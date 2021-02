L’amore strappato prima puntata – la storia di una madre coraggio a cui è stata portata via la figlia

Mina Settembre torna questa sera con i due nuovi episodi La vita è un morso e Un giorno brutto. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21:15 con Serena Rossi nel ruolo della protagonista Gelsomina Settembre detta Mina.

Nel cast ci sono anche Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti: interpretano rispettivamente il ginecologo Domenico e Claudio, l’ex marito di Mina.

La regia è di Tiziana Aristarco. Le riprese si sono svolte a Napoli in particolare nella zona dei Quartieri Spagnoli dove è ubicato il consultorio nel quale lavora la protagonista.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno visto Mina Settembre alle prese con due casi differenti felicemente risolti. Non ha risolto invece i suoi problemi personali. Infatti la giovane si trova ad un bivio della sua vita: non sa ancora decidere se dare una nuova chance al marito Claudio, oppure se dedicarsi completamente a Domenico il ginecologo con il quale lavora nel consultorio. In preda dunque a questi turbamenti amorosi è chiaro per lei che dovrà fare ordine nella sua vita a cominciare dal rapporto con Domenico, al quale ha già perdonato troppe mancanze.

Mina Settembre La vita è un morso – trama

Nell’episodio dal titolo La vita è un morso, Mina Settembre sembra aver rinsaldato il suo legame con Domenico che nel frattempo è tornato a vivere dai suoi genitori. Mentre avviene tutto questo Mina si trova ad affrontare un nuovo caso. Michele, un uomo agli arresti domiciliari, vorrebbe un permesso speciale per recarsi al funerale di un amico.

Il suo vicino di casa è appena morto a causa di un tumore. E tra di loro si era instaurato un rapporto speciale. Michele adesso vorrebbe rendergli omaggio con la sua presenza al funerale. Mina comincia ad indagare se si tratta davvero di un sentimento di affetto oppure una semplice strategia per evadere.

Intanto però la protagonista tenta anche di ricucire il suo rapporto con Claudia ma quando si rende conto che l’ex marito ha invitato a vivere con lui Giada e l’ha portata nella casa in cui hanno vissuto insieme, viene assalita da una grande gelosia e desiderio di vendetta.

Mina Settembre Un giorno brutto – trama

Il secondo episodio è incentrato su una ragazza che accusa il ginecologo Domenico di aver abusato di lei. La voce si sparge in un attimo per tutto il quartiere. E la simpatia che aveva sempre circondato il ginecologo si trasforma così in un vero e proprio odio. Il medico viene visto come un nemico pubblico ed è allontanato da tutti. Questo marchio di infamia colpisce profondamente Domenico. Il medico a questo. non potendo sopportare una accusa così grave si rende conto che il consultorio forse non è il posto adatto per lui. Decide di prendersi una pausa e lascia a Mina il compito di indagare e scoprire la verità.

Nel frattempo Irene cerca insistentemente Mina. Per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Finalmente Irene, dopo tanti tentativi, riesce ad incontrare Mina. E quando la protagonista viene in possesso della agenda si rende conto che esiste una realtà a lei completamente sconosciuta e che mai avrebbe voluto scoprire.

Il cast della serie Mina Settembre La vita è un morso

Ecco il cast completo della serie in onda su Rai 1.