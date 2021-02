L’amore strappato terza ed ultima puntata: la battaglia finale di Rosa

La serie tv Mare of Easttown è tra i titoli più attesi del 2021. HBO produce un crime drama con atmosfere poliziesche che ha come protagonista il Premio Oscar Kate Winslet. L’attrice interpreta Mare Sheehan, detective di una piccola cittadina americana. La serie tv verrà trasmessa in Italia su Sky e NOW TV durante la primavera.

Mare of Easttown serie tv – regia, produzione, dove è girato

La serie tv Mare of Easttown è l’ultima produzione HBO. Mare of Easttown è una miniserie creata per la televisione, dalle caratteristiche crime drama. La protagonista è l’attrice Premio Oscar Kate Winslet (vinto nel 2009 per The Reader) che è anche produttrice della serie.

Il ruolo di Mare Sheehan rappresenta il ritorno sul piccolo schermo per l’attrice: l’ultima produzione televisiva di Kate Winslet è stata infatti la miniserie Mildred Pierce, nel 2011 (per la quale ha vinto un Emmy come migliore attrice protagonista).

Mare of Easttown è ideata da Brad Ingelsby, che ne è anche sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. La regia è invece di Craig Zobel (già regista della serie tv The Leftovers).

La miniserie verrà trasmessa in Italia in primavera su Sky Atlantic e NOW TV, mentre in America andrà in onda su HBO Max il 18 aprile 2021.

Le riprese di Mare of Easttown si sono svolte in parte nell’autunno del 2019, nella città di Filadelfia e dintorni. La serie tv è infatti ambientata in una piccola cittadina della Pennsylvania. Tuttavia, la pandemia Covid-19 ha interrotto prematuramente la produzione. Le riprese sono poi ricominciate nel settembre 2020 e terminate entro la fine del mese.

Trama e protagonisti della serie

Mare of Easttown ha come protagonista principale Mare Sheehan, interpretata da Kate Winslet. Mare abita in una piccola città nello stato della Pennsylvania, e svolge la professione di detective investigativo.

Un caso di omicidio scuote la comunità locale, e sarà compito di Mare trovare il colpevole del crimine. La serie tv esplora il tema del dramma vissuto all’interno di piccole collettività cittadine. La protagonista gestisce il caso assieme a problematiche familiari ed errori commessi nel passato.

Al suo fianco, la detective avrà il conforto di sua madre Helen (interpretata da Jean Smart) e della migliore amica Lori Ross (Julianne Nicholson). Angourie Rice è Siobahn, figlia di Mare.

L’attore Evan Peters (American Horror Story, X-Men) ha il ruolo di Colin Zabel, un giovane detective fonte di aiuto per Mare durante le indagini. Nel cast della serie tv Mare of Easttown figura anche Guy Pearce (L.A. Confidential, The Hurt Locker), il quale interpreta Richard Ryan, professore di scrittura creativa. Questa rappresenta la seconda produzione televisiva in cui Kate Winslet e Guy Pearce lavorano insieme: avevano già recitato entrambi nella miniserie HBO Mildred Pierce.

Mare of Easttown – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie tv Mare of Easttown e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori.