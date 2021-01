Stasera in tv 19 gennaio 2021. Su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Viaggio nella Grande Bellezza, dedicata a Leonardo Da Vinci ed alle sue opere custodite nelle città di Firenze e Milano. Rai 2 trasmette la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Spezia. Molti i reality ed i film, tra cui Rampage – Furia animale, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 19 gennaio 2021 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, il film di genere drammatico Un sacchetto di biglie. E’ ambientato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Maurice e Joseph sono due giovani fratelli ebrei intenzionati a ritrovare la propria famiglia. Sono costretti a spostarsi verso una zona di occupazione italiana nella Francia del Sud. Devono tentare inoltre di sfuggire agli occupanti nazisti.

Su Rai 2, alle 21.05, la partita di calcio di Coppa Italia Roma Vs Spezia. La Roma è chiamata ad una risposta dopo la recente sconfitta nel derby per 3 a 0 contro la Lazio in campionato. La vincente di questa sfida raggiunge il Napoli, già qualificato ai quarti di finale della competizione.

Su Rai 3, alle 21.20, il talk show di approfondimento ed attualità condotto da Bianca Berlinguer #cartabianca. Uno degli argomenti principali della puntata è la crisi di governo attualmente in corso. Inoltre, si parlerà nuovamente dell’emergenza sanitaria ed economica e della campagna di vaccinazione nazionale.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Su Rai 4, alle 21.20, il film di genere avventura/drammatico Jungle. Daniel Radcliffe interpreta Yossi Ghinsberg, un ragazzo che si dirige nella giungla boliviana assieme a due amici e ad una guida. Il loro viaggio si trasforma però in un incubo quando letali pericoli della natura minacciano la loro sopravvivenza.

Su Rai 5, alle 20.55, il film di genere comedy norvegese Nord. Dopo essersi ritirato in solitudine per lavorare in un parco sciistico, Jomar scopre di essere padre. Suo figlio vive all’estremo Nord della Norvegia: per raggiungerlo, il protagonista intraprende un lungo viaggio. A sua disposizione solo una motoslitta e diversi litri di alcolici.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, Fuori dal coro. Torna il talk show di informazione ed attualità condotto da Mario Giordano. Tra i temi della puntata: la gestione della crisi di Governo e gli aspetti economici e sanitari dell’emergenza Covid-19. Poi le proteste dei ristoratori che hanno lanciato l’iniziativa “Io Apro 1501” per contrastare le restrizioni del governo che li hanno costretti all’inattività. Giordano conduce inoltre un’intervista al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, spostando il focus della puntata sull’emergenza sanitaria, sugli errori rispetto all’approvvigionamento dei vaccini anti-Covid-19 e sulle falle del piano vaccinale nazionale.

Su Canale 5, alle 21.20, la serie Viaggio nella Grande Bellezza, intitolata Firenze e Milano di Leonardo. Puntata dedicata a Leonardo Da Vinci ed alle città dove ha vissuto ed operato nel corso della sua vita. Cesare Bocci guida lo spettatore attraverso i luoghi più iconici del Rinascimento italiano, raccontando le più importanti opere del geniale inventore e pittore.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di genere action/fantascientifico Rampage – Furia animale. Basato sull’omonimo videogioco prodotto da Midway Games. Dwayne “The Rock” Johnson interpreta Davis Okoye, un primatologo che ha stretto un legame con George, un intelligente gorilla albino. A causa di un esperimento genetico fallito, George ed altri animali tra i quali un lupo argentato ed un rettile, diventano creature mostruose di gigantesche dimensioni e distruggono diverse città.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, il talk show Dimartedi‘ condotto da Giovanni Floris. Appuntamento settimanale con la trasmissione di cultura, politica ed attualità con ospiti e la satira del comico Gene Gnocchi. Argomenti di questa puntata sono la recente crisi di governo ed il piano di vaccinazione nazionale per contrastare l’epidemia da Covid-19. Si parlerà inoltre delle restrizioni del Governo nei confronti degli imprenditori costretti all’inattività ed in grave difficoltà economica.

