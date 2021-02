Campioni di domani dal 9 febbraio su Rai 2 con Massimiliano Ossini

Ha per titolo Campioni di domani il nuovo programma proposto da Rai 2 a partire da martedì 9 febbraio 2021. L’appuntamento è alle 17:30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì fino al prossimo 19 febbraio.

Al timone c’è Massimiliano Ossini che si avvale anche della consulenza di Lino Zani, guida alpina che aveva già accompagnato il Pontefice Giovanni Paolo II sull’Adamello.

Campioni di domani – format sportivo a Cortina d’Ampezzo

Campioni di domani è un programma dedicato alle capacità sciistiche di giovanissimi che hanno dai 16 anni in su. Massimiliano Ossini torna a fare coppia fissa con Lino Zani dopo l’esperienza ancora in corso di Linea Bianca, il programma che va in onda ogni sabato pomeriggio alle 14:00 su Rai 1.

La seconda rete continua a stimolare dal punto di vista agonistico giovani italiani con il fine di incrementarne e svilupparne capacità atletiche e competitive.

Campioni di domani è un vero e proprio talent sportivo che però coniuga anche atmosfere culturali sempre legate alla montagna ed allo sci. Innanzitutto il programma si svolge sulle nevi di Cortina d’Ampezzo in un periodo particolare dell’inverno. Ovvero nel corso dei campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021.

Ricordiamo che le date della competizione vanno vanno dall’8 al 21 febbraio 2021. Si tratta di un evento molto seguito e che avrà ampia copertura anche sulle reti televisive non solo sportive.

I protagonisti sono ragazzi di 16 anni che appartengono a dodici diversi Sci Club e provengono da ogni parte d’Italia. Ognuno dei dodici Sci Club in gara comprende due partecipanti, un ragazzo ed una ragazza dai 16 anni in su, accompagnati dal proprio allenatore. Arrivati a Cortina si sfideranno l’un l’altro nella spettacolare cornice delle Dolomiti Ampezzane.

Il contributo di Kristian Ghedina

La competizione peri ragazzi è aperta su tutti i fronti ed i settori che interessano lo sci alpino. Si tratta naturalmente di giovani addestrati che sono anche valutati da una giuria all’interno della quale c’è Kristian Ghedina allenatore di sci alpino ed ex sciatore, oltre che ex pilota automobilistico italiano. Ghedina è stato l’atleta discesista italiano più vittorioso in tutta la storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Insomma uno dei più grandi specialisti italiani del settore.

Le puntate sono quindi nove come abbiamo già anticipato. E i ragazzi si sfidano in una serie di gare ad eliminazione che prevedono anche test specifici sulla cultura dello sport e della montagna. In effetti possiamo dire che le prime sei puntate sono le cosiddette eliminatorie. Mentre la settima, l’ottava e la nona rappresentano rispettivamente i quarti di finale, la semifinale e la finalissima. A vincere sarà lo Sci club che è riuscito a totalizzare più punti.

Montepremi

La partecipazione prevede la vincita di una serie di borse di studio messe a disposizione dalla fondazione Cortina 2021. Ognuno ha il valore di 4.000 euro. Ma non è soltanto una questione economica. Infatti i vincitori avranno anche il privilegio di fare da apripista alle gare di Gigante maschile e femminile dei mondiali in calendario il 18 e il 19 febbraio.

Infine come special guest del programma sono previste le presenze di Nicol Delago e Giorgio Rocca.

Sarà anche il programma Quelli che il calcio a seguire i ragazzi in pista e le loro gare durante le domeniche in cui il contenitore sportivo di Rai 2 va in onda.

Come in ogni docu-reality che si rispetti molto spazio sarà dato anche alle storie private dei giovani partecipanti. Sono previste le loro testimonianze sulle motivazioni che li hanno spinti ad affrontare lo sci alpino. Parleranno delle loro aspirazioni e dei sacrifici che stanno ancora compiendo per diventare i veri e propri “campioni di domani” nel settore dello sci alpino italiano.