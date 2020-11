Nella puntata di Sapiens Un solo pianeta di questa sera si parla della Rivoluzione industriale. L’appuntamento con il conduttore Mario Tozzi è in prima serata su Rai 3 alle 21.45, sopo Le parole della settimana.

Sapiens Un solo pianeta la Rivoluzione industriale

Un nuovo argomento, dunque,quanto mai attuale come la Rivoluzione Industriale, viene affrontato nel programma di divulgazione scientifica e ambientale in onda nella prima serata del sabato.

Intanto la puntata ha un titolo che già predispone il telespettatore ad un lungo percorso nel tempo e nel passato: Dall’inizio del tempo a noi – La rivoluzione industriale.

Mario Tozzi racconta i tumultuosi ultimi duecento anni di Storia, dalla rivoluzione industriale ad oggi.E ci spiega il significato di quanto è accaduto con il passaggio da una economia prevalentemente agricola e campestre, ad un’altra dominata da macchine che hanno sfruttato i vari gradi di tecnologia acquisti dall’uomo nel corso degli anni.

In particolare si punta l’attenzione sulla capacità sempre crescente degli uomini di provare a mettere sotto controllo e sfruttare le fonti d’energia che la Terra e le stelle hanno reso casualmente disponibili.

Le domande a cui Mario Tozzi cerca di rispondere

Come accade in ogni puntata, Mario Tozzi si pone una serie di domande. E cerca di rispondere proprio sulla base di osservazioni scientifiche.

In questa puntata il geologo e conduttore si chiede innanzitutto:

Quali sono le forme di energia esistenti nell’universo? E sulla Terra? Ci sarà energia per sempre? Qual è il significato dell’entropia ed è vero che guida ogni fenomeno e perfino ogni nostro gesto? Perché nasce la rivoluzione industriale? E perché proprio in Inghilterra? Come nascono il carbone e il ferro, alla base della rivoluzione industriale? Perché la macchina a vapore cambia tutto?

Da allora nulla è mai stato come prima: rapporti sociali, ritmi e tempi di lavoro, trasporti, stile di vita, benessere. Tutto è cambiato, anche il nostro rapporto con la natura e le città dove abitiamo.

Il programma è fruibile anche su RaiPlay.