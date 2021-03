Dantedì 2021: tutta la programmazione Rai dedicata a Dante Alighieri

Condividi su







Stasera in tv giovedì 25 marzo 2021. Su Rai 2 Francesca Parisella conduce una nuova puntata di Anni 20. Italia 1, invece, propone il film La fabbrica di cioccolato con Jhonny Depp.

Stasera in Tv giovedì 25 marzo 2021, Programmazione Rai

Rai 1, alle 20.35, trasmette l’incontro calcistico Italia-Irlanda del Nord. Gli azzurri allenati da Roberto Mancini affrontano allo stadio Tardini di Parma la squadra irlandese di Ian Baraclough per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Su Rai 2, alle 21.25, va in onda il programma di attualità Anni 20, condotto da Francesca Parisella. La trasmissione propone alcuni reportage sulle periferie di Milano e sulla Roma spettrale ai tempi della pandemia. Spazio anche alla celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con Aldo Cazzullo e Clementino.

Rai 3, alle 21,25, ripropone Il Quinto dell’Inferno. Rivediamo lo show di Roberto Benigni in cui recita il Canto V dell’Inferno della Divina Commedia, di Dante Alighieri. E’ dedicato ai Lussuriosi, tra i quali spuntano anche gli amanti Paolo e Francesca.

Stasera in Tv giovedì 25 marzo 2021, Programmazione Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, dell’andamento delle vaccinazioni anti Covid e degli errori commessi nell’organizzazione del piano vaccinale. Ospiti della puntata: Maurizio Gasparri, Gianfranco Librandi, Elisabetta Gualmini, Antonio Maria Rinaldi e Ignazio Corrao.

Canale 5, alle 21.25, trasmette L’Isola dei famosi con Ilary Blasi. Nella quarta puntata del reality la conduttrice si occupa degli aspiranti naufraghi Fariba ed Ubaldo che potrebbero diventare a tutti gli effetti concorrenti. Dopo il ritiro di Akash Kumar, il televoto è attualmente aperto tra Brando Giorgi e Francesca Lodo. Uno dei due protagonisti è obbligato ad abbandonare Cayo Cochinos.

Italia 1, alle 21.25,manda in onda film fantastico del 2004, La fabbrica di cioccolato con Jhonny Depp. Willy Wonka, Il titolare di un’azienda di cioccolato, ospita cinque ragazzini che hanno vinto il concorso che ha ideato. Tra essi c’è anche il piccolo Charlie Bicket al quale offre un posto di lavoro.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa delle restrizioni governative e del caso di Israele che sta mettendo in atto la campagna vaccinale più celere del mondo. Circa la metà della popolazione è vaccinata e gradualmente il Governo israeliano sta riaprendo tutte le attività commerciali, sportive, ludiche e culturali.

NOVE , alle 21.25, trasmette Cambio Moglie. Due madri si scambiano le rispettive famiglie per una settimana. Nel corso dei sette giorni possono imporre delle nuove regole alla famiglia che le ospita.

I film stasera su Iris, Rai Movie

Iris, alle 21.00, trasmette il film spionaggio del 2001, Spy game con Brad Pitt. L’agente della Cia Nathan Muir è alla soglia della pensione ma prima di ritirarsi deve compiere un’ultima missione. Il suo giovane collega Tom Bishop è stato rapito da alcuni criminali e Nathan tenterà in ogni modo di salvarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, è previsto il film thriller del 2000, Le verità nascoste con Harrison Ford. Claire è convinta di vedere una donna aggirarsi nel lago della villa dove abitano. Le sue visioni però diventano più inquietanti quando associa quella figura femminile alla vicina di casa che è misteriosamente scomparsa.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2015, The Transporter legacy con Ed Skrein. Frank Martin lavora da tempo come autista per una banda criminale. Un giorno gli viene affidato il compito di portare con sé anche la prostituta Anna. Durante il viaggio tra i due nasce un legame particolare.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2019, Ogni maledetta domenica con Al Pacino. Tony D’amato segue da anni come allenatore la squadra di football dei Miami Sharks. Ma a seguito di alcuni infortuni il suo team perde quattro partite consecutive. Quando la figlia del Presidente della squadra prende pieno controllo della società, cercherà di riportare la squadra al successo.

Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2016, Forever Young con Luisa Ranieri. Nella pellicola si intrecciano le storie di quattro personaggi. Franco si sta preparando per affrontare una maratona ma è obbligato a fare i conti con alcuni problemi di salute mentre Dj Diego non riesce ad accettare la propria età anagrafica e fa di tutto per sembrare più giovane. La cinquantenne Angela invece inizia una relazione con un ragazzo appena maggiorenne. Giorgio, infine, è fidanzato con una ragazza molto più giovane ma si innamora di una coetanea.

Programmazione Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2005, Mississippi Grind con Ben Mendelsohn. Gerry, appassionato di poker, ha perso un’ingente somma di denaro durante un incontro. Un giorno decide di mettersi in viaggio verso New Orleans perché ha trovato il modo per recuperare quanto ha perso al gioco.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Dopo il matrimonio con Michelle Williams. Isabelle lavora come direttrice di un orfanotrofio a Calcutta e decide di tornare a New York per incontrare una benefattrice che è disposta ad effettuare una donazione all’Istituto. Una volta giunta in America scopre che il suo ex sta per sposarsi.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film fantastico del 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con Gene Wilder. Cinque bambini riescono a conquistare il biglietto d’oro per visitare la celebre fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Ma non sanno che uno di loro erediterà l’azienda.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2002, C’era una volta in Messico con Antonio Banderas. El Mariachi dopo l’omicidio della sua compagna, ha deciso di vivere isolato. Un giorno lo raggiunge un agente che ha un lavoro da proporgli. Deve infiltrarsi nella banda criminale di un pericoloso trafficante di droga.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2019, Countdown con Elizabeth Lail. L’infermiera Quinn scopre un’applicazione sullo smartphone che è in grado di rivelare la data in cui una persona morirà. Inizialmente crede che si tratti di un gioco ma ben presto si rende conto che troppe persone stanno perdendo la vita in circostanze misteriose.

