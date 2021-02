“Wasted – Obiettivo Mondo” è l’ultima opera del cuoco e scrittore americano Anthony Bourdain, scomparso circa tre anni fa.Viene mandata in onda per l’ottava Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare prevista per il 5 febbraio. Ecco anche la copertura della Rai per l’occasione.

Wasted: contro il cibo sprecato – format

Il docu-film è un viaggio intercontinentale che Bourdain compie in compagnia degli chef Dan Barber, Danny Bowien e Massimo Bottura. Lo scopo è di sensibilizzare ad un utilizzo consapevole del cibo e dimostrare come sia possibile creare un sistema alimentare più sostenibile. É possibile trasformando in piatti incredibili e prelibati quanto la maggior parte di noi considera “scarti”.

Ogni anno un terzo del cibo destinato al consumo alimentare degli esseri umani finisce nella spazzatura: circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato per un valore di 218 miliardi di dollari, mentre 800 milioni di persone nel mondo muoiono di fame.

Un problema gravissimo che non trova ancora una soluzione definitiva, ma che è al centro di numerose iniziative. Alcune di queste sono raccontate dal documentario per dimostrare che è possibile ottimizzare l’utilizzo del cibo, sfamare più persone e ridurre i danni ambientali. Inoltre stimolare la tecnologia, il business e migliorare la salute e il benessere di tutti cittadini del mondo.

In Giappone, ad esempio, i rifiuti alimentari vengono trasformati in mangimi nutrienti per maiali, in Francia una nuova legge penalizza i supermercati che buttano via o distruggono il cibo invenduto, anziché donarlo a enti di beneficenza e banche alimentari, nella Corea del Sud, invece, è stato rilevato che un programma di smaltimento rifiuti ha ridotto gli sprechi domestici del 30%.

La tematica trattata dal documentario è molto sentita in questo periodo di crescente coscienza ecologica e infatti il 5 febbraio ricorre la giornata internazionale contro lo spreco alimentare.

L’impegno della Rai

Ecco l’impegno della Rai per l’ottava Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, lanciata nel 2014. Di fronte alla necessità di tutelare le risorse e contrastare gli sprechi, il Servizio Pubblico propone una sua programmazione dedicata. Ecco alcuni dei programmi.

Sempre su Rai Premium in seconda serata, questa sera, si prosegue alle 22.50 con un’altra prima visione: il docu-film “Così mangiavamo”. Cinquant’anni di storia d’Italia attraverso l’evoluzione delle abitudini alimentari degli italiani con Giuliana De Sio e la regia di Stefania Barzini e Alessandra Acciai.

Il 5 febbraio tutti i contenitori informativi offrono spazi di approfondimento. A cominciare da UnoMattina, Storie Italiane ed E’ sempre mezzogiorno. E proseguendo con La vita in diretta.

Rai Storia (canale 54) con “Il giorno e la storia” alle 8.30 illustra le finalità della Giornata nazionale.

Su Radio 2, “Caterpillar”, in onda alle 18, approfondisce con Andrea Segrè, fondatore della campagna “A Spreco Zero”, gli effetti della pandemia sul rapporto con il cibo degli italiani. Viene ridisegnata una mappa nazionale dello spreco.