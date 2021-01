L’edizione 2021 de Il Cantante Mascherato sta prendendo sempre più consistenza. Sono state infatti svelate dalla stessa Milly Carlucci le nuove maschere sotto le quali si nascondono i nove personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare dell’universo musicale.

Il format

L’appuntamento, come vi abbiamo già anticipato, è per il 29 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1. Naturalmente al timone c’è Milly Carlucci che già lo scorso anno, nel 2020, aveva portato per la prima volta in Italia lo show. Quest’anno le puntate previste sono cinque. Mentre nel 2020 il programma aveva potuto contare solo su quattro appuntamenti settimanali perché si trattava di un esperimento. Visto il buon gradimento di pubblico quest’anno la conduttrice di Ballando con le Stelle lo ripropone con una puntata in più.

Per cinque venerdì consecutivi dunque i telespettatori italiani dovranno cercare di indovinare chi si nasconde sotto le nove maschere proposte e differenti da quelle dello scorso anno.

I nove personaggi noti si mettono alla prova puntata, dopo puntata, cantando non solo brani del proprio repertorio, ma anche brani portati al successo da altri artisti. Infine una giuria dovrà cercare di aiutare il pubblico a riconoscere chi sono i personaggi nascosti dietro le maschere. In ogni puntata la maschera che avrà avuto meno gradimento di pubblico è costretta a svelarsi. Ed è quindi eliminata dalla gara.

Il Cantante Mascherato 2021 – tutte le maschere

Come ha già rivelato la stessa Milly Carlucci le maschere sono le seguenti. Noi ve le proponiamo in ordine rigorosamente alfabetico.

L’Alieno

Farfalla

Gatto

Giraffa

Lupo

Orsetto

Pappagallo

Pecorella

Tigre Azzurra

Le maschere sono dunque differenti da quelle dello scorso anno che erano state Il Leone, Il Pavone, L’unicorno, L’angelo, Il Mostro, Il Coniglio, Il Mastino Napoletano e Il Barboncino.

Sotto ognuno si nascondevano i seguenti personaggi: Il Leone era Albano, dietro la maschera del Pavone si nascondeva Emanuela Aureli, sotto L’unicorno c’era Orietta Berti. Al di sotto della maschera dell’Angelo si nascondeva Valerio Scanu. Il Mostro era Fausto Leali, Il Coniglio, che aveva vinto l’edizione, era Teo Mammucari. Gli ultimi due Il Mastino Napoletano e Il Barboncino erano rispettivamente Alessandro Greco e Arisa.

Il Cantante Mascherato 2021 – chi potrebbero essere i concorrenti

Naturalmente non c’è nessuna certezza sui possibili concorrenti che parteciperanno all’edizione 2021 de Il Cantante Mascherato. Sul web però si rincorrono molte ipotesi che noi vi riportiamo.

A far parte della nuova edizione potrebbero esserci Virginia Raffaele, Roberta Lanfranchi, Francesco Monte, Ornella Vanoni, Marco Carta, Rita Pavone e Achille Lauro. Inoltre Riccardo Fogli, Ermal Meta, Cristiano Malgioglio, Loredana Bertè. E come se non bastasse anche Emma Marrone, Anna Tatangelo e Donatella Rettore.