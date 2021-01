Stasera in tv 18 gennaio 2021. Su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 5. Rai 1 trasmette due episodi della nuova serie Mina Settembre, intitolati “Il pappice e la noce” e “Ansia da prestazione“. Su Rete 4 una nuova puntata del talk show Quarta Repubblica. Molti i reality ed i film, tra cui I Mercenari 2, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 18 gennaio 2021 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, la fiction Mina Settembre. La puntata è composta da due episodi, il terzo ed il quarto della stagione, intitolati rispettivamente: “Il pappice e la noce” e “Ansia da prestazione“. Nel primo episodio in onda, l’assistente sociale Mina deve occuparsi del caso di un docente e di un suo alunno, Thomas. Questi, nonostante sia estremamente intelligente e dotato di un grande talento musicale, mette in pericolo la sua vita a causa di alcune pericolose amicizie. Nel secondo episodio in onda, la protagonista studia il caso di Gianluca, un ragazzo sedicenne a cui è molto affezionata. Gianluca è, infatti, il figlio di una sua fidata amica. Il giovane ha intrapreso una relazione con una ragazza più grande di lui che gli trasmette insegnamenti irresponsabili.

Su Rai 2, alle 21.20, uno speciale del Tg2 Post. Il telegiornale segue da vicino l’evoluzione politica della crisi di governo attualmente in corso. Lo speciale sostituisce il comedy show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. Il programma tornerà regolarmente in palinsesto martedì 26 gennaio 2021.

Su Rai 3, alle 21.20, Report. Torna il programma condotto da Sigfrido Ranucci. Tra gli argomenti di questa puntata: la transizione energetica dal fossile all’energia rinnovabile che è diventata una necessità ambientale ed un’occasione di crescita economica, un’inchiesta sulla vita dei detenuti all’interno delle carceri italiane, con le testimonianze di detenuti e familiari che ricostruiscono i tragici avvenimenti delle rivolte di marzo nel carcere di Modena.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Su Rai 4, alle 21.20, il film di genere horror Look Away – Lo sguardo del Male. India Eisley interpreta Maria, una giovane alienata dalla società in cui vive. Studentessa di liceo molto timida e senza amici, subisce spesso atti di bullismo ed i suoi genitori la ignorano. Quando il suo alter ego malvagio prende il suo posto, la sua vita cambia completamente. Con Jason Isaacs.

Su Rai 5, alle 21.01, il documentario Aharon Appelfeld. Kaddish per i bambini. Il programma narra la storia vera dello scrittore israeliano Aharon Appelfeld, deceduto a Gerusalemme il 3 gennaio 2018. L’uomo ha raccontato, nei suoi romanzi, le vicende vissute in prima persona nel periodo dell’Olocausto. Deportato in un campo di concentramento con la famiglia poco più che bambino, ha trascritto i suoi ricordi più tristi ed oscuri perché non vengano dimenticati.

Su Rete 4, alle 21.20, Quarta repubblica. Torna il talk show di approfondimento ed informazione condotto da Nicola Porro. Tra gli argomenti principali della puntata: la crisi economica che colpisce le categorie commerciali costrette all’inattività, il racconto di alcuni ristoratori che hanno deciso di riaprire autonomamente i propri locali, un’intervista in Trentino Alto Adige ai proprietari degli impianti sciistici chiusi. Ed infine un’intervista a Massimo Cacciari sulle recenti misure di censura dei social network.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Il Grande Fratello Vip 2020. In questa puntata viene eliminato un nuovo concorrente. Uno dei VIP tra Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Stefania Orlando e Dayane Mello dovrà ufficialmente abbandonare la Casa. Alfonso Signorini annuncia il concorrente più votato al televoto. Inoltre, vengono svelati nuovi dettagli sulla relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Al termine della puntata le nuove nomination che decreteranno i nomi dei prossimi concorrenti a rischio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di genere action I Mercenari 2. Secondo capitolo della saga cinematografica de “I Mercenari”. Barney Ross, interpretato da Sylvester Stallone, riunisce nuovamente l’intera squadra di mercenari per un lavoro apparentemente semplice commissionato dal signor Church. Un membro del gruppo, però, viene brutalmente assassinato. I mercenari vogliono cercare vendetta, ma si trovano in un territorio ostile.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, il film thriller Schegge di Paura. Richard Gere interpreta Martin Vail, un avvocato che seleziona i casi basandosi esclusivamente su interessi finanziari. Il suo ultimo assistito è però un chierichetto di nome Norton (interpretato da un giovane Edward Norton), a cui si affeziona. Il giovane è stato accusato di aver brutalmente assassinato l’arcivescovo di Chicago.

