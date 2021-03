Condividi su







Stasera in tv 15 marzo 2021. In prima tv su Rai 1 Màkari. Su Rai 3 va in onda PresaDiretta, mentre su Canale 5 ha inizio L’Isola dei Famosi 2021.

La programmazione, nel dettaglio, di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 15 marzo 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda Màkari. La nuova fiction diretta da Michele Soavi stasera in tv 15 marzo 2021. La serie televisiva di genere investigativo è ambientata in Sicilia, e si basa sul lavoro letterario di Gaetano Savatteri.

L’episodio di questa sera si intitola I colpevoli sono matti. Il protagonista è Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. Saverio è un ex giornalista, rimosso dal proprio incarico, che fa ritorno in Sicilia dopo molti anni. Qui ha modo di riallacciare vecchie conoscenze e seguire la vocazione di scrittore, lasciandosi coinvolgere in storie di misteri e delitti. Nel cast anche Ester Pantano, Domenico Centamore ed Antonella Attili.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Left Behind – La profezia. Il film del 2014 è diretto da Vic Armstrong ed interpretato da Nicolas Cage. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Gli esclusi, il quale si basa sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda PresaDiretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona questa sera propone un’inchiesta di impegno civile. Tema della puntata, l’operazione Rinascita Scott, condotta dalla Procura di Catanzaro. L’inchiesta si concentra sul racconto della ndrangheta, svelando i retroscena della criminalità organizzata.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Underworld: La ribellione dei Lycans. Il film del 2009 è il terzo capitolo della saga incentrata sulla guerra tra licantropi e vampiri. Durante il predominio dei Vampiri, governati da Victor (Bill Nighy), il giovane licantropo Lucian (Michael Sheen) stravolgerà la situazione.

Rai 5 propone alle 21.15 In Scena. Il documentario di stasera 15 marzo incentra il proprio episodio su Nino Manfredi. Nino Manfredi rappresenta tutt’oggi uno dei maggiori protagonisti della storia del cinema italiano, attore poliedrico, ma anche scrittore e regista.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk show dedicato all’attualità politica ed economica. La puntata ha come tema centrale le aspettative sul nuovo piano vaccinale e il decreto legge in vista delle vacanze pasquali. La trasmissione presenta inoltre un’intervista a Luca Casarini, capo missione di Mediterranea accusato dalla procura di Ragusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Stasera in tv 15 marzo il “faccia a faccia” tra Nicola Porro e Giuseppe Santoni, CEO di uno dei calzaturifici principali del Made in Italy. Sono inoltre previsti gli interventi del professor Matteo Bassetti, dei deputati Matilde Siracusano, Debora Serracchiani e Riccardo Magi, e del Presidente di Confapi Maurizio Cesasco. Ulteriori ospiti della puntata il Presidente dell’Associazione Maestri di Strada Cesare Moreno ed il regista Michelangelo Severgnini.

Su Canale 5 alle 21.20 L’Isola dei Famosi 2021. Stasera in tv 15 marzo la nuova edizione del reality show, condotta da Ilary Blasi. Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, è invece l’inviato ufficiale. Figurano nel ruolo di opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.



Italia 1 propone alle 21.20 Red. Il film del 2011 ha come protagonista Bruce Willis, che interpreta Frank Moses. Frank è un ex agente della CIA, ma la sua nuova vita è messa in pericolo da una squadra di killer che cerca di ucciderlo. Nel cast anche Morgan Freeman, John Malkovich ed Helen Mirren.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 Bersaglio Mobile. Il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana affronta tematiche di attualità, costume ed economia mondiale. Lo speciale di questa sera è dedicato allo scandalo legato alla loggia della massoneria italiana P2, esploso durante gli anni ’80.



Nove propone alle 21.25 Nemico pubblico. Il film del 1998 è diretto da Tony Scott ed interpretato da Will Smith, Gene Hackman e Jon Voight. Verso la fine degli anni ’90, il Congresso degli Stati Uniti desidera varare una nuova Legge che espande il potere di sorveglianza sugli individui da parte delle Agenzie di Intelligence. Tuttavia, molti politici, movimenti e gruppi no-profit si dichiarano contrari per proteggere la privacy dei cittadini.

Real Time trasmette alle 21.20 Vite al limite. In questo episodio del reality show la narrazione segue la vita di Carrie, che decide di cambiare abitudini di vita per uscire dalla condizione di obesità.

Stasera in tv 15 marzo 2021 – Tutti i film in onda

Rai Movie propone alle 21.10 Grey Owl – Gufo grigio. Il film di Richard Attenborough del 1999 narra la storia vera di Archibald Belaney, ragazzo inglese che a 17 anni si traferisce in Canada per vivere nei boschi, con il nome di Grey Owl.

La 5 trasmette alle 21.10 Rosamunde Pilcher: Per amore e per passione. La protagonista è la giovane Amy Fox, la quale si reca in Cornovaglia per conoscere la famosa scrittrice Margaret Griffin. In occasione del compleanno della scrittrice, Amy conosce Daniel, figlio di Margaret. I due giovani comprendono subito di avere un’intesa speciale.

Su Iris alle 21.00 va in onda Michael Collins. Il film del 1996 è diretto da Neil Jordan. La pellicola è incentrata sulla vita del patriota irlandese Michael Collins, interpretato da Liam Neeson. Nella città di Dublino, durante la Rivolta di Pasqua del 1916, i rivoluzionari irlandesi cedono di fronte all’esercito inglese. Tuttavia, il coraggioso Michael Collins non si arrende.

Stasera in tv 15 marzo – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda alle 21.15 L’uomo invisibile. Il film del 2020, scritto e diretto da Leigh Whannell, è un adattamento moderno del romanzo L’uomo invisibile di H. G. Wells. Cecilia Kass (interpretata da Elizabeth Moss) riesce a sfuggire dalla violenta relazione con Adrian, scienziato benestante. Disperato in seguito alla separazione, l’uomo si uccide e lascia in eredità a Cecilia grossa parte della sua fortuna. Tuttavia, la donna potrà ricevere la somma solo quando sarà dichiarata mentalmente disturbata.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Jumanji – The Next Level. La pellicola del 2019 riprende le avventure di Spencer, Bethany, Fridge e Martha. I quattro ragazzi vengono risucchiati nel gioco di Jumanji e costretti ad affrontare nuove avventure in zone sconosciute e inesplorate. Nel cast Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

Condividi su