Stasera in Tv mercoledì 10 febbraio 2021, I programmi in onda

Stasera in TV martedì 9 febbraio 2021. Rai 1 si dedica alla Coppa Italia, Rai 2 ripropone Stasera tutto è possibile. Tornano i tre talk del martedì sera. Ecco, nei dettagli la programmazione di tutte le reti.

Stasera in tv 9 febbraio 2021, tutti i programmi programmi Rai

Via libera su Rai 1 alle 20.45, alla Coppa Italia che propone lo scontro tra Juventus e Inter. Questa sera si gioca sul campo dell’Allianz Stadium di Torino la gara di ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. La Juventus ospita i nerazzurri di Antonio Conte. Ricordiamo che i bianconeri hanno vinto il Trofeo in ben 13 occasioni. La squadra milanese invece ha all’attivo sette successi.

Su Rai2 alle 21.20, una nuova puntata del comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. Il programma va in onda dall’Auditorium della Rai di Napoli. E anche questa sera personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in una serie di sfide per puro intrattenimento. Infatti non si vince nulla non c’è competizione. Il fine è soltanto di divertire i telespettatori.

Subito dopo Pierluigi Diaco conduce una nuova puntata di Ti sento un talk show intimista in cui i partecipanti si raccontano riascoltando suoni della loro infanzia e della loro vita passata.

Su Rai3 alle 21:25 una nuova puntata di #cartabianca con Bianca Berlinguer. La conduttrice e giornalista punta l’attenzione sul nuovo governo. Quale sarà il futuro dell’Italia? E quali saranno gli scenari futuri che ci aspettano? La Berlinguer ne parla con i suoi ospiti in studio.

Su Rete 4 alle 21:20 Mario Giordano conduce una nuova puntata di Fuori dal coro. Ancora una volta il giornalista e conduttore punta l’attenzione sulla difesa dei cittadini più deboli. Questa sera si parla in particolare del nuovo governo che sta per nascere. E soprattutto anche in questa puntata Mario Giordano si propone di mostrare al pubblico tutto quando non sta funzionando nella gestione della pandemia da covid. Nel mirino soprattutto la faccenda dei vaccini e i ritardi nella distribuzione.

Programmi Mediaset

Su Canale 5 alle 21.25, torna Daydreamer con Can Yaman. La soap propone questa sera l’incontro tra Mihat e Huma, organizzato appositamente per la preparazione del matrimonio. Ma l’incontro non sortisce i risultati sperati. Huma non vuole che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza scandalizzando la madre della giovane.

Su Italia 1 alle 21:20 va in onda il film Mamma ho preso il morbillo. La pellicola è una produzione statunitense del 1997. Alex Priutt il protagonista ha 8 anni ed entra per caso in possesso di una automobilina giocattolo in cui è nascosto un preziosissimo microchip rubato al Dipartimento della Difesa americana. Quando i ladri Scoprono che il microchip è in possesso del bimbo aspettano che lui sia da solo a casa per intervenire e rubare l’automobilina. Ma il ragazzino reagisce e non si perde d’animo.

La7, NOVE, Real Time

Su La7 alle 21:15 va in onda una nuova puntata del talk diMartedì. Giovanni Floris al timone del talk show politico si occupa questa sera dei fatti di maggiore attualità inerenti naturalmente la crisi politica e il possibile governo che avrà l’Italia tra poco con il presidente incaricato Mario Draghi.

Su NOVE va in onda alle 21:30 il film drammatico Amore infedele. La produzione del 2019 ha come protagonisti Antonio Cupo ed Erika Christensen. Alice ha coronato il sogno di sposare l’uomo che amava fin dai tempi della sua adolescenza. Joe, l’affascinante uomo che ha riempito la sua vita però si dimostra differente da quanto da lei immaginava. Infatti suoi continui tradimenti le spezzano il cuore.

Su Real Time alle 21.10 va in onda una nuova puntata di Primo appuntamento. Flavio Montrucchio organizza una nuova cena al buio per persone che stanno cercando la loro anima gemella. L’incontro avviene al tavolo di un ristorante romano. Subito dopo la cena i due partecipanti possono esprimere il desiderio di continuare a frequentarsi oppure di interrompere il loro rapporto.

Alla fine una nuova puntata de Il salone delle Meraviglie con Federico Fashion Style e le sue nuove e vecchie clienti alle quali propone acconciature singolari.

Stasera in tv 9 febbraio 2021, Film Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda il film The forger Il falsario. Si tratta di una produzione statunitense con John Travolta che racconta la storia di Roy in carcere per furto. L’uomo riesce a ottenere uno sconto sulla pena per stare accanto al figlio malato. Ma questa questo permesso ha un prezzo da pagare.

Sky Cinema 2 alle 21.10 il film dal titolo Il cliente. Si tratta di una produzione del 2016 in cui una giovane coppia di attori deve lasciare la propria casa al centro di Teheran a causa di alcuni lavori di ristrutturazione. Un’amica trova loro una sistemazione provvisoria ed è qui che inizia per loro un vero e proprio calvario.

Su Sky Cinema Action canale 305 del digitale della piattaforma satellitare, alle 21.00, va in onda il film Rocky 3 con Sylvester Stallone. Il film cult del 1982 è incentrato su Rocky ormai ricco e affermato Ma che non ha più la stessa ambizione di vittorie e perde il titolo contro un giovane pugile. Per cercare di ritornare alla forma di un tempo chiede aiuto al suo vecchio rivale Apollo Creed.