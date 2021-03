La fuggitiva con Vittoria Puccini: ecco quando va in onda

Condividi su







Rai 1 trasmette la nuova serie La fuggitiva con protagonista Vittoria Puccini. La fiction in quattro puntate ha atmosfere drammatiche ed anche thriller. Ognuno degli appuntamenti ha la durata di un’ora e 40 minuti.

La produzione è italiana ed è datata 2020.

La fuggitiva – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Carlo Carlei. Protagonista principale nel ruolo di Arianna è Vittoria Puccini. Le riprese inizialmente si sono svolte in Piemonte, prevalentemente a Torino, a Verbania e sul Lago Maggiore. Successivamente, il set è stato spostato nel Lazio con molte scene girate nella Capitale.

La produzione è della Leone Cinematografica in prima serata in collaborazione con Rai Fiction.

La serie, destinata a Rai 1, ha subito forti ritardi nelle riprese a causa dell’emergenza Covid. Infatti il primo ciak era stato battuto a gennaio 2020. Dopo l’interruzione per il lockdown dell’anno scorso, le riprese sono continuate oltre fine estate e si sono protratte a conclusione dell’autunno 2020.

La fuggitiva – trama

La trama racconta una storia piena di misteri, di intrighi, i segreti nascosti e di pericolosi ritorni al passato. La protagonista è Arianna interpretata da Vittoria Puccini. Una donna dalla vita apparentemente tranquilla. Suo marito è un assessore all’urbanistica di un piccolo comune in provincia di Torino. I due hanno un bambino di 8 anni.

Improvvisamente qualcuno uccide il marito in una maniera feroce e brutale. L’esistenza cambia drammaticamente per Arianna. Adesso non solo è rimasta sola con un bambino da crescere, ma molto presto si ritrova addirittura come principale indiziata. Tutti i sospetti sulla morte del marito ricadono su di lei.

Arianna sa di essere innocente, ma non ha nessuna prova per dimostrarlo. È consapevole che restando sul posto il suo futuro potrebbe decidersi drammaticamente. Proprio per questo prende la decisione di fuggire. Vuole scoprire la verità ma a modo suo, nell’ombra e fuggendo da tutti quelli che la conoscono. Arianna ha capito che qualcuno sta facendo in modo da incastrarla e di inchiodarla a responsabilità che non sono sue. Ha compreso anche che c’è qualcosa nella vita del marito che lei non ha mai conosciuto.

Ed ecco che durante la sua fuga Arianna vede il proprio passato in una maniera differente. Le tornano alla memoria aspetti oscuri di un carattere che la vita quotidiana e l’essere madre avevano momentaneamente assopito.

Tornano così a tormentarla molti fantasmi del passato. Eventi e particolari che credeva di aver completamente rimosso. Qualcuno torna anche dal passato rendendole la fuga ancor più complicata è difficile.

Mentre accade tutto questo le prove contro di lei sembrano aumentare a dismisura. Arianna tra l’altro ha perso anche l’amore del figlio affidato a persone della sua famiglia. Sarà complicato per la fuggitiva trovare le prove della sua innocenza, ma sarà molto più difficile riconquistare l’affetto del figlio che ha subito un profondo trauma a causa della morte del papà e successivamente per l’accusa della madre.

Quando va in onda

Le quattro puntate della serie La fuggitiva sono previste in onda su Rai 1 a partire da lunedì 12 aprile 2021. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20 per quattro settimane consecutive.

Ricordiamo che Vittoria Puccini è stata interprete recentemente della serie dal titolo Il Processo andata in onda su Canale 5 con ascolti non gratificanti. Un successo invece era stata l’altra serie girata per Rai 1 dal titolo Mentre ero via, trasmessa dal 28 marzo al 9 maggio 2019.

La fuggitiva – il cast completo

Di seguito il cast della serie La fuggitiva e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Vittoria Puccini – Arianna

– Arianna Emma Benini – Arianna adolescente

– Arianna adolescente Simona Caparrini – Preside

– Preside Ivan Franek – Kerim

– Kerim Ilir Jacellari – Darjusz

– Darjusz Maurizio Marchetti – Feola

– Feola Gianluca Vannucci – Keller

– Keller Ludovica Frasca – Sara

Condividi su