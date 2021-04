The Real Housewives di Napoli: dal 9 aprile la seconda stagione su Discovery+, chi sono le protagoniste

Condividi su







Da venerdì 9 aprile su Discovery+ è disponibile la seconda stagione di The Real Housewives di Napoli, che si compone di dieci episodi. I primi cinque vengono caricati settimanalmente. I restanti invece saranno fruibili in estate.

Il docu-reality, prodotto da FTM Entertainment per Discovery Italia, prosegue il racconto delle vicende di alcune esuberanti donne partenopee. Quest’anno nel cast è assente Noemi Letizia che viene sostituita da altre due nuove componenti.

The Real Housewives di Napoli Discovery, il format

The Real Housewives è un format nato in America nel 2006, e nel corso degli anni è stato acquisito da molti Paesi nel mondo. Ed è anche arrivato in Italia lo scorso anno nella versione partenopea. Il docu-reality analizza infatti la quotidianità di sette protagoniste della Napoli bene. Non sono in realtà delle vere e proprie casalinghe (come espresso nel titolo) ma donne divise tra lavoro, eventi mondani, figli e cura del proprio aspetto fisico.

Desiderano rimanere sempre al centro dell’attenzione e sono accomunate dall’amore per l’estetica e da uno stile di vita lussuoso. A rendere ancora più suggestiva la narrazione è la cornice del capoluogo campano con le sue bellezze e le sue peculiarità.

The Real Housewives di Napoli, le protagoniste

Nella seconda stagione di The Real Housewives gli spettatori ritrovano cinque protagoniste della passata edizione. Si tratta di Daniela, Maria Consiglio, Raffaella, Simonetta e Stella.

Daniela Sabella vive a Posillipo, lavora come giornalista ma si occupa anche dell’organizzazione di eventi nella villa di sua proprietà. E’ molto impegnata nel sociale ed è particolarmente attenta alla forma fisica. Segue infatti una rigida alimentazione. Ha inoltre il terrore di invecchiare e per tale motivo a volte ricorre alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto. E’ single ed ha una figlia.

Maria Consiglio proviene da una famiglia nobile e trascorre le sue giornate tra circoli privati e party esclusivi. E’ laureata in Scienze Politiche e Turistiche ed ha conseguito anche un master. Lavora come funzionario dei Beni Culturali per il Ministero e come conduttrice radiofonica. Ha pubblicato un romanzo erotico ed è molto legata alla sua cagnolina Chanty.

Raffaella, Simonetta e Stella

Raffaella è la discendente di una storica famiglia di commercianti che si occupa di perle e coralli. Possiede una villa con piscina, alcuni campi da tennis ed è anche proprietaria di un bosco privato. E’ fiera di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. Vive a Torre del Greco, è divorziata ed ha un figlio.

Simonetta vive con le sue due figlie. E’ una psicologa ma lavora anche come stilista e promuove prodotti di salute e benessere. Si tiene in forma praticando molti sport tra i quali le arti marziali ed il pugilato ma ha anche una grande passione per i motori. Le piace infatti girare in città a bordo della sua moto e nel tempo libero raggiunge l’autodromo per guidare delle macchine veloci.

Stella vive a Posillipo, è sposata ed ha divorziato tre volte. E’ proprietaria di un famoso centro estetico di Napoli che segue con passione e dedizione. Organizza da tempo dei “Beauty Party” che sono diventati degli eventi molto apprezzati. Ha un grande passione per gli abiti da sera e per gli accessori; in particolare borse e scarpe. Il suo drink preferito è lo champagne.

Assente Noemi Letizia, arrivano due new entry

Nel cast di The Real Housewives di Napoli non è presente una delle protagoniste dell’edizione di esordio. Si tratta di Noemi Letizia, giovane madre di 3 figli nonché imprenditrice nel campo della cosmesi. Al suo posto però arrivano due new entry, Januaria e Alessandra.

Januaria vive tra Milano, la Svizzera e Napoli ed è nobile per discendenza. Lavora come giornalista di costume e partecipa a tutti gli eventi mondani e culturali. Si è sposata due volte ma ora è single. Ha due figli che vivono lontani da lei.

Alessandra è sposata e vive a Chiaia. Non ha ancora figli ma è molto legata ai suoi 5 cagnolini. Proviene da una famiglia modesta e da bambina viveva nei Quartieri Spagnoli ma grazie alle sue capacità è riuscita ad elevarsi socialmente. Trascorre le sue giornate tra aperitivi con le amiche e shopping sfrenato.

