua conoscenza è in piena crisi, si è appena separa- to da Mina e soffre di sensi di colpa. Claudio l’ha infatti tradita con Susy Rastelli, presentatrice di un’emittente locale che ha fatto breccia nel suo cuore, cogliendolo in un momento di debolezza. Per Claudio il lutto di Mina per la morte del padre è stato difficile da gestire, ancor più difficile da accettare è stata la decisione improvvisa di Mina di lasciare il suo lavoro di psicologa per diventare assistente sociale.

Claudio, un uomo tutto d’un pezzo, non è riuscito a stare al passo con la donna che amava, rifugiandosi in un piacere momentaneo che ora sta scontando amaramente. I suoi numerosi tentativi di riconquistare Mina sembrano però continui buchi nell’acqua, e mentre il tempo passa e le speranze si affievoliscono, nasce una inaspettata complicità con Giada, la giovane praticante con cui condivide le giornate lavorative e che sembra gratificarlo di più di quella dolorosa distanza. Eppure, ogni volta che Mina lo cerca, lui è sempre al suo fianco, non solo quando c’è bisogno del parere di un magistrato esperto, ma anche quando serve qualcuno che la conosca davvero.

Le amiche Irene e Titti

Irene (Christiane Filangieri)

La migliore amica di Mina fin dai tempi della scuola, la sua confidente nonché braccio destro nelle questioni lavorative che necessitano di assistenza legale. Irene

è un brillante avvocato, madre di Gianluca, adolescente nel pie- no delle crisi della sua età e moglie di Paolo. Come riesca a com- binare tutto alla perfezione, è un mistero. La sua intelligenza, ma- turità e solidità le hanno conferito negli anni un’aura di saggezza e le amiche si rivolgono a lei quando c’è bisogno del consiglio di una persona con i piedi ben piantati per terra. Il suo legame con Mina è leggendario e la sua naturale capacità di risolvere i pro- blemi la rende invincibile agli occhi di tutti. Eppure Irene nascon- de un terribile segreto che sarà causa di incomprensioni e che provocherà grandi cambiamenti nella vita di tutti.

Titti (Valentina D’Agostino)

La terza amica, da sempre gregaria, è quella meno affidabile e considerata da tutti un po’ troppo leggera. Sia dalle amiche, che guardano alle sue numerose (e disastrose) frequentazioni amorose con costante preoccupazione, sia da suo fratello Leo- ne, che non perde occasione per dimostrarle la sua sostanziale sfiducia. Ciononostante, Titti ha un carattere allegro e sempre disponibile, gestisce con disinvoltura “Il Locale”, un baretto di Chiaia, punto di ritrovo delle amiche, che la raggiungono a fine serata per una chiacchierata davanti a un buon bicchiere di vino. Nasconde con orgoglio il suo sentirsi imperfetta, ma imparerà a fidarsi delle sue capacità grazie anche all’amore di Giordano, il barman che le asciuga le lacrime e le infonde sicurezza nei mo- menti in cui l’umore è a terra.

I genitori di Mina, Vittorio e Olga

Vittorio (Ruben Rigillo)

L’ amatissimo padre di Mina, morto da un anno ma vivo nei suoi pensieri. Lo vediamo in un flashback che lo ritrae com’era: bello, intelligente, un uomo forte che amava sua figlia più della sua stessa vita. Appassionato del mare, portava spesso Mina in barca a fare un giro per il Golfo. Stimato oculista e marito all’apparenza impeccabile, nei ricordi di Mina è un uomo tutto d’un pezzo, sempre sorridente e rassicurante. Quando inizia la storia però, questa immagine perfetta viene incrinata dal ritrovamento di una foto nascosta nel suo studio in cui è ritratta un’altra donna. Da questa scoperta muove l’indagine di Mina che la porterà a fare i conti con segreti e bugie difficili da accettare.

Olga (Marina Confalone)

La madre di Mina è una donna altoborghese dalla battuta tagliente e perfida. Da anni si costringe pur senza patologie, sulla sedia a rotelle. Rende impossibile la vita di sua figlia. Le rimprovera di non aver saputo perdonare il tradimento di Claudio, le critica il look ed il lavoro. E il corteggiamento di Domenico che viene a prenderla su uno scooter sgangherato. I battibecchi continui tra lei e Sonia, sua badante, sono frequenti per Mina, tornata a vivere temporaneamente da lei.

