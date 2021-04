Condividi su







Non è L’Arena torna con la puntata di domenica 25 aprile 2021. Il programma affidato alla conduzione di Massimo Giletti va in onda in diretta alle 20.30 su La7.

Non è L’Arena 25 aprile, caso Grillo

In primo piano il video delle polemiche postato da Beppe Grillo in difesa del figlio che ha imbarazzato il Movimento 5 Stelle e che ha scosso sia i palazzi della politica che l’opinione pubblica. Massimo Giletti porta in studio testimonianze esclusive sul caso che ha infiammato la discussione politica e approfondisce vari aspetti grazie a inchieste e reportage realizzati appositamente.

In studio se ne parla con Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Peter Gomez, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto.

L’origine del Covid

Si torna a parlare di pandemia da Covid. In particolare il programma si chiede qual è l’origine del Covid-19. Alla vigilia delle riaperture in varie regioni italiane, Giletti torna a Wuhan. Il fine è cercare di capire come è nato il virus che a partire dall’inizio del 2020 ha messo in ginocchio il mondo intero. Se ne parla in diretta, in studio con Lisa Iotti, Luca Telese, Pierpaolo Sileri e Luca Pani.

La campagna vaccinale in Calabria

Tra i temi della puntata le difficoltà che sta incontrando l'iter della campagna vaccinale in Calabria. Il giornalista ritorna a Luzzi, in provincia di Cosenza. Si è scoperto che le vaccinazioni sono state gestite in maniera alquanto confusa, inserendo i dipendenti comunali tra le categorie prioritarie. Partecipano al dibattito Dina Lauricella, Nicola Morra, Lino Polimeni e Guido Longo.

Non è L’Arena 25 aprile le proteste dei ristoratori

Infine le telecamere di “Non è l’Arena” raccontano al pubblico, in prossimità delle riaperture, le proteste di molti ristoratori contro le scelte fatte dal governo per il settore nel nuovo decreto. Giletti dà loro voce collegandosi in diretta con due città importanti, Firenze e Napoli. Per il dibattito il studio sono previste le presenze di Alessia Morani, Alessandro Cecchi Paone, Giuseppe Ghisolfi, Gianluigi Paragone e Claudio Cecchetto.

