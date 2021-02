Stasera in tv giovedì 25 febbraio 2021, I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 25 febbraio 2021. Rete 4 trasmette un nuovo appuntamento di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio. Su Paramount Network, invece, va in onda film fantascienza La guerra dei mondi con Tom Cruise.

Stasera in Tv giovedì 25 febbraio 2021, Programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, propone gli episodi 17 e 18 della serie di Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nell’episodio Non dire no Primo viene ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Necessita di un trapianto di rene ma deve trovare al più presto un donatore prima che possa avere delle complicazioni. Suor Angela chiede aiuto ad Erasmo perché potrebbe essere compatibile. Ma l‘esitazione mostrata dal ragazzo nel sottoporsi al test la insospettisce.

Nell’episodio Tradimento Primo si trova in sala operatoria per sottoporsi al trapianto mentre Suor Angela fa una scoperta inaspettata. Azzurra invece cerca di nascondere a Suor Costanza un atto che ha compiuto. Nico, infine, si occupa di un caso legale in cui è coinvolta anche sua sorella.

Su Rai 2, alle 21.25, va in onda il film drammatico del 2014 Left Behind- La profezia con Nicolas Cage. In America milioni di persone scompaiono misteriosamente e nessuno riesce a comprenderne la ragione. Tra i superstiti c’è il pilota Ray che, durante un viaggio, cerca di salvare i passeggeri che si trovano a bordo del suo aereo.

Rai 3, alle 21,25, trasmette lo show Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Nel varietà si alternano sketch, monologhi, interviste e momenti musicali. Ospiti della terza puntata Nina Zilli, Marina Rei, Luca Barbarossa, Marco Masini, Paolo Benvegnù. E ancora Don Alberto Ravagnani, Mario Tozzi, Alessandro Roia, Vinicio Marchioni. Presenti anche Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Stasera in Tv giovedì 25 febbraio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, trasmette il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del primo Dpcm del Governo Draghi e delle sue ripercussioni in ambito economico. Focus inoltre sui pro ed i contro dello smart working. Ospiti della puntata: Licia Ronzulli, Alessia Rotta, Matto Bassetti, Galeazzo Bignami e Gennaro Migliore.

Canale 5, alle 21.25, propone il film fantastico del 2018, Animali Fantastici e dove trovarli: I crimini di Grindenwald con Jhonny Depp. Albus Silente affida al giovane Newt Scamander il compito di sconfiggere il mago oscuro Grindenwald, appena fuggito di prigione. Il suo intento è di riunire i proprio seguaci per governare sugli esseri non magici.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda La Pupa e il Secchione e viceversa con Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Nella puntata finale le coppie rimaste in gara affrontano le ultime prove prima della proclamazione della coppia vincitrice. Il premio in palio è di 20.000 euro.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa delle strategie che il Governo Draghi vuole mettere in atto per contrastare l’emergenza sanitaria. E dei ritardi nella somministrazione dei vaccini. Ospiti Piero di Lorenzo, Andrea Crisanti, Marc Botenga e Luciano Flor. Sono presenti anche Rocco Casalino e i giornalisti Selvaggia Lucarelli, Mario Calabresi ed Annalisa Cuzzocrea.

NOVE, alle 21.15, trasmette Il contadino cerca moglie- I protagonisti con Gabriele Corsi. Nella puntata speciale dedicata ai casting, il conduttore presenta i concorrenti della nuova edizione del reality; in onda la prossima estate. Nel docu reality alcuni contadini convivono per un periodo con delle donne single; che non sono abituate ai ritmi dell’agricoltura. I protagonisti sperano di trovare in loro l’anima gemella.

I film stasera su Iris, Paramount

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1993, Senza tregua con Jean Claude Van Damme. All’ex soldato ed esperto di arti marziali Chance Boudreaux viene affidato il compito di indagare sulle numerose scomparse avvenute a New Orleans negli ultimi mesi. Scopre che vengono utilizzate come prede in una battuta di caccia.

Paramount Network, alle 21.00, propone il film fantascienza del 2015, La guerra dei mondi con Tom Cruise. Il Pianeta terra è stato invaso dagli alieni. Ray Ferrier, separato con due bambini, cerca di salvare la propria famiglia prima che possa essere in pericolo, mettendo a repentaglio la propria vita.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2014, Tokarev con Nicolas Cage. Il corpo della sedicenne Caitlin viene trovato senza vita in un parco. Il padre Paul, con un passato nella criminalità, decide di tornare in azione per vendicare la figlia.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film guerra del 1987, Full Metal Jacket con Adam Baldwin. Alcuni militari della Marina Statunitense sono obbligati a seguire un estenuante percorso di addestramento da parte del rude sergente Hartman, che non risparmia loro insulti e denigrazioni.

Premium Cinema 3, alle 21.15, propone il film commedia del 2011, Finalmente la felicità con Leonardo Pieraccioni. Benedetto viene a conoscenza che la madre defunta, molti anni prima, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Benedetto inizia ad indagare e scopre che oggi la ragazza come modella. Farà di tutto per incontrarla.

Stasera in Tv giovedì 25 febbraio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film commedia del 2018, Una festa esagerata con Vincenzo Salemme. Gennaro e Teresa stanno organizzando la festa per il diciottesimo compleanno della figlia Mirea. Ma alla vigilia dell’evento la morte di un vicino di casa potrebbe comprometterne la riuscita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1998 Sliding doors con Gwyneth Paltrow. La giovane Helen viene licenziata per essersi presentata a lavoro in ritardo. Dopo aver lasciato l’ufficio raggiunge la stazione della metropolitana e la sua vita si sdoppia. Appare una Helen che perde il treno e viene aggredita mentre l’altra riesce a salire nel vagone.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2019, Pinocchio con Roberto Benigni. Il film racconta le vicende del burattino trasformato in un bambino dalla Fata Turchina. Tra queste il celebre incontro con il Gatto e le Volpe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film fantascienza del 2006 Ultraviolet con Milla Jovovich. Attraverso molti esperimenti genetici alcuni scienziati hanno creato un nuovo genere di umani, dotati di abilità straordinarie. Essi si nutrono della razza umana, ormai quasi totalmente scomparsa. La vampira Violet decide di proteggere il piccolo Six, che contiene nel suo corpo l’antidoto che arresta la mutazione genetica.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2013, You’re next con Sharni Vinson. Nel giorno del loro anniversario Aubrey e Paul Davison hanno deciso di organizzare una serata con i propri famigliari. Durante la cena irrompono in casa alcuni killer mascherati da animali. E’ l’inizio di un incubo.