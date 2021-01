Non è L’Arena torna con la puntata di domenica 31 gennaio 2021. ll programma condotto da Massimo Giletti è in onda in diretta alle 20.30 su La7. Molti gli argomenti di cui si occupa anche oggi il giornalista. Ecco le anticipazioni.

Non è L’Arena 31 gennaio Luca Palamara

A Non è L’Arena di oggi domenica 31 gennaio torna Luca Palamara. Come sappiamo, Palamara è un ex magistrato italiano, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, il più giovane presidente dell’ANM da maggio 2008 a marzo 2012. Ma il 19 settembre 2020 ha avuto anche il triste primato di essere il primo ex presidente della storia dell’ANM ad esserne espulso.

Luca Palamara parla di spregiudicate commistioni in un’intervista esclusiva a Massimo Giletti. Tutto il mondo della magistratura è in allarme. In particolare si sofferma sul “Sistema” delle correnti della magistratura stessa e sugli intrecci con la politica italiana e il mondo degli affari in questi anni:

A dialogare con il giornalista e l’ospite la giornalista Sandra Amurri.

Crisi di governo e Covid

Il presidente Mattarella chiede una maggioranza solida e adeguata. Ma il percorso per la soluzione della crisi di governo è tutto in salita. Molti i nodi da sciogliere. Al centro della discussione l’incarico che il Capo dello Stato ha affidato al Presidente della Camera Roberto Fico. Che deve riferire entro martedì. Tutte le ipotesi sono sul tappeto. Se ne discuterà con Tommaso Cerno, Luca Telese, Alessandro Sallusti e Carlo Cottarelli.

Tra i protagonisti della puntata Mariano Amici, il medico romano richiamato dall’Ordine della Capitale per le sue affermazioni contro la vaccinazione anti-Covid. Tra l’altro Amici ha avuto una discussione a Piazzapulita con il viceministro Sileri. E questa sera vedremo se ribadisce ancora le sue posizioni o se ha cambiato opinione.

Parteciperanno al dibattito Tommaso Cerno, Luca Telese e Matteo Bassetti.

Nuove testimonianze sul caso Genovese

Le telecamere di “Non è L’Arena” tornano poi sul caso Genovese. In studio la testimonianza esclusiva della prima ragazza, la modella 18enne, che ha denunciato l’imprenditore per stupro. Saranno presenti alla discussione Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo e l’avvocato della vittima Luigi Liguori.

Da settimane Giletti si sta occupando del caso di Alberto Genovese. Da settimane porta alla luce testimonianze di ragazze stuprate brutalmente dall’imprenditore. Sembra davvero che al peggio non ci sia mai fine.

L’appuntamento è per questa sera con Massimo Giletti, le sue inchieste, i suoi ospiti.