Su Tv8, alle 21.30, la commedia sentimentale Se scappi ti sposo. Richard Gere interpreta Ike, un giornalista di New York divorziato che decide di scrivere un articolo su Maggie (interpretata da Julia Roberts). La donna ha abbandonato i suoi aspiranti mariti per tre volte all’altare. Nella pellicola tornano insieme quattro degli attori principali di Pretty Woman, del 1990.

Su Nove, alle 21.25, la commedia romantica Tutte contro lui – The Other Woman. Cameron Diaz interpreta la protagonista Carly, un avvocato di New York che comincia una relazione con Mark. Quando scopre che quest’ultimo è già sposato, decide di contattare la moglie tradita. Una volta incontrata, decidono di pianificare la loro vendetta assieme ad una terza donna con cui Mark si frequenta.

Su Real Time, alle 21.20, il terzo episodio della quinta stagione del docureality Primo appuntamento. Il programma prevede che in ogni puntata due persone single sconosciute si incontrino a cena in un ristorante per conoscersi e decidere se intraprendere una relazione. Flavio Montrucchio in questa puntata accoglie al ristorante le coppie Annalisa e Lorenzo, Bernardo e Giusy, Mirella e Angelo e Stefano e Giuliano.

Stasera in tv 19 gennaio 2021, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film sportivo/biografico Tonya. Basato sulla storia vera della pattinatrice sul ghiaccio Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie. La pellicola racconta le controverse vicende che hanno portato ad uno dei più grandi scandali sportivi degli Stati Uniti D’America. Nel film sono presenti interviste ai protagonisti reali delle vicende che hanno contribuito alla ricostruzione dei fatti.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film di genere action Codice: Swordfish. Un abile hacker informatico viene reclutato da un agente segreto che agisce ai limiti della legalità. Il suo obiettivo è rubare denaro da un fondo utilizzato da funzionari pubblici corrotti. Con un cast d’eccezione composto da Halle Barry, John Travolta e Hugh Jackman.

Su Iris, alle 21.00, il film di genere western del 1963 Sfida nella valle dei Comanche. Un gruppo di banditi escogita un piano per guadagnare denaro. Sono intenzionati a fare evadere di prigione un criminale per assassinarlo ed intascare la taglia. Un uomo di legge tenta di fermarli.

Stasera in tv 19 gennaio 2021, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di genere Sci-fi/thriller Only – Minaccia letale. Una cometa passa accanto alla Terra rilasciando un virus misterioso che uccide tutte le donne del pianeta, tranne Eva. Un gruppo di selvaggi dà la caccia a lei ed al suo fidanzato. Per questo motivo, i due scappano attraverso la natura selvaggia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film cult del 1974 C’eravamo tanto amati. Diretto da Ettore Scola, considerato tra i più grandi registi della storia del cinema italiano. Tre amici partigiani tornano alle proprie vite in patria, una volta terminata la guerra. Il loro profondo legame è però scosso dal difficile ritorno alla quotidianità. Il genere della pellicola mescola la classica commedia all’italiana con il cinema d’impegno sociale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di genere action/fantascientifico Terminator – Destino oscuro. Sesta pellicola dedicata alla saga cinematografica d’azione di Terminator. Sarah Connor, nuovamente interpretata da Linda Hamilton, deve proteggere la vita di una giovane donna perseguitata dal Rev-9, un nuovo tipo di Terminator. Questi è inoltre capace di scindere il proprio scheletro dall’armatura di cui è dotato. La aiuta nella missione la Cyborg Grace.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la pellicola di genere drammatico Conspiracy – La Cospirazione. Arthur è il proprietario di un’industria farmaceutica che ha falsificato i test in seguito alla sperimentazione di un nuovo farmaco. Un ambizioso avvocato vuole smascherarlo, ma incontrerà diverse difficoltà. Con Al Pacino ed Anthony Hopkins.