La compagnia del cigno 2 torna questa sera con gli episodi Prepararsi a combattere e La competizione. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21.25.

La regia è firmata da Ivan Cotroneo, ideatore della serie e autore della sceneggiatura insieme a Monica Rametta. Personaggi principali sono Alessio Boni e Anna Valle rispettivamente nei ruoli di Luca Marioni e Irene Valeri. Nel cast giovani attori che danno il volto agli studenti del conservatorio di Milano dove si svolgono le vicende raccontate. Si tratta di Emanuele Misuraca, Ario Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano, Leonardo Mazzarotto e Fotinì Peluso.

La produzione è della Indigo Film per Rai Fiction.

La compagnia del cigno 2 episodio Prepararsi a combattere

Dopo gli eventi raccontati nella scorsa puntata, i sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dall’inflessibile Maestro Marioni (Alessio Boni), tornano su Rai 1 nella terza puntata della serie “La compagnia del cigno 2″.

. Nel primo episodio, Prepararsi a combattere, l’arrivo della direttrice di un’importante scuola americana, su invito di Teoman, smuove gli animi di insegnanti e allievi.

L’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione, innesca una vera e propria competizione diretta. Immediato il disaccordo di Marioni che non ama vedere i propri studenti sgomitare tra di loro per la vittoria. La preparazione all’esibizione mette tutti sotto pressione, e Lorenzo sfrutta l’occasione per avvicinarsi pericolosamente a Domenico e Barbara, spaventata dalle conseguenze delle sue bugie, si sente ormai in trappola. Matteo, che si era tirato fuori dalla competizione per stare vicino a Sofia, rimette tutto in discussione dopo l’ingerenza di uno dei suoi maestri.

La competizione, trama

Nel secondo episodio, invece, la proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà, fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi della Compagnia e sul rapporto speciale con il maestro Marioni.

Domenico soffre per l’allontanamento improvviso di Barbara e a nulla valgono le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia, vittima dell’atteggiamento manipolatorio di Lorenzo. La sera dell’esibizione con la direttrice americana è alle porte e i ragazzi sono pronti a esibirsi. Un cambiamento improvviso sul programma della serata ribalta però le carte in tavola, nella sorpresa di tutti i presenti al concerto.

La Compagnia del Cigno 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv La Compagnia del Cigno 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Luca Marioni – Alessio Boni

Irene Valeri – Anna Valle

Teoman Kayà – Mehmet Gunsur

Matteo – Leonardo Mazzarotto

Barbara – Fotinì Peluso

Domenico – Emanuele Misuraca

Sara – Hildegard De Stefano

Robbo – Ario Nikolaus Sgroi

Sofia – Chiara Pia Aurora

Rosario – Francesco Tozzi

Daniele – Alessandro Roia

Vittoria – Carlotta Natoli

Miriam – Francesca Cavallin

Nico – Claudia Potenza

Guido Sestieri – Rocco Tanica

ssa Gabriella Bramaschi – Angela Baraldi

Direttrice Conservatorio – Pia Lanciotti

Antonia – Barbara Chichiarelli

Daniele 2 – Michele Rosiello

Ines – Haydée Borelli

Giulio – Fabrizio Coniglio

Arianna Modiano – Vanessa Compagnucci

Ssa Parise – Marta Pizzigallo

Michele – Pasquale Di Filippo

Scheggia – Nicolas Orzella

Natasha – Sofia Iacuitto

Nathan – Ruben Giuliani

Lorenzo Miri – Giacomo Del Papa

Pietro Musella – Andrea Matacena

Anna Nagabiki – Anna Nagai

Kimi Nagabiki – Nana Funabiki

Alessandro – Luciano Scarpa

Stefano Kayà – Lorenzo Aloi

Francesco Rengone – Francesco Maria Tricarico

