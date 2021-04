Condividi su







Stasera in tv 8 aprile 2021. Su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con Anni 20. NOVE, invece, propone il film Che fine hanno fatto i Morgan? con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker .

Stasera in Tv giovedì 8 aprile 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette la fiction Un passo dal cielo 6- I guardiani con Daniele Liotti. Nell’episodio Sogni e ossessioni l’aspirante poliziotta Camilla, salva la vita a Vincenzo dall’esplosione di una bomba. Francesco, insieme a Nappi, decide di indagare per scoprire i responsabili. E nel corso delle indagini si rende conto che altri ordigni esplosivi potrebbero essere nascosti nella miniera.

Francesco inoltre è combattuto tra la voglia di partire e di aiutare Vincenzo che è alle prese con le truffe di Carolina e con la voglia di Mela di trascorrere del tempo con la madre.

Rai 2, alle 21:00, va in onda il programma di attualità Anni 20. Francesca Parisella si occupa dei ritocchi estetici ai tempi della pandemia e dell’emergenza affidi. Propone anche un’inchiesta sulla comunità toscana sul Forteto, al centro dello scandalo per le violenze su minori.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda il film biografico del 2018, Una giusta causa con Felicity Jones. Stati Uniti, 1956. Solo nove donne su 500 riescono ad accedere all’ambita facoltà di legge di Harvard. Tra loro c’è anche Ruth Bader Ginsburg che inizia una brillante carriera che la porta successivamente a diventare uno dei membri della Corte Suprema.

Stasera in Tv giovedì 8 aprile 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si confronta con Massimo Galli sul vaccino AstraZeneca, al centro delle polemiche da quando è stato temporaneamente sospeso in quanto vi sarebbero dubbi sulla sua sicurezza. Focus anche sulla crisi economica a causa del prolungamento delle misure restrittive .Tra gli ospiti della puntata: Silvia Sardone, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, Stefano Fassina e Gianfranco Librandi.

Canale 5, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2009, Cado dalle nubi con Checco Zalone. Il giovane Checco lavora come muratore nell’impresa di suo zio a Polignano a Mare. Quando la fidanzata Angela lo lascia, decide di partire per Milano per tentare di affermarsi nel mondo dello spettacolo come cantante. Come vi avevamo già anticipato salta l’appuntamento con L’Isola dei famosi che torna lunedì 12 aprile.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film thriller del 2011, Trespass con Nicole Kidman. Un gruppo di criminali irrompe nell’abitazione dei coniugi Miller. Kyle e Sarah vengono presi in ostaggio e verranno liberati solo se pagheranno il riscatto. Durante la notte di detenzione nella coppia emergono alcuni aspetti oscuri del passato.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa, tra gli altri, della campagna vaccinale anti Covid. In alcuni paesi dove la somministrazione procede celermente i Governi hanno già cominciato a riaprire numerose attività commerciali e luoghi di aggregazione come teatri e discoteche mentre in Italia procede con molti rallentamenti. Il conduttore si chiede quando anche il nostro paese potrà lentamente tornare alla normalità.

NOVE, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2009, Che fine hanno fatto i Morgan? Con Sarah Jessica Parker. Il matrimonio di Meryl e Paul è ormai in crisi da tempo ma nessuno dei due coniugi vuole affrontare i propri problemi di coppia. Quando però sono obbligati a trasferirsi in una località segreta in quanto testimoni di un delitto, hanno modo di recuperare il loro rapporto.

I film stasera su Iris, Rai Movie

Iris, alle 21.00, trasmette il film fantastico del 2000, Frequency- il futuro è in ascolto con James Caviezel. Il poliziotto John Sullivan si mette in contatto con il padre defunto attraverso l’utilizzo di una ricetrasmittente. Questo dono gli permette di alterare alcuni eventi del passato.

Su Rai Movie, alle 21.10, è previsto il film fantascienza del 2016, Arrival con Amy Adams. L’esperta di linguistica Louise Banks viene ingaggiata da un gruppo di scienziati per studiare le interazioni di alcuni alieni che sono atterrati sulla Terra.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2011, Colombiana con Zoe Saldana. Cataleya Restrepo, all’età dei 10 anni, ha assistito al brutale omicidio dei genitori da parte di un trafficante di droga. La ragazza si trasferisce poi a Chicago per andare a vivere con lo zio gangster.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2015, Strangerland con Nicole Kidman. La famiglia Parker sceglie di andare a vivere nel deserto australiano. Ma i figli sono contrari al trasferimento e per tale motivo scappano di casa. I genitori faranno di tutto per ritrovarli.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2008, Tutta la vita davanti con Sabrina Ferilli. La venticinquenne Marta si è appena laureata con lode in filosofia. Sperava di trovare un lavoro adattato al suo percorso di studi ma si ritrova a lavorare nel call center gestito dalla carismatica Daniela.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, manda in onda il film storico del 2019, Robert the bruce- Guerriero e Re con Angus Macfadyen. Robert the Bruce è inseguito dai sostenitori della corona britannica e per tale ragione decide di fuggire per non essere imprigionato dai nemici. Riesce a trovare rifugio presso una famiglia povera che lo incita a combattere per l’indipendenza della Scozia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2008, Un giorno perfetto con Isabella Ferrari. Elio Fioravanti è un politico molto dedito al lavoro. E’ sposato e la moglie è in attesa del secondo figlio. Un giorno incontra per caso Mara, che diventa la sua amante. Il suo matrimonio è a rischio.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2005, Bob un maggiordomo tutto fare con Tom Green. Bob viene licenziato da tutti i lavori perché combina continuamente dei pasticci. Un giorno decide di seguire un corso per maggiordomi perché una famiglia ne sta cercando uno. Viene assunto e si ritrova a confrontarsi con due bambini pestiferi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2018, Reprisal- Caccia all’uomo con Frank Grillo. Il direttore di Banca Jacob ha subito una rapina nel suo istituto di credito e durante il colpo ha perso la vita uno dei suoi colleghi. Jacob farà di tutto per cercare il colpevole del delitto.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film fantascienza del 2019, Only- Minaccia letale con Freida Pinto. Un misterioso virus ha ucciso tutte le donne del pianeta ma ha risparmiato la vita di Eva. La ragazza decide di scappare rifugiandosi nella natura selvaggia nella speranza di sopravvivere.

