Il salone delle meraviglie 4 puntata 9 febbraio, i due episodi in onda

Il PrimaFestival 2021 in occasione del prossimo Sanremo, avrà come protagonista Giovanni Vernia. L’attore e comico è affiancato da Giovanna Civitillo e Valeria Graci. Dal 27 febbraio al 6 marzo la striscia quotidiana prepara al Festival di Sanremo 2021, svelandone anticipazioni e curiosità.

Sanremo 2021 PrimaFestival con Giovanni Vernia

Manca poco meno di un mese all’inizio di Sanremo 2021 e anche il PrimaFestival è ai nastri di partenza. Intanto il Festival si svolgerà a partire dal 2 marzo al Teatro Ariston di Sanremo, per concludersi il 6 marzo, al termine delle cinque serate. L’evento è condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus – il quale ne è anche direttore artistico – affiancato ancora una volta da Fiorello.

In attesa del Festival, andrà in onda su Rai 1 la striscia quotidiana del PrimaFestival. A partire dal 27 febbraio, nella fascia dell’access prime time, subito dopo il Tg1 delle 20.00, vanno in onda otto puntate per anticipare la kermesse canora, che termina il 6 marzo.

La scelta della conduzione di quest’anno è ricaduta su Giovanni Vernia: l’attore e comico sarà il protagonista di questa edizione del PrimaFestival. Avrà il compito di raccontare Sanremo e i suoi partecipanti ai telespettatori, tramite anticipazioni, retroscena e divertenti curiosità. Ma anche attraverso alcune delle sue parodie.

Assieme a lui, due presenze altrettanto energiche, quali la showgirl e ballerina Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e l’attrice e comica Valeria Graci.

Chi è Giovanni Vernia



La decisione di Vernia come conduttore non è casuale. L’artista è caratterizzato da molteplici sfaccettature e da un passato poliedrico. Raggiunge la notorietà grazie alla scrittura e all’interpretazione del personaggio comico Jonny Groove, sul palco di Zelig.

La sua comicità mai scontata si è estrinsecata con naturalezza tra diversi campi nel corso degli anni. Oltre ad essere uno speaker in radio, lo showman ha esperienza nella tv, nel cinema, e anche nel teatro – sia in veste di attore che di autore (“Vernia o non Vernia” è il nome del suo ultimo tour teatrale).

Da menzionare inoltre l’affiatato seguito di cui Vernia dispone sul web, grazie ad una capacità spontanea di comunicare ed al sapersi raccontare. Nel tempo sono stati molteplici i progetti virali lanciati sui social, tra i quali la rubrica video pubblicata su Facebook e Instagram Un giorno capirai, satira di costume e politica della nazione italiana. E anche il più recente format home-made #Ancheioshowacasa – trasmesso durante il primo lockdown.

Ritorno all’Ariston per il comico

Il PrimaFestival non rappresenta per Vernia la prima volta a Sanremo. Ha infatti partecipato come ospite durante l’edizione del 2010, condotta da Antonella Clerici, ed in seguito nel ruolo di giudice per l’Academy della seconda edizione di Sanremo Young, nel 2019. Lo showman ha commentato quest’ultima esperienza come emozionante, lodando i giovani ragazzi che nonostante l’età hanno trovato il coraggio di esibirsi.

È con altrettanta emozione che Giovanni Vernia accoglie la conduzione del PrimaFestival da parte della Rai. Egli si è infatti dichiarato sorpreso ed onorato di figurare come protagonista di questa avventura, ironizzando di essere stato scelto in quanto artista ligure – date le limitazioni negli spostamenti fra le regioni.

L’impegno del conduttore, durante un’edizione del Festival storica, si concentrerà nel regalare sano intrattenimento al pubblico. In questo clima unico e diverso, il suo pensiero è infatti rivolto a sollevare i telespettatori dai problemi quotidiani, donando loro spensieratezza ed ironia – i punti forza di Vernia stesso.