Live non è la D’Urso 28 marzo: diretta dell’ultima puntata

Domenica 28 marzo, dalle 21.25, Canale 5 trasmette l’ultima puntata di Live non è la D’Urso, con la conduzione di Barbara D’Urso.

Già da tempo nei corridoi Mediaset si rincorreva la voce della chiusura dello show della domenica sera soprattutto a causa dei bassi ascolti registrati nelle ultime settimane. Ed un mese fa è arrivata la conferma ufficiale tramite un comunicato stampa.

Se da un lato Live non è la D’Urso non andrà più in onda, dall’altro è previsto un allungamento di Domenica Live che dall’11 aprile 2021 partirà con due ore di anticipo. Il programma infatti inizierà alle ore 15:00 anziché alle 17:10 dopo le soap Il Segreto e Una vita.

Live non è la D’Urso 28 marzo, la diretta

La prima parte della trasmissione è come di consueto dedicata alla politica. Barbara D’Urso accoglie Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale. La prima domanda verte sulle restrizioni governative, che proseguiranno anche dopo le festività pasquali.

La Carfagna spiega che grazie al decollo della campagna vaccinale si spera di tornare presto alla normalità. In tal modo sarà infatti più facile discutere di riaperture. Per quanto riguarda la prossima estate il Ministro preferisce non esprimersi ma si mostra ottimista. Il Governo inoltre starà lavorando su alcune manovre per incrementare il lavoro perché il Paese ha bisogno di ripartire dopo mesi complicati.

Congedata la Carfagna Barbara D’Urso apre il primo talk della puntata. La conduttrice accoglie in studio Maurizio Belpietro, Alessandro Cecchi Paone e Al Bano. In collegamento invece ci sono Andrea Romano, il prof Matteo Bassetti. Si discute innanzitutto di restrizioni.

Belpietro, basandosi sui dati, sostiene che non si sono rivelate efficaci in quanto i contagi non sono diminuiti, ottenendo quasi gli stessi risultati di nazioni che hanno concesso maggiore libertà. Si passa poi alle percentuali di cittadini finora vaccinati.

Attualmente solo il 4,91% (ovvero 2.929.678 persone) della popolazione ha ricevuto la doppia dose. Il 10,61% (6.328.962 persone) sono ferme alla prima dose. Continuando con tali ritmi l’immunità di gregge è prevista a marzo 2022. Per quanto concerne invece la somministrazione da parte di medici di base e farmacie in molti si rifiutano a causa della burocrazia e della mancanza di tutela legale.

La conduttrice si collega poi con Fiumicino, dove si vaccina quotidianamente fino a mezzanotte. E ricorda che le categorie che hanno la precedenza sono gli anziani e quelle più fragili.

Live non è la D’Urso, il delitto Gucci

Barbara D’Urso cambia radicalmente argomento occupando del delitto Gucci. Ridley Scott sta girando il film sull’omicidio di Maurizio Gucci avvenuto sei anni fa. I protagonisti della pellicola sono Adam Driver, Al Pacino e Lady Gaga che interpreta Patrizia Reggiani, la moglie di Gucci.

La conduttrice ospita in studio Pina Auriemma che è stata condannata a 19 anni di prigione ma ha scontato 13 anni di carcere. La signora era molto amica della Reggiani ed è stata soprannominata la Maga in quanto la moglie di Gucci amava farsi leggere le carte. La Auriemma spiega in diretta di essere stata lei ad assoldare il killer ma non sarebbe stato quest’ultimo a commettere l’omicidio bensì persone conosciute dalla Reggiani. Quando la Auriemma è uscita dal penitenziario non vuole avere più contatti con Patrizia Reggiani, anche se non prova più rancore.

Live non è la D’Urso 28 marzo, il caso Fabrizio Corona

Barbara D’Urso si occupa di Fabrizio Corona, che è stato trasferito dall’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato da 12 giorni al penitenziario di Monza. Partecipano al talk Simona Izzo, Caterina Collovati, Patrizia Bonetti, Alba Parietti, Candida Morvillo, Mauro Coruzzi, Alessandro Meluzzi e Marco Baldini.

Corona dovrebbe rimanere in prigione fino al 2024 ma starebbe continuando lo sciopero della fame. Molti ospiti sperano che Fabrizio Corona possa essere aiutato dal punto di vista psicologico e psichiatrico. Ed auspicano che attraverso il suo caso lo Stato inizi ad occuparsi maggiormente delle condizioni dei detenuti.

Secondo Alessandro Meluzzi Corona soffrirebbe di un disturbo bipolare e se non viene supportato potrebbe “autodistruggersi” fino al suicidio. A livello mediatico invece molti personaggi si sono schierati dalla parte di Corona come Vittorio Feltri, Adriano Celentano, Gianluca Grignani.

In studio Gabriella, la madre di Fabrizio Corona

Barbara D’Urso ha scelto di ospitare Gabriella, la madre di Fabrizio Corona. La signora spiega che il figlio non deve rimanere in carcere in quanto è affetto dalla sindrome borderline aggravato da depressione. Il tutto sarebbe documentato da reperti psichiatrici. L’ospite ha portato con sé anche la diagnosi rilasciata dall’ospedale Niguarda di Milano.

Racconta inoltre che nel giorno dell’arresto per tornare nuovamente in carcere si è ferito sulle braccia non per esibizionismo ma per i suoi problemi psicologici. Gabriella Privitera molto preoccupata per la salute del figlio ha il terrore che possa togliersi la vita.

In chiusura la conduttrice chiede pubblicamente a Corona di interrompere lo sciopero della fame.

