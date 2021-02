La Pupa e il Secchione e viceversa 11 febbraio: Tutti contro Paolella, fuori Jessica e De Santis

Giovedì 11 febbraio, dalle 21.25 su Italia 1, è andata in onda la quarta puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa. Il programma è condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Sette giorni fa è stata eliminata la coppia Hafdoui-Matteo che sono stati sostituiti da nuovi elementi. Si tratta del pupo Manuel e della secchiona Paolella. Anche loro da oggi prendono parte a tutte le prove in gara. E al termine della puntata, come di consueto, la coppia che totalizza meno punti in classifica va direttamente al Bagno di Cultura.

Questa settimana, inoltre, il conduttore esorta tutti i concorrenti ad utilizzare il Forziere, che dà la possibilità di cambiare il proprio partner. Al suo interno sono presenti due cuori: uno rosso che obbliga al cambio (e permette di prendere punti in classifica)e uno nero che toglie due punti alla coppia del concorrente che lo pescherà.

Gli ospiti della puntata di giovedì 11 febbraio sono Diego Dalla Palma e Mark The Hammer. Torna anche Francesca Barra che partecipa alla cerimonia di eliminazione assieme a Vladimir Luxuria.

La Pupa e il Secchione e viceversa puntata 11 febbraio, il racconto della puntata

La puntata di giovedì 11 febbraio inizia con il riassunto della puntata precedente. La trasmissione si sofferma in particolare sui dissapori nati a causa della scelta di Marini. Ha infatti cambiato pupa, dividendo la coppia Guidi- Stephanie. I concorrenti inoltre lamentano che la new entry Paolella sta già studiando tutti gli avversari per mettere poi in atto la sua strategia.

Andrea Pucci convoca tutte le coppie per illustrare loro il Forziere, che permette ai concorrenti di cambiare partner ma la scelta è facoltativa. All’interno sono presenti due cuori, il rosso che obbliga al cambio ed il nero che fa perdere due punti a coloro che lo pescheranno.

Successivamente le coppie affrontano la prima prova. Devono rinchiudersi in una cabina trasparente e devono nel minor tempo possibile scambiarsi tutti i vestiti, scarpe comprese. Per ogni indumento non indossato in maniera corretta ci sono 10 secondi di penalità.

Jessica e De Santis 1 minuto 59 secondi, voto 5

minuto secondi, voto Stephanie e Marini 1 minuto 32 secondi, voto 6

minuto secondi, voto Linda e Pisano 1 minuto 27 secondi, voto 7

minuto secondi, voto Paolella e Manuel 1 minuto 24 secondi, voto 8

minuto secondi, voto Miryea e Guidi 1 minuto 21 secondi, voto 9

minuto secondi, voto Orazi e Gianluca 1 minuto 09 secondi, voto 10.

Arrivano primi Orazi e Gianluca, seguiti da Miryea e Guidi, Paolella e Manuel. Ultimi per il momento Jessica e De Santis.

Al termine della sfida Stephanie decide di attingere al Forziere e pesca il cuore rosso. La pupa sceglie di riprendersi Guidi e, di conseguenza, arriva al secondo posto. Marini invece torna con Miryea.

La Pupa e il Secchione e viceversa, Vladimir Luxuria, il comizio politico

Per la seconda prova le coppie si spostano a Mompeo, in provincia di Rieti. Devono immaginare di dare vita ad un partito politico e tenere un comizio in piazza. I secchioni e le secchione introducono il nome del partito. I partner invece tengono il discorso pubblico nel quale illustrano il proprio programma elettorale in vista delle elezioni. La prova viene valutata da Vladimir Luxuria. Ecco i nomi scelti dalle coppie e le valutazioni dell’ospite:

Manuel e Paolella, Il partito della pagnotta- voto 8

voto 8 Linda e Pisano, Avanti la forchetta- voto 7

voto 7 Orazi e Gianluca, United and free- voto 5

voto 5 Jessica e De Santis, Il partito di treni- voto 4

voto 4 Guidi e Stephanie, Libertà nel futuro- voto 6

voto 6 Marini e Miryea, Partito e non tornato- voto 6

Coloro che hanno ottenuto i voti più bassi sono risultati noiosi e non riuscivano ad attrarre l’attenzione della platea. Guidi in particolare ha compiuto un grave errore iniziale, ha sbagliato il nome del suo partito. Il migliore è stato Manuel che grazie alla sua genuinità è riuscito ad essere empatico e convincente.

Nessun concorrente in questa prova vuole attingere al Forziere.

Le incomprensioni tra Manuel e Paolella

Manuel e Paolella si sono conosciuti solo una settimana fa ma sono già nate le prime incomprensioni. Manuel lamenta di non riuscire ad andare d’accordo con lei in quanto troppo diversi caratterialmente. Paolella invece non si sente capita dal proprio partner e spesso preferisce trascorrere del tempo con gli altri, introducendosi nelle loro camere. Ma i suoi compagni di viaggio l’hanno anche rimproverata per l’eccessiva invadenza.

Durante la cena, inoltre, Manuel non si accorge che Paolella non solo è rimasta perennemente in silenzio. Ma tentava di asciugarsi le lacrime con il tovagliolo. Grazie all’intervento di Gianluca, la coppia tenta di ricominciare. E si mette subito a studiare per l’interrogatorio.

La Pupa e il Secchione e viceversa puntata 11 febbraio, interrogatorio

E’ il momento dell’interrogatorio tenuto dal severo professor Verdegiglio. Le domande sono di cultura generale. Oltre a tentare di riconoscere personaggi come Giuseppe Garibaldi e Romano Prodi, i pupi e le pupe devono spiegare cos’è e come avviene l’impollinazione.

