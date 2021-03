Condividi su







Stasera in tv 10 marzo 2021. In prima serata su Rai 1 La bambina che non voleva cantare. Su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 va in onda Quo Vado? con Checco Zalone.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 10 marzo 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 21:25 La bambina che non voleva cantare il film per la televisione del 2021, diretto da Costanza Quatriglio. In prima serata la pellicola sulla vita della cantante italiana Nada, liberamente ispirata al libro autobiografico Il mio cuore umano.

La bambina che non voleva cantare racconta il percorso artistico di Nada, che a soli sedici anni sale sul palco dell’Ariston, e partecipando nuovamente nel 1971 trionfa al Festival di Sanremo. La giovane attrice Tecla Insolia interpreta il ruolo di Nada. Nel cast anche Carolina Crescentini, Sergio Albelli e Paolo Calabresi.

Rai 2 trasmette alle 21.20 La Caserma. Il reality tv di Rai 2 termina questa sera. Nell’episodio finale della trasmissione i 21 ragazzi passano un’ultima nottata all’interno della Caserma, prima di ritornare alla vita ordinaria. Ospite della puntata: la cantante e showgirl Elettra Lamborghini.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce l’appuntamento consueto con la trasmissione dedicata agli scomparsi. Nell’episodio di questa sera il programma svela gli aggiornamenti sull’omicidio di Bolzano: il figlio della coppia, Benno, ha confessato. Inoltre, la puntata dedica spazio alla morte di Lucia Raso, caduta inspiegabilmente dalla finestra della casa del fidanzato.

Rai 4 trasmette alle 21.20 After Earth – Dopo la fine del mondo. La pellicola del 2013 di genere fantascientifico è diretta da M. Night Shyamalan. Da ormai 1000 anni la Terra non è più un pianeta abitato, poiché la razza umana si trova sul pianeta Nova Prime. Will Smith interpreta Cypher Raige, un generale che fa ritorno a casa a bordo di una navicella spaziale, insieme al giovane figlio Kitai. Una curiosità: Kitai è interpretato da Jaden Smith, figlio dell’attore.

Rai 5 propone alle 21.15 Adriana Lecouvreur. Il film – opera del 2021 è prodotto dal Teatro Comunale di Bologna. La regia televisiva è di Arnalda Canali. Asher Fisch dirige l’opera di Francesco Cilea, mentre il soprano Kristine Opolais interpreta il ruolo della protagonista.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 Quo vado? Il film del 2016 è diretto da Gennaro Nunziante, con protagonista Checco Zalone. Checco è un ragazzo pugliese che abita con i genitori, ha un posto fisso in un ufficio statale ed è fidanzato da molti anni. La sua vita subisce tuttavia una svolta quando è costretto a trasferirsi lontano da casa per lavoro.

Su Rete 4 dalle 20.30 e poi in prima serata l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. In onda questa sera, il programma di approfondimento è curato dalla redazione del TG4. In studio si affrontano le novità politiche e di cronaca più rilevanti dell’ultimo periodo.

Italia 1 propone alle 21.20 I mercenari 3. Il film del 2014 è il terzo capitolo della serie omonima, diretto da Patrick Hughes e creata da Sylvester Stallone. Mel Gibson interpreta Conrad Stonebanks, co-fondatore della squadra Expendables insieme a Barney (Sylvester Stallone). In seguito al tradimento di Stonebanks, Barney deve sconfiggerlo definitivamente. Per questo motivo, assume giovani reclute, veloci ed esperte. Nel cast anche Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Terry Crews, Harrison Ford ed Antonio Banderas.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Il programma di approfondimento informativo e culturale è condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata prevede gli interventi del ministro della Salute Roberto Speranza e dell’ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. La trasmissione affronta le richieste avanzate dal Comitato tecnico scientifico al governo, ad un anno dal primo lockdown. Ospite fisso del programma, Marco Travaglio.

Real Time alle 21.25 trasmette Matrimonio a prima vista Italia. Prodotto da Discovery Italia, il programma di Real time ha come protagonisti sei persone single. A ciascuno è assegnato un partner – scelto da un team di esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici – che incontrerà per la prima volta all’altare.

Rai Movie, La 5, Iris

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Suburra. Il film del 2015 diretto da Stefano Sollima è tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo. Le pellicola è ambientata nel quartiere malfamato romano di Suburra, luogo di criminalità e segreti. Nel cast Claudio Amendola, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara.

La 5 trasmette alle 21.10 Il diario dell’amore. La pellicola del 2016 è diretta da Bill Purple. Jason Sudeikis interpreta Henry, un architetto di New Orleans. La vita viene tuttavia sconvolta dalla morte della moglie Penny (Jessica Biel) in un incidente stradale. L’incontro con Millie (Maisie Williams), una teenager senza tetto, gli sarà d’aiuto nel superare il lutto.

Iris alle 21.00 propone Shakespeare in Love. Il film del 1998 è diretto da John Madden. Joseph Fiennes interpreta William Shakespeare. Durante la preparazione dell’opera teatrale di Romeo e Giulietta lo scrittore si innamora della nobildonna Lady Viola, interpretata da Gwyneth Paltrow.

Stasera in tv 10 marzo 2021 – I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 Balto e Togo – La leggenda. Il film del 2020 è diretto e interpretato da Brian Presley. La pellicola è tratta di una storia vera: Leonhard Seppala e i suoi cani da slitta hanno percorso nel 1925 quasi 150 km per salvare la città di Nome, in Alaska, da un’epidemia di difterite.

Sky Cinema Due propone alle 21.00 Mr Frog – Professor Ranocchio. Il film del 2016 è diretto da Anna van der Heide ed interpretato da Jeroen Spitzenberger. Il signor Frans ha uno strano potere: riesce a trasformarsi in una rana. Questa scoperta sorprende molto i suoi studenti, in particolar modo Sita, una bambina amante degli anfibi.

