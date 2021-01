Domenica 17 gennaio, dalle 21.25 su Canale 5, torna Live non è la D’Urso.

Nella prima puntata del 2021 Barbara D’Urso ospita in studio Sandra Milo che mostra per la prima volta al pubblico il suo fidanzato quarantanovenne. Si tratta di Alessandro Rorato, imprenditore veneto nonché proprietario di un ristorante. Presente anche l‘ex calciatore Mauro Bellugi che ha dovuto subire l‘amputazione delle gambe a seguito di alcune complicazioni legate al Covid. Hoara Borselli, invece, discute con la conduttrice della sua relazione (ormai finita) con Walter Zenga. Nell’ascensore di Live non è la D’Urso è previsto anche un confronto tra Amedeo e Guenda Goria con Filippo Nardi, squalificato dal GF Vip 5 per frasi offensive nei confronti delle donne, in particolare di Maria Teresa Ruta.

Live non è la D’Urso 17 gennaio, diretta