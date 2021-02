Nuova puntata di Non è L’Arena oggi domenica 28 febbraio. Il programma condotto da Massimo Giletti è in onda in diretta alle 20.30 su La7.

Non è L’Arena 28 febbraio caso Benotti

Anche questa sera Non è L’Arena continua con l’inchiesta sul caso Benotti. Il giornalista mediatore è sttao raggiunto nei giorni scorsi da un’interdittiva, insieme ad altri 3 indagati. Il tutto nell’ambito dell’indagine condotta dalla Procura di Roma sulla maxi commessa di mascherine acquistate dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid.

Agli arresti domiciliari invece il trader ecuadoriano Jorge Solis. Tanti gli interrogativi in attesa di risposta: Benotti e gli intermediari hanno agito su richiesta della struttura commissariale o si sono mossi in proprio?

Ma persistono anche tante ombre su una parte dei dispositivi cinesi acquistati in quanto manca la conformità agli standard qualitativi stabiliti dalle norme. Se ne discute in studio con Sandra Amurri, Peter Gomez, Massimo Mallegni e Pier Luigi Stefani.

Caos campagna vaccinale in Calabria

Tra i temi centrali della puntata il caos della campagna vaccinale in Calabria: in tilt il sistema organizzativo per la somministrazione della prima dose agli ultra ottantenni. E poi da non dimenticare i furbetti del vaccino in Sicilia. Immagini e filmati che parlano più delle parole. Partecipano al dibattito Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Guido Crosetto e Luigi De Magistris.

Non è L’Arena 28 febbraio torna Luca Palamara

Prosegue l’approfondimento con Luca Palamara ex magistrato italiano ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura. E’ stato il più giovane presidente dell’ANM da maggio 2008 a marzo 2012, nonché il 19 settembre 2020 il primo ex presidente della storia dell’ANM ad esserne espulso.

In una nuova intervista esclusiva rilasciata a Massimo Giletti questa sera, si sofferma ancora sugli spregiudicati intrecci tra magistratura e politica. Tra questi, in particolare, il caso della Procura di Roma e della successione a Giuseppe Pignatone.

Nuove rivelazioni sul caso Genovese

Le telecamere di Non è L’Arena tornano infine sul caso Genovese con novità importanti. Innanzitutto il rigetto della richiesta di scarcerazione dell’imprenditore delle startup per potersi curare fuori dal carcere. Poi la valutazione del Gip che ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni delle due ragazze che ci avevano raccontato le violenze subite.

In studio Giletti fa ascoltare la dichiarazione di una delle ragazze, Ylenia Demeo, che ha deciso di ritornare insieme alla madre.

Ma tra gli argomenti centrali della puntata anche il tentativo da parte di ignoti di vendere l’archivio delle immagini dell’appartamento di Genovese. Ritraggono la violenza della prima ragazza, la modella 18enne, che ha denunciato l’imprenditore di stupro. Qual è il motivo che si cela dietro questa tentata vendita? Giletti lo scopre e ne discute con Stefania Andreoli, Ivano Chiesa e Elisa Rivoira.