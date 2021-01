Questa sera, 28 gennaio 2021, alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 10. I concorrenti si sfidano, piatto dopo piatto, per conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. A giudicarli tre eccellenze della ristorazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Inizia il programma. La Mistery box di stasera nasconde la pancetta e gli aspiranti chef dovranno preparare o un piatto salato o un piatto dolce. Il piatto sarà assegnato ad ogni concorrente da uno dei compagni.

Max decide che Ilda dovrà preparare un piatto salato, Ilda sceglie il salato per Cristiano, Cristiano il salato per Valeria, Valeria il dolce per Federica, Federica il dolce per Igor, Igor dolce per Antonio, Antonio salato per Monir, Monir salato per Eduard, Eduard dolce per Irene, Irene salato per Azzurra, Azzurra dolce per Gia Bi, Gia Bi dolce per Max.

I giudici assaggiano le ricette migliori. La prima è quella di Cristiano, che ha intitolato il suo piatto “Abbattiamo un altro muro”. “Molto bene” – commenta Barbieri soddisfatto.

La seconda è quella di Antonio. Il suo piatto si chiama “Pancetta ribelle” e non lo soddisfa pienamente. “E’ un piatto cerebrale, serve esperienza per assaggiarlo e capirlo. Bravo” – dice Cannavacciuolo. “E’ uno di quei piatti che ci lavori su due tre settimane e diventa un piatto da menù” – aggiunge Locatelli.

La terza è quella di Max, il “Tortino Vesuviano”. “Hai fatto proprio un bel lavoro, bravo!” – commenta Cannavacciuolo.

ll migliore della prova è Antonio, che avrà un vantaggio nell’Invention Test. La prova prevede che i concorrenti riproducano le ricette fusion di Karime Lopez. Antonio potrà assegnare ogni piatto a quattro suoi compagni e sceglierne uno per sé.

Gli chef hanno la possibilità di studiare i piatti da vicino, ma la prova è molto ardua. Hanno però la possibilità di fare una domanda a testa a Karime Lopez.

Antonio grazie agli aiuti propone un buon piatto. E’ poi il turno di Federica. La sua salsa è molto buona, ma Cannavacciuolo la critica per aver copiato e non essersi concentrata a sufficienza. Eduard sbaglia la salsa perchè utilizza il burro e viene ripreso da Barbieri. Irene propone un buon piatto, ma sbaglia la farcitura della quaglia. Cannavacciuolo si complimenta con lei per la salsa. Cristiano propone un piatto eccellente. Anche Azzurra riceve i complimenti dei giudici.