Successivamente devono scrivere sulla lavagna una frase di senso compiuto che contenga la parola Glissare (sinonimo di sorvolare). Quasi tutti sbagliano il significato del verbo, tranne Stephanie.

Gianluca, Stephanie ottengono la sufficienza. Jessica, Linda, Manuel invece prendono sette. Miryea invece prende cinque.

Attualmente sono ultimi Marini e Miryea. A pari merito invece Jessica e De Santis, Linda e Pisano, Manuel e Paolella. Al primo posto invece Manuel a Paolella.

La Pupa e il Secchione e viceversa puntata 11 febbraio, Mark The Hammer, Diego Dalla Palma

Il secondo ospite della puntata è Mark The Hammer, per una prova musicale. Le coppie devono realizzare il testo di una canzone nel quale devono dissacrare l’avversario (dissing), su una base dalle atmosfere reggeaton.

Ma l’ospite in realtà non è solo. Assieme a lui c’è Diego Della Palma che commenta l’esibizione nel suo insieme, tenendo in considerazione anche il look e la gestualità. Mark The Hammer invece giudica i brani ed esprime le sue valutazioni:

Guidi- Stephanie voto 6

Jessica- De Santis voto 7

Manuel- Paolella voto 8

Linda- Pisano voto 8

Orazi- Gianluca voto 6

Marini- Mireya voto 9

Diego Della Palma si complimenta con le coppie che hanno preso i voti più alti perché sul palco erano molto affiatati. E’ rimasto colpito soprattutto dalla canzone di Marini e Miryea in quanto è la più orecchiabile. Ed è proprio a quest’ultima coppia che assegna i due punti di bonus.

Per il momento Jessica e De Santis sono ultimi nella classifica generale. Primi invece Paolella e Manuel, seguiti da Linda e Pisano, Stephanie e Guidi. Anche in questa prova nessun concorrente si avvale del Forziere. Ci sono state però delle tensioni tra Gianluca e Orazi perché la secchiona non si è messa pienamente in gioco a causa della timidezza. E lui non è per nulla soddisfatto di aver preso una sufficienza striminzita. Dopo la discussione con Gianluca, Orazi ha raggiunto De Santis per sfogarsi.

La Pupa e il Secchione e viceversa, la prova del riconoscimento

Prima di iniziare con la prova riconoscimento, Pucci mostra ai concorrenti il Forziere per l’ultima volta. Dopo l’esibizione canora Gianluca aveva pensato di cambiare partner ma alla fine ha scelto di rimanere con Orazi.

Successivamente Francesca Cipriani illustra come si articola la sfida. Le pupe e le secchione devono accomodarsi in un divanetto rosa rimanendo bendate. I secchioni e i pupi devono accarezzare dolcemente le braccia e le spalle delle ragazze. E quest’ultime devono riconoscere il proprio partner dal tatto. Chi indovina ottiene 7 punti, altrimenti quattro. Solo Linda e Jessica sono riuscite ad individuare il proprio secchione.

Gli ultimi ad ex aequo nella classifica generale sono Miryea e Marini, Jessica e De Santis. In questo caso saranno Marini e De Santis a dover riconoscere la partner. Quest’ultimo però viene squalificato perché il regolamento del gioco vieta al secchione di toccare in qualsiasi modo le pupe. Ma lui, istintivamente, ha afferrato le mani di Jessica. Loro andranno, per l’ennesima volta, al Bagno di Cultura.

Nel frattempo Miryea si è offerta di aiutare Orazi a curare il look ed il make up per l’appuntamento con De Santis. Il secchione ha scritto per lei una canzone e gliela fa ascoltare. La ragazza è emozionata ma non riesce ad esternare i propri sentimenti.

Prima del Bagno di Cultura, il conduttore illustra alle coppie il tema del Sintony Test:” Stay hungry, stay foolish (siate affamati, siate folli). Quale insegnamento dal visionario Steve Jobs?”

La Pupa e il Secchione, la cerimonia di eliminazione

Durante la cerimonia di eliminazione Andrea Pucci si sofferma sulle tensioni che ci sono fra alcune coppie. Si tratta di Jessica e De Santis, Manuel e Paolella, Orazi e Gianluca. Ma anche dell’amicizia nata tra Orazi e Miryea e della canzone di De Santis. Francesca Barra e Vladimir Luxuria che assistono alla cerimonia, credono che in fondo la ragazza non sia davvero interessata a lui. Ma Orazi nega tutte le accuse.

Linda e Pisano, i primi in classifica, decidono di mandare al Sintony test Miryea e Marini, Paolella e Manuel. Il discorso di Mireya verte sulla voglia di osare e di uscire dagli schemi mentre quello di Manuel, sull’apprezzamento di tutto ciò che ci circonda, anche delle piccole cose. Barra e Luxuria mandano Paolella e Manuel al Bagno di Cultura.

La Pupa e il Secchione e viceversa puntata 11 febbraio, Bagno di Cultura

Manuel e Paolella, Jessica e De Santis si sfidano al Bagno di Cultura. Come di consueto le pupe ed i pupi rispondono a domande di cultura generale, i partner a temi frivoli. Durante il quiz si alternano i volti di Bill Clinton, Margareth Thatcher, Rosy Bindi, Antonio Di Pietro. Ma anche di Wanda Nara, Caterina Balivo, Enzo Miccio. Altri quesiti invece vertono sulla Quota 100 e sull’Iva.

Jessica e De Santis sono stati i peggiori nella prova. E per tale ragione vengono eliminati. Manuel e Paolella vanno invece in semifinale.