Stasera in tv 27 febbraio 2021. Rai 1 propone la serie Ottile von Faber Castell al posto della terza puntata di A grande richiesta. Lo show, infatti, è andato in onda lo scorso martedì dopo il flop di ascolti. Ecco la programmazione completa di tutte le reti televisive.

Stasera in tv 27 febbraio 2021, programmi Rai e Mediaset

Su Raitre, alle 21.45, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Sabrina Giannini presenta una puntata speciale del suo programma che parla di ambiente e sicurezza alimentare. Nonostante la natura continui a dare all’uomo severe “lezioni”, In Italia e in Europa permangono serbatoi virali pericolosi, come dimostra la vicenda dei visoni infettati dal Covid in Danimarca.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con La scuola delle mogli. Lo spettacolo di Molière è diretto da Arturo Cirillo che veste anche i panni del protagonista: un uomo cinico e ossessionante che domina la moglie (Valentina Picello). Nel cast anche Rosario Giglio, Marta Pizzigallo e Giacomo Vigentini.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Ogni fine settimana, con il suo stile inconfondibile, Maria De Filippi riesce a instaurare un’empatia unica con il suo pubblico che la incorona regina incontrastata del sabato sera. Anche oggi assisteremo a storie emozionanti, in alcuni casi molto divertenti, con il contributo di due ospiti famosi.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. Che affronti un reportage nelle zone più selvagge della terra o visiti un angolo suggestivo della provincia italiana, Licia Colò conserva lo stesso sguardo curioso e la filosofia “green” che la caratterizzano.

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta: L’enigma del mostro di Firenze. Rivediamo lo speciale dedicato ai delitti del “Mostro di Firenze”: otto duplici omicidi avvenuti fra il 1968 e il 1985 nella provincia di Firenze. Per i delitti sono stati condannati Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. James non sta rispettando la dieta e il fatto di aver subìto l’amputazione di una gamba complica la sua situazione. Cynthia, madre single, insegnante di sostegno, continua a perdere peso e sembra soddisfatta del risultato.

Stasera in tv 27 febbraio 2021 film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Gabriele Muccino, Padri e figlie, con Amanda Seyfried. Dopo la morte della moglie, Jake va in crisi e viene ricoverato. La figlia Katie cresce con la zia diventando una splendida donna che combatte però i traumi dell’infanzia.

Su Rete 4, alle 21.20, il film d’avventura del 1982, di Steno, Banana Joe, con Bud Spencer, Marina Langner, Giorgio Bracardi. Sudamerica. Il burbero Banana Joe (Bud Spencer) si dedica al commercio della frutta che usa come merce di scambio con gli abitanti del villaggio in cui vive. Quando il boss Torsillo decide di colonizzare la zona, Joe si oppone. Ma finisce ben presto in carcere perché privo della licenza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Hammer & Tongs, Sing. Il koala Buster Moon ha dedicato la sua vita al teatro, accumulando però una serie di debiti. Per far fronte ai problemi, organizza un talent e sceglie una simpatica serie di aspiranti artisti: tra loro un topo imbroglione, una timida elefantina, la madre di 25 maialini, un giovane gorilla e una porcospina punk-rock.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Film Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Giovanni Veronesi, Tutti per 1 – 1 per tutti, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea. D’Artagnan, Porthos e Athos vengono richiamati per un’ultima missione. Ma affronteranno la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella dell’amicizia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2017, di Alfonso Gomez – Rejon, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, con Benedict Cumberbatch. 1882. Thomas Edison, già famoso per aver ideato la lampadina, si appresta ad illuminare Manhattan. L’imprenditore George Westinghouse gli propone di entrare in società.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di William Friedkin, Regole d’onore, con Samuel L. Jackson. Un colonnello dei marines è accusato di aver sparato su civili disarmati. In realtà l’uomo stava proteggendo un ambasciatore e ora è usato come capro espiatorio.

