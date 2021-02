Stasera in tv 24 febbraio 2021. La serata di Rai 1 propone il film Un sacchetto di biglie. Su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 la terza puntata in replica della miniserie L’Amore strappato.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 24 febbraio 2021 – Programmi Rai

Rai 1 propone alle 21.25 Un sacchetto di biglie. Il film del 2017 è diretto da Christian Duguay, ed è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Joseph Joffo, nonché remake dell’omonimo film di Jacques Doillon del 1975. La pellicola ha come protagonisti Maurice e Joseph Joffo, due giovani fratelli ebrei. I ragazzi sono costretti a spostarsi da soli verso la zona di occupazione italiana nel sud della Francia, per sopravvivere all’Olocausto e ricongiungersi con la propria famiglia.

Rai 2 trasmette alle 21.20 La Caserma. Stasera va in onda la penultima puntata del reality show con protagonisti quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni nella Caserma ricreata a Levico, in provincia di Trento.

Su Rai 3 alle 21.20 l’appuntamento con Chi l’ha visto? – condotto da Federica Sciarelli. In prima serata sul canale una nuova puntata con interviste esclusive. Focus del programma gli ultimi aggiornamenti su casi di cronaca avvenuti nel recente periodo.

Rai 4 trasmette alle 21.25 Man in the Dark. Il film di genere horror del 2016 è diretto da Fede Álvarez. Il protagonista è Rocky, un ragazzo che sente il bisogno di evadere dalla propria situazione familiare. Per raccogliere i soldi utili a trasferirsi, ripiega sul crimine. La situazione gli sfugge di mano nel momento in cui, assieme a dei complici, Rocky decide di derubare un veterano di guerra non vedente, il quale sa bene come difendersi. Nel cast Jane Levy, Daniel Zovatto, Stephen Lang e Dylan Minnette.

Su Rai 5 alle 21.15 Le convenienze ed inconvenienze teatrali. Lo spettacolo teatrale è diretto dal Maestro Lorenzo Viotti, in coproduzione con il Gran Teatro di Ginevra, il Teatro Regio di Torino e il Liceo di Barcellona. La regia teatrale è di Laurent Pelly. Tra gli interpreti dell’opera Laurent Naouri, Patrizia Ciofi e Charles Rice.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 L’Amore strappato. Stasera in onda la replica della terza puntata della miniserie televisiva. La serie è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ed è ispirata a una storia vera. Nel cast Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro.

Racconta la vicenda della piccola Angela Lucanto e dei suoi genitori, protagonisti di un errore giudiziario commesso nel 1995. Il padre Rocco viene ingiustamente accusato di molestie sessuali nei confronti della figlia minore, per cui la bambina viene allontanata dalla famiglia e affidata a un istituto.

Su Rete 4 dalle 20.30 e poi in prima serata l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Sul canale il programma di approfondimento curato dalla redazione del TG4. In studio si affrontano le recenti novità politiche, ma anche notizie di economia e cronaca.

Su Italia 1 alle 21.20 va in onda Red Sparrow. Il film del 2018 è diretto da Francis Lawrence, ed è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews.

Jennifer Lawrence interpreta Dominika Egorova, ex-prima ballerina del Bol’šoj, arruolata tramite ricatto nella scuola Sparrow, una branca del Servizio di intelligence russo. La scuola ha l’obiettivo di trasformare giovani uomini e donne in letali e seducenti assassini, per poi assegnare loro difficili incarichi. Nel cast anche Joel Edgerton e Matthias Schoenaerts.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Il programma di approfondimento culturale è condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata si occupa delle più recenti notizie politiche, ma non solo. Ospite fisso della trasmissione Marco Travaglio.

Real Time alle 21.25 trasmette Vite al limite. Nell’episodio del reality show di stasera 24 febbraio, la narrazione segue la storia di Doug. La condizione di obesità di Doug gli impedisce di vivere a pieno la vita con la moglie Ashley, e per questo decide di cambiare la propria vita.

Rai Movie, La 5, Iris

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Allacciate le cinture. La pellicola del 2014 è diretta da Ferzan Özpetek, e ha come interpreti principali Kasia Smutniak, Francesco Arca e Filippo Scicchitano. Il film ha un’impostazione corale: segue pertanto le vite di più personaggi, che si intrecciano l’una con l’altra.

La 5 trasmette alle 21.10 Scrivimi Ancora. Il film del 2014 è diretto da Christian Ditter e basato sull’omonimo romanzo di Cecelia Ahern. Ha come protagonisti Alex e Rosie, interpretati rispettivamente da Sam Claflin e Lily Collins. I due ragazzi sono migliori amici da tutta la vita, ma il loro rapporto cambia quando, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Rosie bacia Alex.

Iris propone alle 21.00 Arancia meccanica. Il film cult del 1971, scritto, prodotto e diretto da Stanley Kubrick, è tratto dall’omonimo romanzo distopico di Anthony Burgess. Il protagonista è Alex (interpretato da Malcolm McDowell), il quale è ogni giorno in cerca di emozioni forti. Proprio per questo motivo, compie quotidianamente azioni criminali. La situazione subisce una svolta nel momento in cui viene arrestato e sottoposto ad un trattamento che lo condiziona alla non violenza.

Stasera in tv 24 febbraio 2021 – I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.20 Escape from Pretoria. Stasera in tv 24 febbraio il film del 2020 diretto da Francis Annan. La pellicola è basata sulla storia vera dei prigionieri politici Tim Jenkin e Stephen Lee. Tim e Stephen sono due ragazzi sudafricani bianchi: in seguito alla loro incarcerazione per propaganda anti-apartheid, realizzano un piano per evadere dalla Prigione Centrale di Pretoria.

Sky Cinema Due propone alle 21.20 Il padre d’Italia. La pellicola del 2017 è diretta da Fabio Mollo, e ha come protagonisti Luca Marinelli e Isabella Ragonese. L’attore Luca Marinelli interpreta Paolo, un ragazzo omosessuale di 30 anni, solitario ed introverso. Una sera conosce Mia (Isabella Ragonese), una giovane esuberante che si trova al sesto mese di gravidanza. L’incontro con Mia stravolge la vita di Paolo, il quale decide di intraprendere con lei un viaggio verso Sud.