Nuovi Eroi dal 3 maggio su Rai 3, tutte le anticipazioni

Stasera in tv martedì 27 aprile 2021. La prima serata di Rai 1 trasmette Il Commissario Montalbano – La rete di protezione. Su Rai 3 va in onda #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, mentre su Italia 1 Le Iene show.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 27 aprile 2021 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda Il Commissario Montalbano – La rete di protezione. In questo episodio del 2020 Salvo Montalbano (interpretato da Luca Zingaretti) affronta un nuovo caso. L’ingegnere Sabatello (Graziano Piazza) si reca dal Commissario per mostrargli delle pellicole ritrovate nella propria cantina. I filmini, girati dal padre, inquadrano un misterioso muro, da lui ripreso ogni giorno per anni. Montalbano ha il sospetto che dietro si celi un evento del passato rimasto irrisolto.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Un’ora sola vi vorrei. In onda il programma comico di Enrico Brignano, che si occupa di satira e di costume tramite un’ottica improntata al divertimento. La puntata di questa sera prevede il rapper Clementino in qualità di ospite. Fissa la partecipazione dell’attrice Marta Zoboli, a condividere il palco con Brignano.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer. La puntata di questa sera si occupa della situazione corrente nel Paese. L’indagine proposta indaga sulle riaperture delle attività lavorative, grazie al rientro di molte regioni nella “zona gialla”, e sull’andamento del piano vaccinale, segnato nuovamente da ritardi.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Fuori dal coro. Il programma di attualità e approfondimento è condotto da Mario Giordano. Questa sera la trasmissione riprende un tema trattato nelle scorse puntate, proponendo un’inchiesta incentrata sul fenomeno di occupazione abusiva di case private. Ulteriore spazio è dedicato al caso di Ciro Grillo, figlio del garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo. Il giovane è accusato di violenza di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni.

Canale 5 trasmette alle 21.00 l’attesa partita di Champions League 2020/2021 Real Madrid – Chelsea.

Italia 1 propone alle 21.20 Le Iene Show. L’appuntamento con Le Iene di stasera martedì 27 aprile è condotto, come di consueto, da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La trasmissione è accompagnata dalle voci fuori campo della Gialappa’s Band.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 l’appuntamento settimanale con diMartedì. Il talk show condotto da Giovanni Floris si occupa di politica e attualità, toccando temi di cultura, costume e società. La puntata di questa sera approfondisce la situazione attuale all’interno della nazione. La maggioranza delle regioni italiane rientra nella “zona gialla” con la conseguente riapertura delle attività lavorative.

Nove propone alle 21.25 The Expatriate – In fuga dal nemico. Il film del 2012 è diretto da Philipp Stölzl ed interpretato da Aaron Eckhart. Ben Logan è un ex agente della CIA, che si trasferisce in Belgio insieme alla figlia adolescente Amy (Liana Liberato) per cambiare vita. Nonostante l’iniziale tranquillità presso il suo nuovo impiego in una multinazionale come responsabile della sicurezza, Ben verrà coinvolto in una cospirazione che metterà a rischio la sua famiglia.

Real Time trasmette alle 21.20 Primo Appuntamento. Si tratta di una puntata in replica, condotta, come di consueto, da Flavio Montrucchio. Alcune coppie si incontrano per la prima volta nel Ristorante romano Geco. Nel caso ci sia affinità tra i protagonisti, la conoscenza continuerà lontano dalla telecamera.

Rai Movie, La 5, Iris

Rai Movie propone alle 21.10 L’ultimo re di Scozia. La pellicola del 2006 è diretta da Kevin Macdonald. James McAvoy interpreta Nicholas Garrigan, un ragazzo scozzese neolaureato in medicina. Il giovane si trova in Africa con l’intento di aiutare la popolazione locale. Qui ha modo di conoscere il dittatore Amin Dada (Forest Whitaker), che gli propone di diventare il proprio medico personale. Accettata la proposta, la scelta permetterà al ragazzo di comprendere la cruda realtà nascosta dietro al potere.

La 5 trasmette alle 21.10 L’Isola dei Famosi 2021. Si tratta di una puntata in replica, trasmessa in diretta il giorno precedente e condotta, come di consueto, da Ilary Blasi. I concorrenti hanno come scopo principale la sopravvivenza sull’isola.

Su Iris alle 21.00 va in onda I giustizieri del West. Stasera in tv 27 aprile 2021 la pellicola di genere western del 1975, diretta ed interpretata da Kirk Douglas. In Texas, durante la fine dell’Ottocento, lo sceriffo Howard Nightingale decide di ricercare un famoso rapinatore di banche per vincere la campagna elettorale. Nightingale è infatti convinto che catturare il criminale possa assicurargli il posto di senatore.

Stasera in tv 27 aprile 2021 – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno propone alle 21.15 Codice Mercury. La pellicola di genere thriller del 1998 ha come protagonista Art Jeffries, interpretato da Bruce Willis. L’agente dell’FBI ha il compito di risolvere il misterioso rapimento di Simon, un bambino autistico di nove anni con una grande abilità per numeri e lettere. Il piccolo è stato catturato dopo aver decifrato il codice Mercury, un codice militare segreto della National Security Agency.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Il tesoro dei templari III. Il film del 2008 è il terzo capitolo della saga con potagonisti Katrine e gli amici Nis, Matias e Fie. In questa avventura, Katrine ed i suoi compagni hanno il compito di restituire la Corona del Serpente ai suoi legittimi proprietari, i Cavalieri di Malta. Tuttavia, arrivati sull’isola dove si trova l’Ordine, Mathias verrà rapito e spetterà al gruppo cercare di salvarlo.

