Il Cantante Mascherato: svelati Orsetto e Lupo, ecco chi sono

Durante la puntata finale de Il Cantante mascherato, in onda su Rai 1, Milly Carlucci ha svelato l’identità di Orsetto e Lupo.

Il Cantante Mascherato, Montedoro è Orsetto

L’Orsetto ha perso allo spareggio contro la Farfalla. Ed è stata la prima maschera ed essere svelata nella finale de Il Cantante Mascherato. Si tratta di Simone Montedoro. Il primo ad individuarlo è stata Caterina Balivo, già da qualche settimana aveva ipotizzato che fosse lui. A lei si è unito successivamente Costantino Della Gherardesca.

Gli indizi erano molti: ha un orsetto esploratore perché è padre del piccolo Matteo. Il suo lavoro è di gruppo ma a volte continua anche senza di lui. Si riferiva ovviamente alle fiction che ha interpretato come Don Matteo e Distretto di Polizia. Dall’inizio della trasmissione era alla ricerca di Carolina, che è stata una delle sue prime fidanzatine.

Il tentativo di depistaggio era invece dato dall’accento bolognese. L’attore romano voleva interpretare un dialetto differente per ogni puntata ma gli autori hanno preferito che il pubblico si focalizzasse sull’Emilia Romagna.

Le vecchie ipotesi erano Paolo Belli, la più quotata inizialmente, Antonio Cassano ed anche Carolyne Smith. Il partner di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, era apparso in video già nella semifinale.

Il Lupo è Max Giusti

Dopo lo svelamento dell’Orsetto, il terzo classificato della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è il Lupo. Ha perso contro la Farfalla ed il Pappagallo. Dietro la maschera si celava Max Giusti. Hanno indovinato Caterina Balivo, Della Gherardesca e Patty Pravo.

C’erano molti indizi che hanno aiutato la giuria. Ha ripetuto spesso la frase “benedetta giuria!” in quanto sua moglie si chiama Benedetta. In una clip ha aperto un pacco, che è il simbolo di Affari tuoi, che ha condotto per qualche anno. Ed ha mostrato una pallina da tennis in quanto possiede un circolo.

Anche nel suo caso la trasmissione ha giocato sui dialetti. Ha finto per tutte le settimane di essere napoletano ma in realtà è romano. Ma nelle sue varie imitazioni è abituato a riprodurre cadenze differenti. Ha anche mostrato un maglia a righe che rappresenta il cartoon Cattivissimo me in cui doppia uno dei personaggi. Una delle sue doti è, infine, far sorridere perché è anche un comico.

Le prime ipotesi, a causa della cadenza partenopea, erano Gigi D’Alessio, Alessandro Siani e Sal Da Vinci.