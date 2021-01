Il Posto Giusto con Giampiero Marrazzo dal 30 gennaio 2021 su Rai 3

Rai 3 ripropone a partire da sabato 30 gennaio 2021 nella fascia del daytime mattutino il programma condotto da Giampiero Marrazzo, Il Posto Giusto.

Il Posto Giusto Rai 3 – format

Si tratta di un settimanale dedicato al mondo del lavoro che va in onda a partire dal 30 gennaio ogni sabato nella fascia del daytime mattutino alle 9:30. Il programma è realizzato con il patrocinio del Ministero del Lavoro e dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro).

La novità che ha scatenato molte polemiche è la conduzione affidata a Giampiero Marrazzo, fratello del più noto Piero Marrazzo. Il giornalista raccoglie la sfida di raccontare il mondo dell’occupazione nel nostro paese. Soprattutto nel momento di emergenza Covid come l’attuale, il programma cerca di individuare quali sono i settori in cui l’economia continua fortunatamente a funzionare. Nello stesso tempo si indaga su quali invece stanno soffrendo maggiormente delle limitazioni legate alla pandemia.

Inoltre il nuovo conduttore insieme al suo team cerca di indagare su quali sono le professioni maggiormente richieste oggi durante la crisi pandemica. Intanto si cerca di capire anche quanto ha rallentato la produzione e quanto tempo si dovrà aspettare affinché tutto possa tornare alla normalità. Insomma quando potremmo riavere un’economia a pieno regime?

Accanto a Giampiero Marrazzo c’è Simona Vanni, il cui compito è di rendere accessibili al pubblico tutte le informazioni più complicate inerenti al mondo del lavoro. Presente anche Romano Benini, esperto di politiche occupazionali, che presenterà le varie opportunità a disposizione di chi cerca e di chi offre lavoro.

Tornano anche Stefano Raia e Fabrizio Dafano. Il primo è responsabile dei centri per l’impiego della regione Marche. Il secondo invece è un consulente d’impresa. Con i loro consigli cercheranno di indirizzare i giovani al primo colloquio di lavoro.

Le polemiche legate alla conduzione di Marrazzo junior

Il caso di Giampiero Marrazzo, fratello di Piero, ha suscitato polemiche che sono state immediatamente raccolte da Striscia la Notizia. Un servizio dedicato alla Rai ha affrontato il caso del conduttore esterno Giampiero Marrazzo, che dal 30 gennaio 2021 conduce Il posto giusto. Tutto ciò nonostante sia il fratello minore del più noto giornalista e conduttore Rai ed ex presidente della regione Lazio.

La vicenda ha suscitato perplessità perché Andrea Ruggeri, che fa parte della commissione di vigilanza Rai, ha esplicitamente detto che non dovrebbe essere consentito ai parenti dei dipendenti l’accesso alla Rai. Questo per una precisa disposizione della tv pubblica. Andrea Ruggeri tra l’altro è il nipote di Bruno Vespa. E, intervistato da Striscia la Notizia, ha letteralmente dichiarato: «quando si collabora per la Rai bisogna dichiarare per iscritto di non avere parenti dipendenti nell’azienda. Io non capisco come Giampiero possa aver firmato un modulo del genere, dato che il fratello Piero è uno storico dipendente Rai. Non dovrebbe essere consentito. Inoltre non vedo la necessità di affidare una conduzione ad un esterno quando in Rai ci sono 1600 giornalisti a disposizione».