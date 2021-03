Condividi su







Rocco Schiavone 4 è all’esordio da lunedì 15 marzo 2021 in anteprima su Raiplay. La piattaforma on demand di viale Mazzini propone la puntata d’esordio in anteprima. Su Rai 2 invece l’appuntamento è fissato per mercoledì 17 e mercoledì 24 marzo 2021 sempre in prime time alle 21:20.

La quarta stagione si compone di soli due Tv movie i cui titoli sono rispettivamente Rien ne va plus e Ah l’amore, l’amore.

Rocco Schiavone 4 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Simone Spada. Personaggio principale è Rocco Schiavone interpretato da Marco Giallini. Schiavone è un vice questore in forza alla Polizia di Stato, romano si ritrova a svolgere le sue funzioni ad Aosta. I telespettatori hanno imparato che il suo carattere è sarcastico, maleducato e cinico quanto basta.

Nel cast ci sono anche Valeria Solarino e Isabella Ragonese che interpretano rispettivamente Sandra Buccellato e Marina la moglie morta del commissario che lui percepisce nella sua mente.

La produzione è della Cross Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction. La serie ha avuto il sostegno della Film Commission Valle d’Aosta.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare ad Aosta.

Rocco Schiavone 4 – trama

Anche la quarta stagione di Rocco Schiavone è tratta dai romanzi di Antonio Manzini, editi in Italia da Sellerio Editore. Rocco Schiavone dovrà risolvere in questa stagione della serie due casi che sembrano apparentemente semplici ma si rivelano invece molto complicati.

In particolare il primo porta Rocco Schiavone ad abbandonare addirittura l’Italia. Nel secondo invece il vicequestore si trova in ospedale perché ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico molto delicato. Ma ciononostante non rinuncia al proprio lavoro che lo segue anche nella corsia dell’ospedale dove si trova.

Qui perde la vita un noto industriale della zona in seguito ad un errore dovuto ad una trasfusione. Sembra uno dei soliti casi di malasanità fino a quando Rocco Schiavone non comincia ad indagare e scoprirà una realtà completamente diversa.

Schiavone è sempre legato a Marina, ovvero la donna che è stata sua moglie fino al 7 luglio del 2007 quando un incidente gliel’ha portata via. Da quel terribile giorno la sua vita ha cambiato completamente rotta, il suo animo non è più riuscito a trovare la serenità. In effetti, nonostante abbia avuto altre donne, non è mai riuscito ad elaborare il lutto.

Il rapporto con Marina

Marina però continua a vivere nella mente di Rocco Schiavone. Infatti il vicequestore ogni sera quando torna a casa è come se la rivedesse viva e più bella che mai. Insomma la ex moglie continua a vivere nella sua mente e la sua presenza, sia pure virtuale, è l’unico elemento che riesce a rendere sopportabile a Rocco la vita ad Aosta.

Lui infatti non ha mai dimenticato Roma di cui ha grande nostalgia. Ricorda gli amici di sempre e la vecchia vita a cui era abituato. Tutti questi ingredienti saranno ritrovati dai telespettatori anche all’interno delle puntate di prossima messa in onda.

Rocco Schiavone 4 – il cast completo

Di seguito il cast del film Rocco Schiavone 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Rocco Schiavone – Marco Giallini

Italo Pierron – Ernesto D’Argenio

Mimmo D’intino – Christian Ginepro

Michele Deruta – Massimiliano Caprara

Ugo Casella – Antonio Scipioni

Gino Nardella – Alberto Lo Porto

Anatomopatologo Alberto Fumagalli – Massimo Reale

Procuratore Baldi – Filippo Dini

Questore Costa – Massimo Olcese

Sebastiano – Francesco Acquaroli

Brizio – Tullio Sorrentino

Furio Mirko – Frezza

Capo Della Scientifica Michela Gambino – Lorenza Indovina

Cecilia Porta – Anna Bellato

Gabriele – Carlo Ponti Di Sant’angelo

Sandra Buccellato – Valeria Solarino

Marina – Isabella Ragonese

Caterina Rispoli – Claudia Vismara