Su Tv8, alle 21.30, il film Il codice Da Vinci, tratto dal libro omonimo scritto da Dan Brown. Un inquietante mistero nascosto tra le opere di Leonardo da Vinci potrebbe scuotere le intere fondamenta della religione cristiana. Il professore Langdon, interpretato da Tom Hanks, parte assieme ad una criptologa francese verso l’Italia per scoprire la verità.

Su Nove, alle 21.25, lo spettacolo teatrale Ammutta Muddica. Quinto show scritto ed interpretato dal trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, con la partecipazione di Silvana Fallisi. Tantissimi gli sketch comici in scena, tra cui gli storici “Killer Tatoo”, “I maratoneti”, “I Tre vecchietti in bici”. Gli attori interpretano personaggi improbabili con uno stile irriverente e satirico.

Su Real Time, alle 21.20 il docureality Vite al limite. Ashley è la protagonista di questa puntata. La ragazza pesa quasi 300 kg. É intenzionata a tornare in forma per migliorare la sua relazione con il marito David ma soprattutto per salvarsi la vita. Dovrà effettuare un intervento d’urgenza per perdere peso.

Stasera in tv 18 gennaio 2021, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico I cancelli del cielo. Ambientato verso la fine del diciannovesimo secolo. I due amici James e William si laureano all’università di Harvard lo stesso giorno, ma decidono di intraprendere un percorso di vita totalmente differente. Scritto e diretto da Michael Cimino.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film di genere action/avventura Hunger Games – La ragazza di fuoco. la pellicola è il sequel del film Hunger Games. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Suzanne Collins. Ambientato in un futuro distopico post apocalittico. Katniss, dopo aver vinto l’ultima edizione degli Hunger Games assieme all’amico Peeta, torna a casa. A causa della vittoria dovrà però abbandonare amici e famiglia e cambiare completamente vita.

Su Iris, alle 21.00, il film di genere action/poliziesco Nemico pubblico – Public Enemies. Ambientato negli Stati Uniti nel corso della Grande Depressione. Johnny Depp interpreta John Dillinger, un rapinatore seriale di banche che riesce ad attirarsi il favore e l’attenzione dell’opinione pubblica. Viene qualificato dalle autorità come Nemico Pubblico Numero Uno. Tratto da una storia vera.

Stasera in tv 18 gennaio 2021, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il secondo film tv dell’ottava stagione della serie televisiva italiana prodotta e distribuita da Sky I delitti del BarLume. La fiction é composta da due Tv movie autoconclusivi a stagione ed è basata sui romanzi di Marco Malvaldi. Ogni episodio é girato come un film TV a sé stante. L’episodio in onda, intitolato Tana Libera Tutti, è ambientato nel periodo del lockdown nazionale a causa dell’epidemia. Paolo Pasquali segue delle lezioni con una insegnante di spagnolo. Poco dopo, la docente scompare. Il quartetto uretra, composto dai vecchietti, si mette al lavoro per scoprire quanto è accaduto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di genere sentimentale/drammatico Piccole donne. Adattamento cinematografico del classico romanzo scritto da Louise May Alcott. Ambientata durante la guerra civile americana, la pellicola narra le vicende di quattro sorelle molto diverse tra loro. Scopriranno l’amore e l’importanza dei legami familiari in maniera differente l’una dall’altra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di genere action/avventura Big Game – Caccia al presidente. Il presidente degli Stati Uniti d’America sopravvive ad un attacco terroristico contro il suo aereo. Con il paracadute atterra in una foresta finlandese. Qui incontra Oskari, un ragazzo di tredici anni che lo aiuta ad affrontare i pericoli della natura.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di genere thriller/crime Un bacio prima di morire. Jonathan è un giovane che vive in condizioni economiche modeste. Fin dall’infanzia è geloso della famiglia di un ricco produttore industriale. Una volta adulto, si propone a una delle sue figlie gemelle, che è però incinta. Dopo averla assassinata, finge di suicidarsi.