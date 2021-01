Stasera in tv venerdì 29 gennaio 2021. Esordio della seconda stagione de Il cantante mascherato su Rai 1. Nuove maschere e new entry nella giuria. Prosegue l’attualità su Rai 3 con Titolo V che si avvale della copertina satirica di Gabriella Germani. Continuano gli appuntamenti con Quarto grado e Propaganda live, in attesa del ritorno dei Fratelli di Crozza.

Stasera in tv venerdì 29 gennaio 2021 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Prende il via la seconda stagione dello show condotto da Milly Carlucci, tratto dal format sudcoreano “King of Mask Singer”. Cinque le puntate e nove sono invece le celebrità che si esibiscono nascoste dietro una maschera. A giudicarle, Flavio Insinna, Patty Pravo, Francesco Facchinetti e le new entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Continua il programma di attualità condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarietti. Titolo V è quella parte della Costituzione italiana in cui vengono “disegnate” le autonomie locali: Comuni, Province e Regioni. Anche stasera si parlerà della situazione politica e della pandemia. La copertina satirica è di Gabriella Germani.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – L’arte dei fumetti. “Cercando Valentina – Il mondo di Guido Crepax” di Giancarlo Soldi apre la serata. Segue “Le circostanze. I romanzi disegnati da Vittorio Giardino” di Lorenzo Ciofi, in cui vengono presentate per la prima volta le tavole originali dei suoi fumetti.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Continua il programma di approfondimento dedicato ai casi irrisolti del passato e della cronaca recente. Al cento del dibattito ancora la nuova fase dell’emergenza Covid-19. Al timone ritroviamo Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Per contattare la redazione inviare una mail a [email protected].

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Torna il secondo appuntamento settimanale con la quinta celebrity edition del reality per antonomasia la più lunga in assoluto. In studio anche questa sera ritroviamo gli opinionisti fissi Antonella Elia e Pupo, all’anagrafe Enzo GHinazzi, sempre pronti a commentare scelte e comportamenti degli inquilini della Casa.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Quarta delle otto nuove puntate del programma di Roberto Giacobbo. Anche stasera il conduttore ci porta a scoprire le meraviglie della natura e della storia. Proseguono le visite al “Museo dell’Impossibile” a Lucca. La trasmissione è seguita da oltre 1.400.000 telespettatori con una share media del 6%.

La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche stasera Diego Bianchi ci racconta un’Italia che oscilla tra preoccupazione, rabbia e paura di fronte al Covid. Lo fa però con la sua ben nota simpatia e leggerezza, aiutato dal fedelissimo Makkox, dalla band musicale e dagli ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese deve incoronare il miglior ristorante in un borgo della Lunigiana, tra la trattoria Quinta Terra, il ristorante La corte, l’agriturismo Montagna Verde e Ca’ Vide. Il bonus è assegnato agli “sgabei”.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti con gli sketch di Maurizio Crozza in cui rivediamo i suoi personaggi più amati come il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, Matteo Salvini e il Presidente Mattarella.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara iniziano un nuovo viaggio per l’Italia alla scoperta delle migliori pasticcerie della nostra penisola. In ogni puntata la comica e lo chef vengono accolti da un advisor.

Stasera in tv venerdì 29 gennaio 2021 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Lorene Scafaria, The Meddler, con Susan Sarandon, Rose Byrne. Rimasta da poco vedova, Marnie si trasferisce a Los Angeles per essere più vicina alla figlia. La donna si ripropone di farsi nuovi amici e, chissà, di incontrare un nuovo amore.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Clint Eastwood, Potere assoluto, con Clint Eastwood, Gene Hackman. Mentre sta mettendo a segno un furto, Luther Whitney assiste suo malgrado a un omicidio. La cosa sconvolgente è che a commetterlo è il Presidente degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Shekhar Kapur, Elizabeth : The Golden Age, con Cate Blanchett, Jordi Mollà. Elisabetta I si scontra con Filippo II di Spagna che vorrebbe sul trono d’Inghilterra la cattolica Maria Stuarda. La presenza a corte di un avventuriero complica le cose.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film documentario del 2017, di Luc Jacquet, La marcia dei pinguini – Il richiamo. Un giovane pinguino imperatore si avventura per la prima volta verso il Mare Antartico per procurarsi il cibo, guidato solo dall’istinto e dai ricordi degli insegnamenti del suo genitore.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di Robert Schwentke, The divergent series – insurgent, con Shailene Woodley. Tris e Tobias sono inseguiti da Jeanine, leader degli Eruditi. La donna ha bisogno dei divergenti per aprire un importante manufatto ritrovato nella casa dei genitori di Beatrice.