Ma Olga è anche altro. Una donna che adesso, a settant’anni, decide di liberarsi del passato dedicandosi a un nuovo interesse: tormentare il Generale, suo vicino di casa e acerrimo nemico.

Mina Settembre personaggi Portiere e ostetrica

Rudy Trapanese il portiere (Nando Paone)

Portiere del palazzo in cui si trova il consultorio di Mina, Rudy è un uomo dalla parlantina sciolta, dalla napoletanità popolare. Cascamorto di professione, è pazzo di Rosaria, l’ostetrica del consultorio, e non perde mai l’occasione per dimostrarglielo nel suo modo colorito. Nella vita di Rudy c’è solo un affetto nascosto: Diego, un ragazzino italo-marocchino il cui padre è finito nei guai, e di cui Rudy si prende cura come un vero e proprio nonno.

Rosaria (Rosalia Porcaro)

L’ostetrica del consultorio, una colonna portante per il lavoro di Mina, una donna affidabile e dal cuore grande, portatrice della voce popolare e toccante che è l’anima più pura dei Quartieri Spagnoli. Rosaria si prende cura di tutti, spesso è proprio lei a trovare casi per Mina, come se avesse occhi dappertutto alla ricerca di persone da salvare. Bellezza popolare portata con grazia, la sua ferita è quella di aver sacrificato la vita per un uomo che non l’ha mai meritata e che le ha anche tolto la possibilità di avere un figlio. Ora che Rosaria si è finalmente emancipata, il passato torna a bussare alla sua porta.

Famiglia di Irene

Paolo (Davide Devenuto)

Marito di Irene, un uomo premuroso e gentile che le sta accanto con amore e rispetto. Un ottimo padre per il figlio Gianluca che si appoggia a lui ed al quale Paolo dà il meglio di sé, dimostrando di conoscere bene le necessità del figlio adolescente.

Legato a Claudio da una bella amicizia, Paolo si ritrova spesso a dispensargli consigli su come riconquistare Mina, per tornare a essere i quattro amici di una volta.

Gianluca (Francesco Di Napoli)

Figlio di Irene e Paolo, è un adolescente timido, riservato. Gianluca perde la testa per una ragazza molto più smaliziata di lui, invisa a sua madre Irene.

Legato a “zia Mina”, come la chiama lui, da un affetto profondo, è a lei che si rivolge tutte le volte in cui ha bisogno di confidarsi con qualcuno che non siano i suoi genitori.

Il feeling tra Gianluca e Mina è da sempre molto forte, al punto che Irene è gelosa, ma anche grata per l’aiuto che l’amica le offre.

Gli altri personaggi

Giordano (Michele Rosiello)

Barman del Locale, Giordano è stato assunto dal fratello di Titti, come suo “uomo di fiducia” per tenere a bada sua sorella.

Sotto la scorza burbera e imbronciata, si nasconde un uomo gentile e premuroso. Riconosce le qualità di Titti, alla quale riesce sempre a far aprire gli occhi sugli uomini e sulle sue conquiste, ma soprattutto su sé stessa e sul proprio valore. Sarà questa la mossa vincente per conquistarla?

Il Generale

Vedovo, acerrimo nemico di Olga è un vicino di casa a modo ed educato. Possiede un cane che porta spesso fuori e in queste occasioni viene spiato da Olga che trova sempre nuovi motivi per attaccare briga con lui. È un uomo affascinante, dalla mente aperta. Ha viaggiato molto e resta sempre sorpreso dagli attacchi immotivati di Olga. Forse dietro alle loro continue scaramucce si nasconde qualcosa…

Sonia/Nunzia (Susy Del Giudice)

Badante di Olga, Sonia è una signora romena il cui arduo compito è tenere a bada le isterie della signora. Dal temperamento forte e solido, Sonia non si tira indietro durante i battibecchi con Olga, rispondendole a tono. Ottima cuoca, ha un talento per la cucina italiana che qualche volta insospettisce Mina. Dietro il suo aspetto sereno e accogliente si nasconde in realtà una donna.