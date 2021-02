Il salone delle meraviglie 4 puntata 23 febbraio, gli ultimi due episodi in onda

Due nuove puntate inedite de Il salone delle meraviglie 4 sono in onda questa sera, 23 febbraio, su Real Time. Si intitolano, in ordine di messa in onda, Bello di nonna e Tra moglie e marito. Sono gli ultimi die episodi di questa edizione.

Si parte con Bello di nonna, la puntata alla quale hanno partecipato i nonni di Federico, il protagonista del Salone delle Meraviglie. Prima di cenare con loro, però, Federico dovrà occuparsi delle sue clienti più esigenti.

E poi, si continua con la puntata Tra moglie e marito. Weida, la receptionist di Federico ad Anzio, litiga con suo marito Marc0, che la vorrebbe più presente nella nuova palestra che ha inaugurato. Ma lei non intende cedere alle sue lusinghe. Federico, intanto, si occupa delle sue clienti alla Rinascente di Roma.

Vi ricordiamo che potete recuperare gli appuntamenti andati in onda sul sito in streaming gratuito Discovery+.

Il salone delle meraviglie 4 puntata 23 febbraio, la diretta

Inizia la puntata, Tatiana e Patrizia, due clienti abituali del locale, cercano di decidere se sia più seducente avere i capelli lunghi o corti. Poi, entrano nel locale Angela, la madre di Federico, e i suoi genitori: i nonni di Federico. Ma lo coiffeur non è ancora arrivato in negozio. Quando arriva, poi, Federico decide di rifare l’acconciatura a sua nonna, e poi si dedica alle sue altre clienti. Fra loro c’è Carlotta, una giovane estetista che vorrebbe rivoluzionare il suo look, ma senza rinunciare alla coda. “Senza la coda non mi sento me stessa” dice Carlotta.

C’è poi un’amica della madre di Federico; si chiama Silvia, e abita nell’appartamento sottostante quello della madre di Federico. “La prima volta che ci siamo conosciute, mi ha chiamato urlando dal piano di sotto di scendere a prendere il caffè” racconta.

Intanto, Federico si occupa anche della capigliatura di sua nonna. “Sei stata una delle mie prime cavie, te lo ricordi?” dice Federico. “Io ti facevo i regali, ma tu volevi che ti comprassi sempre dei detersivi. Ci giocavi e ti divertivi” gli risponde la nonna.

Alla fine della puntata, tanto Carlotta quanto Patrizia, entrambe sostenitrici dei capelli lunghi, si sono dovute arrendere al volere di Federico, che ha deciso di tagliare loro i capelli.

La seconda puntata

Inizia la seconda puntata di questa sera, 23 febbraio, de Il salone delle meraviglie 4. Weida e Marco hanno iniziato la mattinata con il piede sbagliato. Nel frattempo, Federico è in visita dal suo fornitore di fiducia di prodotti per parrucchieri. “Mi sono stufato di usare solo tinte e creme senza sapere cosa ci sia dietro, oggi voglio imparare qualcosa” racconta.

Di ritorno dal suo fornitore, Federico si dirige subito al suo salone alla Rinascente di Roma. Lì incontra la prima cliente della giornata: si fa chiamare Valerie Stellare, in onore di Valeria Marini. “Io sono pure meglio di Valeria Marini, fammici parlare con lei per favore!” esclama Valerie convintissima.

Così, per accentuare una somiglianza con Valeria Marini che lui dice di non vedere, se non nell’esuberanza della giovane Valerie, le tinge di biondo i capelli. “Prima ero bionda solo dentro, ora sia dentro che fuori!” afferma felicissima Valerie. “La prossima volta che vieni ti faccio conoscere la Marini di persona” conclude Federico.