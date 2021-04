Condividi su







Stasera in tv 5 aprile 2021. Su Rai 1 va in onda La fuggitiva. Rai 3 trasmette una puntata di Città segrete, mentre su Canale 5 l’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021.

La programmazione, nel dettaglio, di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 5 aprile 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda La fuggitiva la nuova serie diretta da Carlo Carlei, con protagonista Vittoria Puccini. Di genere thriller, la fiction racconta la vita di Arianna, una donna ingiustamente accusata dell’omicidio del marito. Per questo motivo, Arianna è costretta alla fuga assieme a suo figlio. Nel cast anche Pina Turco nel ruolo dell’investigatrice Michela Caprioli, Eugenio Mastrandrea e Sergio Romano.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Ben Hur. Il film del 2016 è diretto da Timur Bekmambetov ed interpretato da Jack Huston, Toby Kebbel e Morgan Freeman. Nella Gerusalemme del I secolo d.C., Giuda Ben-Hur è un principe ebreo falsamente accusato di tradimento dal fratello adottivo Messala, ufficiale dell’esercito romano. Privato del titolo, viene allontanato e ridotto in schiavitù. Durante i lunghi mesi trascorsi in mare, trova la redenzione.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Città segrete. Il programma condotto da Corrado Augias incentra la puntata di questa sera sulla città di Venezia. La trasmissione svela i segreti di Venezia, ne mostra i canali e le opere d’arte. Inoltre, affronta l’emergenza che la città ha vissuto a causa del cambiamento climatico.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Valerian e la città dei mille pianeti. Il film di genere fantascientifico del 2017 è diretto da Luc Besson. Nel 28° secolo, una forza oscura minaccia la metropoli intergalattica di Alpha. Per questo motivo, gli agenti speciali del Governo dei Territori Umani Valerian e Laureline (interpretati rispettivaente da Cara Delevigne e Dane DeHaan) sono incaricati di mantenere l’ordine nell’Universo.

Rai 5 propone alle 21.15 Sciarada – Il circolo delle parole. Stasera 5 aprile, il programma che si occupa di letteratura dedica la puntata al poeta della Divina Commedia. Giuseppe Antonelli, linguista dell’Università di Pavia, introduce i canti del Paradiso dantesco con l’esegesi di Luca Serianni, Vicepresidente della Società Dante Alighieri e accademico della Crusca e dei Lincei.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro cura il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, sia italiana che internazionale. La puntata di questa sera affronta i provvedimenti previsti per il mese a venire. Ulteriore argomento della trasmissione, il procedimento della campagna vaccinale. In qualità di ospiti il giornalista Nicola Porro, l’esperto di politica Alessandro Sallusti e Gene Gnocchi.

Su Canale 5 alle 21.20 L’Isola dei Famosi 2021. Stasera in tv 5 aprile un nuovo appuntamento con il reality show, condotto da Ilary Blasi. Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, è invece l’inviato ufficiale. Figurano nel ruolo di opinionisti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. La puntata di questa sera prevede molteplici sfide per i naufraghi, che puntano alla sopravvivenza.

Italia 1 propone alle 21.20 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Il film del 2017 è il quinto capitolo della saga interpretata da Johnny Depp. Il capitano Jack Sparrow è costretto ad affrontare un nemico del suo passato, il terribile Capitano Salazar (Javier Bardem). Per sopravvivere, Jack deve trovare il Tridente di Poseidone, un artefatto che conferisce al suo possessore il controllo dei mari.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 Al vertice della tensione. Il film del 2002 di Phil Alden Robinson ha come protagonista Ben Affleck nel ruolo dell’agente Jack Ryan. Il suo compito è sventare un gruppo di terroristi neo-nazisti, dotati di un dispositivo nucleare da utilizzare durante il Super Bowl. Nel cast anche Liev Schreiber, Morgan Freeman e James Cromwell.

Nove propone alle 21.25 Fuori in 60 secondi. La pellicola del 2000 è diretta da Dominic Sena ed interpretata da Nicolas Cage. Il protagonista è Randall “Memphis” Raines, un ex ladro di automobili. Tuttavia, Memphis sarà costretto a tornare alle vecchie abitudini ed eseguire il furto di 50 macchine sportive, con lo scopo di aiutare suo fratello.

Real Time trasmette alle 21.20 Vite al limite. In questo episodio del reality show la narrazione segue la vita di Melissa, che a causa della sua dipendenza da cibo, abita in completo isolamento.

Stasera in tv 5 aprile 2021 – Tutti i film in onda

Rai Movie propone alle 21.10 Dove la terra scotta. Il film del 1958 ha come protagonista Link Jones, interpretato da Gary Cooper. Link è un ex bandito, ora dedito ad una vita normale. Molto stimato dalla comunità del suo villaggio, viene incaricato di trovare una maestra per la scuola del paese. Durante la ricerca tuttavia, finisce prigioniero di un gruppo di banditi.

La 5 trasmette alle 21.10 Rosamunde Pilcher: Il servizio da thé. La protagonista della pellicola è Emma Clark, una ragazza single in attesa di un bambino. Quando la giovane si reca in Cornovaglia per fare visita a sua madre, incontra Paul Harrington, che appartiene ad una famiglia ricca e aristocratica.

Su Iris alle 21.00 va in onda Le due vie del destino. Il film del 2013 è diretto da Jonathan Teplitzky, ed è ambientato nel 1942. Il protagonista è Eric Lomax, interpretato da Colin Firth, un soldato inglese prigioniero delle truppe giapponesi. Eric, spedito in Thailandia dall’esercito, è testimone dei maltrattamenti e delle sofferenze che la guerra impone alle sue vittime.

Stasera in tv 5 aprile – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda alle 21.15 Tornare a vincere. Stasera in tv 5 aprile il film del 2020 diretto da Gavin O’Connor. Ben Affleck interpreta Jack Cunningham, atleta promettente durante gli anni del liceo. Ormai adulto, Jack sta affrontando un periodo di difficoltà quando gli viene proposto di allenare una squadra giovanile.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 I tuoi, i miei e i nostri. La pellicola del 2005 è il remake del film Appuntamento sotto il letto, con Henry Fonda e Lucille Ball. Il film racconta l’amicizia di Frank (Dennis Quaid), un ammiraglio della Guardia Costiera, ed Helen (Rene Russo), giovane stilista. Il loro rapporto in breve tempo si evolve in ben altro.

