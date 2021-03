Condividi su







Questa sera, 10 marzo 2021, alle ore 21,20 su Real Time andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia 6. Sei sconosciuti, tre coppie, che si conosceranno soltanto all’altare. Sarà amore? Secondo gli esperti sì.

Matrimonio a prima vista Italia 6, prima puntata della nuova stagione in diretta

Inizia la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia. Nada, Mario e Fabrizio convocano i sei candidati uomini. Il primo è Francesco, un tipo eccentrico ma anche molto sensibile. Il ragazzo svela di essere sempre stato sfortunato in amore e si commuove quando gli esperti gli comunicano che presto si sposerà.

Francesco ha 37 anni ed è un tassista romano. Ama ascoltare le persone ed imparare da loro. Ha moltissimi tatuaggi. Cerca una donna che sia la sua migliore amica e che sia pronta a divertirsi con lui e ad andare insieme in moto.

Il secondo “marito” di questa edizione è Salvatore. Il ragazzi ha 32 anni e vive a Messina, anche se non ama il mare. Ha un carattere complicato, molti pregi e molti difetti. E’ un appassionato ciclista. “Ci vuole un tandem. In bici in due” – gli dice Nada.

Il terzo ed ultimo protagonista maschile di questa edizione è Fabio. Anche lui ha 32 anni, è disoccupato e vive da solo. Ama stare all’aria aperta e sfogare le proprie emozioni e la propria rabbia giocando a beachvolley. Nada lo definisce: “Una persona di cuore, con una gentilezza particolare che però non si nota subito”.

Matrimonio a prima vista Italia 6, le tre spose

E’ il momento delle spose. La prima è Santa, catanese 27enne. “Non ho tutte le rotelle a posto, questo lo so” – confessa. “Ha un lato fiabesco e ancora bambino” – racconta Fabrizio.

Clara ha 28 anni e viene da Brescia. E’ solare e chiacchierona. Ha moltissimi cani e gatti ed ha una famiglia molto unita. Vuole innamorarsi. “Mi colpisce nella sua fragilità perchè non la ostenta ma non la tiene neanche nascosta” – commenta Fabrizio.

La terza ed ultima sposa è Martina, 34enne romana. Commessa e barlady. Il suo motto è “Chi si ferma è perduto”. Ama i viaggi, la palestra ed i suoi gatti.

Le coppie

Si formano le coppie. La prima coppia è composta da Francesco e Martina. La loro forza è l’empatia comunicativa. La seconda coppia è composta da Santa e Salvatore, entrambi siciliani ed alla ricerca dell’evasione. Fabio e Clara sono una coppia simmetrica ma che può riservare grandi sorprese.

Clara dà la notizia alla sua famiglia. Dopo un primo momento di spaesamento, i famigliari si commuovono e la sostengono. Il papà però teme che la figlia possa soffrire. Fabio, il suo futuro sposo, lo comunica agli amici.

Santa comunica ai genitori la lieta novella e la mamma si sente in colpa per averla fatta appassionare al programma. “Felice lei felici tutti” – commenta infine. Salvatore parla con i suoi amici, che sono altrettanto artefici della sua scelta di partecipare al programma.

Martina ha radunato amici e sorella in un parco romano. Qui apprendono la notizia e brindano insieme. Francesco svela alle sorelle maggiori ed alla mamma che si sposerà. Loro si commuovono felici.

Matrimonio a prima vista Italia 6, la scelta dell’abito

Sposi e spose scelgono l’abito per il grande giorno e mentre Clara piange guardandosi vestita di bianco, a Francesco viene affidata una difficilissima missione: scegliere l’abito per Martina, che deve lavorare e non può recarsi all’atelier.

“L’abito è fantastico, ho i brividi” – afferma lei quando le viene recapitato. Per ringraziarlo, Martina gli regala uno shaker “per mescolare la parte più bella di te con la parte più bella di me”.

E’ la vigilia delle nozze e sono entrambi molto agitati. Francesco e Martina trascorrono una notte insonne. Raggiungono poi Santa Severa, dove sarà celebrato il matrimonio e finalmente si conosceranno. Mentre si prepara anche Francesca riceve un dono dal suo futuro sposo: un mappamondo.

E’ giunto il momento del matrimonio, ma il primo impatto non è dei migliori. Martina non apprezza la fisicità di Francesco.

Clara veste il suo abito da fatina e si prepara a camminare verso l’altare in Franciacorta, dove l’attende Fabio. Prima però la ragazza riceve un dono speciale dalla sua famiglia: gli orecchini della nonna e dei dolcissimi biglietti.

Il primo incontro tra i due è caratterizzato dalla sorpresa. Clara non apprezza il fatto che Fabio non abbia i capelli, poichè non è mai uscita con un ragazzo “senza capelli”, però ne apprezza moltissimo il sorriso. “Mi garba mi garba” – commenta lui, che le chiede però di buttare tutte le scarpe ballerine perchè le odia.

Fabio dedica una romantica promessa alla sua sposa, che si commuove: “Se mantiene ciò che ha detto non ho nulla da temere. Sono contenta”.

Santa riceve un videomessaggio di auguri da famiglia ed amici che purtroppo non potranno essere presenti al matrimonio a causa del Covid. La ragazza invia un regalo al futuro marito: una mappa sulla quale sono evidenziati tutti i posti del mondo in cui è stata. Salvo le regala un biglietto con una bicicletta pop up ed una borraccia, per metterla a parte della sua passione per le bici.

Santa e Salvo ricevono un’altra bella sorpresa: alcuni dei loro parenti sono riusciti a raggiungere Milano per la cerimonia.

La sposa è agitatissima poco prima delle nozze e si commuove. Il primo impatto con il suo futuro marito “non è wow”, ma Santa non chiude la porta e si dice pronta a ricredersi. Entrambi sono colpiti dal comune desiderio di viaggiare e si compiacciono di questa prima cosa in comune.

