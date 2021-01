C’è posta per te diretta 23 gennaio: ospiti Can Yaman e Michele Riondino

Sabato 23 gennaio, dalle 21.25 su Canale 5, va in onda C’è posta per te, con la conduzione di Maria De Filippi.

La conduttrice intrattiene il pubblico con le storie di persone comuni che si rivolgono al programma per ricongiungimenti famigliari o per fare una sorpresa ad una persona cara con il supporto di personaggi del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti della terza puntata sono Michele Riondino e Can Yaman protagonista della soap opera Daydreamer. L’attore turco ha già partecipato a C’è posta per te nella precedente edizione.

C’è posta per te 23 gennaio, la diretta, Can Yaman

La diretta del 23 gennaio inizia con un regalo. Entra in studio Can Yaman protagonista di Daydreamer. Viene accolto da un caloroso applauso soprattutto dal pubblico femminile. L’attore turco parla perfettamente l’italiano e non necessita della traduzione. La protagonista della prima storia, Achiropita, vuole fare una sorpresa a sua zia Maria, che è stata sempre accanto alla madre. La signora è deceduta due anni fa, in seguito ad una malattia, tenendo la mano di Maria.

La conduttrice legge la consueta lettera che accompagna la sorprese. Viene messo in evidenza il rapporto simbiotico tra Maria e sua sorella che continua ad essere forte anche se è rimasta sola. I quattro nipoti, inoltre, la ammirano per la generosità e la bontà d’animo. La zia infatti si occupa con amore non solo dei propri due figli ma anche dei nipoti per tentare di colmare il vuoto dell’assenza della sorella. Vengono poi ricordati i momenti in cui Maria accompagnava la sorella a fare le terapie. La lettera della ragazza è una vera dichiarazione d’amore per la zia.

Successivamente scende dalle scale Can Yaman che porge a Maria dei girasoli. L’attore racconta che da piccolo è stato cresciuto dalle nonne perché i genitori erano impegnati con il lavoro. E’ riconoscente a tutte quelle donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua esistenza. Yaman regala alla signora un servizio di tazzine in vetro, le pietre della luna a cui è molto legato. E le aggancia una collana che ha come ciondolo un cuore che contiene il viso della sorella. Ma i doni non sono ancora finiti. Can Yaman le dona anche uno smartphone accompagnato da alcune cover che lo ritraggono. L’attore aggiunge anche la sua giacca.

C’è posta per te- la storia di Lisa

La seconda protagonista della puntata è Lisa, che non ha contatti con il padre Salvatore da circa tre anni. All’età di 8 anni il genitore inizia una relazione con Graziella, e la signora ben presto va a vivere con lei. Lisa la chiama sempre con l’appellativo di mamma anche se lei è una donna molto rigida con lei. Ricorda che da bambina prima di andare a scuola doveva svolgere le faccende domestiche. E spesso riceveva da lei molti schiaffi.

Quando poi Graziella rimane incinta di Claudia inizia a fare delle distinzioni tra Lisa e la figlia biologica. Quando Lisa da adulta ha il coraggio chiedere a Graziella perché è stata molto severa con lei. Ma Salvatore va su tutte le tutte le furie. Lisa ha poi deciso di interrompere i rapporti per il quieto vivere. Nel frattempo di nascosto ha cercato di mettersi in contatto con la madre naturale, che era sparita.

Salvatore e Graziella, che hanno accettato l’invito, immaginavano che potesse essere lei la mittente. Lisa spera di ricucire un rapporto con il genitore al quale è molto legata. Durante la discussione emerge che in verità i genitori hanno trattato le figlie nella medesima maniera, aiutando economicamente entrambe. Graziella tende a sottolineare che conserva nel proprio cellulare tutti i messaggi a sostegno della loro versione.