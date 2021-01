Stasera in tv 24 gennaio 2021. Continua la serie Mina Settembre con la terza puntata e i due episodi di cui è composta. Tornano i talk della domenica sera: Che tempo che fa, Non è L’rena e LIve Non è la D’Urso. Ecco nei dettagli la programmazione di tutte le reti televisive.

Stasera in tv 24 gennaio 2021 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la serie Mina Settembre. Due episodi anche stasera. Il primo s’intitola: Onora il padre. L’indagine di Mina (Serena Rossi) su chi possa essere la misteriosa amante del padre la porta a sospettare di una vecchia collega. Nello stesso tempo, l’assistente sociale si occupa di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata.

A seguire, il secondo episodio, Andare avanti. Per non rinunciare a Mina, Domenico (Giuseppe Zeno) decide di parlare alla sua compagna Piera, che però si trova in Africa. Il ginecologo non riesce, quindi la situazione con Mina resta congelata: lei infatti non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato.

Su Raitre, alle 20.00, Che tempo che fa. Personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, della musica e della cultura si raccontano alla scrivania di Fabio Fazio. Lo spazio d’approfondimento sull’attualità è come sempre curato da Roberto Saviano. Intorno alle 23 arriva il “Tavolo” a cui siedono Nino Frassica, il mago Forest, Enrico Brignano, Ale & Franz.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Politica, attualità, cronaca, costume e gossip: sono questi gli ingredienti del fortunato talk show condotto da Barbara d’Urso, che ogni domenica copre la prima e la seconda serata di Canale 5, proponendo diversi argomenti, scelti tra quelli che hanno appassionato l’opinione pubblica negli ultimi giorni.

La7, Tv8 e Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. La caccia allo scoop è una costante del programma di Massimo Giletti. Uno degli ultimi colpi è stata l’intervista al ricercatore Francesco Zambon, che ha denunciato l’assenza di un piano pandemico aggiornato dell’Oms.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Family Food Fight Italia. Entra nel vivo la disfida culinaria tra le famiglie che ce la mettono tutta per sbaragliare la concorrenza e vincere titolo e premio. La decisione finale spetta ai giurati Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Linda.

Su Nove, alle 21.25, il documentario Sindrome K – Il virus che salvò gli ebrei. Nel 1943 a Roma alcuni ebrei, per sfuggire ai nazisti, si rifugiarono all’ospedale Fatebenefratelli. Qui tre medici eroi si inventarono una malattia, la “Sindrome K”, evitando così che fossero deportati ad Auschwitz.

Stasera in tv 24 gennaio 2021 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2014, di Rowan Joffé, Before I Go To Sleep, con Nicole Kidman, Colin Firth. Dopo un incidente traumatico, una donna si sveglia ogni mattina senza ricordi. Un giorno, nuove e terrificanti verità costringono a mettere in discussione tutto ciò che la circonda.

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 1993, di Steven Spielberg, Schindler’s List, con Liam Neeson, Ben Kingsley. La storia di Oskar Schindler (Liam Neeson), l’industriale tedesco che nel 1938 si fece assegnare molti lavoratori ebrei per la sua fabbrica. Quello che all’inizio sembrava sfruttamento, con l’aiuto del contabile Itzhak Stern diventò la salvezza per molti di loro, destinati altrimenti al lager di Auschwitz.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Scott Derrickson, Doctor Strange, con Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams. Il neurochirurgo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) vede la sua vita cambiare dopo un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange decide di andare in Nepal per consultare lo stregone Antico.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Tony Kaye, American History X, con Edward Norton. Derek, un giovane razzista, finisce in carcere per aver ucciso due ragazzi di colore. Quando torna in libertà gli amici e il fratello, fanatici aderenti a un movimento neonazista, lo accolgono come un eroe.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Carlo Verdone, I due carabinieri, con Enrico Montesano, Carlo Verdone. Glauco e Marino si arruolano nei Carabinieri e diventano subito amici. Ma quando entrambi s’innamorano della bella Rita, che sembra apprezzare Glauco, le cose si complicano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1995, di Jerry Zucker, Il primo cavaliere, con Richard Gere. Promessa a re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Malagant, che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere.