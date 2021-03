Condividi su







Stasera in tv 29 marzo 2021. Su Rai 1 si conclude Màkari. Su Rai 3 va in onda PresaDiretta, mentre su Canale 5 l’appuntamento del lunedì con L’Isola dei Famosi 2021.

La programmazione, nel dettaglio, di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 29 marzo 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda Màkari. Il quarto ed ultimo episodio della serie diretta da Michele Soavi è stasera in tv 29 marzo 2021. La serie televisiva di genere investigativo è ambientata in Sicilia, e si basa sul lavoro letterario di Gaetano Savatteri.

La puntata conclusiva di questa sera si intitola La fabbrica delle stelle. Il protagonista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, ottiene un lavoro come press agent della giovane Gea De Simone (Laura Adriani). Tuttavia, apprende presto che il vero incarico è proteggere la ragazza dal fidanzato violento. Purtroppo, il protagonista fallisce nel suo compito perché la ragazza viene trovata uccisa. I sensi di colpa lo spingeranno a cercare l’assassino.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Anche Stasera tutto è possibile. In onda un’altra puntata speciale del comedy show condotto da Stefano De Martino. Ripercorre i momenti più divertenti della sesta edizione, appena conclusa, con i molteplici ospiti della trasmissione.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda PresaDiretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona questa sera propone un’inchiesta dedicata alle origini del virus Sars-CoV-2. Ulteriore focus della trasmissione, una riflessione sull’emergenza ambientale, causata dallo sfruttamento indiscriminato degli ecosistemi e da allevamenti intensivi.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Underworld: Blood Wars. Il film del 2016 è il quinto capitolo della saga incentrata sulla guerra tra licantropi e vampiri. Kate Beckinsale interpreta nuovamente Selene, una ragazza vampiro. Questa volta avrà il compito di respingere gli attacchi del clan dei Lycans, per porre fine alla faida tra specie.

Rai 5 propone alle 21.15 Sciarada – Il circolo delle parole. Stasera 29 marzo, il programma che si occupa di letteratura dedica la puntata al poeta della Divina Commedia, in occasione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante. I linguisti Valeria Della Valle e Luca Serianni conducono una lezione sui canti del Purgatorio.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro conduce il talk dedicato all’attualità. La puntata di questa sera ripercorre ala situazione sanitaria, politica ed economica italiana con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Sono inoltre previsti gli interventi di Gianluigi Paragone, leader di Italexit, del politologo Massimiliano Panarari e di Daniele Capezzone.

Stasera in tv 29 marzo 2021 il faccia tra Nicola Porro e Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. Tra gli ospiti della puntata anche il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana e Mario Giordano.

Su Canale 5 alle 21.20 L’Isola dei Famosi 2021. Stasera un nuovo appuntamento con il reality show, condotto da Ilary Blasi. Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, è invece l’inviato ufficiale. Figurano nel ruolo di opinionisti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. La puntata di questa sera prevede molteplici sfide per i naufraghi, che puntano alla sopravvivenza.

Italia 1 propone alle 21.20 xXx – Il ritorno di Xander Cage. Il film action del 2017 è il terzo capitolo della saga xXx. Vin Diesel interpreta Xander Cage reclutato dalla CIA per catturare il criminale Xiang e recuperare un’arma potente – conosciuta come “vaso di Pandora.”

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 Il processo di Norimberga. Diretto da Yves Simoneau, il film del 2000 ha come protagonista Alec Baldwin. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, 21 tra i più spietati esponenti del regime nazista vengono giudicati per i loro orrendi crimini contro l’umanità. A guidare l’accusa di Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Gran Bretagna, c’è il determinato avvocato Robert Jackson. Nel cast anche Brian Cox e Christopher Plummer.

Nove propone alle 21.25 Breakdown – La trappola. Kurt Russell e Kathleen Quinlan interpretano rispettivamente Jeff e sua moglie Amy. La coppia si trova in viaggio verso la California, quando l’autovettura si ferma a causa di un guasto. Mentre Amy chiede aiuto ad un camionista, che si offre di accompagnarla nella stazione di ristoro più vicina, Jeff tenta di riparare la macchina. Ottenuto il suo intento, si reca nella stazione di ristoro, dove tuttavia non c’è traccia di sua moglie.

Real Time trasmette alle 21.20 Vite al limite. In questo episodio del reality show la narrazione segue la vita di Cindy, che a causa della sua enorme obesità, è incapace di muoversi e lasciare la propria abitazione.

Stasera in tv 29 marzo 2021 – Tutti i film in onda

Rai Movie propone alle 21.10 Hostiles – Ostili. Il film del 2017, diretto da Scott Cooper, ha come protagonista Rosamund Pike. Nel 1892 la giovane Rosalie Quaid e la sua famiglia subiscono un violento attacco da parte di una tribù di Comanche, che vuole rubare i loro cavalli. Durante lo scontro solo Rosalie riesce a salvarsi e a nascondersi nella foresta, mentre il resto della sua famiglia, compreso il figlio neonato, viene brutalmente assassinato dagli indiani.

La 5 trasmette alle 21.10 Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda. Il film ha come protagonista Keira, una giovane che vive con la propria famiglia in splendida tenuta nell’Irlanda del Sud. Keira ha recentemente perduto il proprio fidanzato, morto per una caduta da cavallo. Da quel giorno, il cavallo non si è più lasciato cavalcare da nessuno e vive segregato nelle scuderie.

Su Iris alle 21.00 va in onda Black Mass. Johnny Depp interpreta il criminale James Bulger, che negli anni ’70 diventa il leader della Winter Hill Gang e combatte la famiglia italiana degli Angiulo per il predominio di South Boston. Un agente dell’FBI propone a Bulger un’alleanza che gli permetterà di eliminare i propri avversari e prendere così il comando della città.

Stasera in tv 29 marzo – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda alle 21.15 Greenland. Il film del 2020 è diretto da Ric Roman Waugh ed interpretato da Gerard Butler. Il protagonista ha il compito di salvare la propria famiglia da un cataclisma naturale. Si tratta di una cometa distruttrice che presto si abbatterà contro l’umanità.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Dragon Trainer 2. Il film d’animazione del 2014 è il 2º capitolo della trilogia. Ha come protagonisti il vichingo Hiccup e il suo fidato compagno, il drago Sdentato – nonché il suo migliore amico. Hiccup, ormai ventenne, viene spinto dal padre Stoick a succedergli come capo del villaggio, ma il ragazzo non si sente pronto.

Condividi su